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Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам

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Александра Горячкина выиграла женский кубок мира по шахматам. В финале играла с главной сенсацией турнира – болгарской шахматистской Салимовой, на которую изначально никто не ставил, но которая мощно шла по турниру, снося более сильных по рейтингу оппоненток. Была близка к сенсации Салимова и в финале, но пару раз она серьезно выпустила почти выигранные позиции с Горячкиной, которая цепко оборонялась, искала шансы, цеплялалсь за плохие позиции и в итоге в решающей партии нанесла Салимовой поражение.  Может быть не самая уверенная игра Горячкиной, но со спортивной точки зрения – яркая победа. Игра забудется, а результат останется.

Украинская шахматистка Анна Музычук заняла 3-е место, проиграв в полуфинале Салимовой. Таким образом ФИДЕ избежала проблем, которые могли бы возникнуть, если бы в финале сыграли Горячкина и Музычук. В итоге, благодаря болгарке обошлось без скандалов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8582214.html
Метки: горячкина, спорт, шахматы
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 238 222
    Елена час назад

      А почему скандал?Ведь это игра,спорт,а зомбо-голову нужно оставлять дома или не допускать до игры слишком эмоциональных спортсменов

    • 1049 1005
      Сан Саныч только что

        Работающий мозг в нормальном положении потребляет около 20% энергоресурсов организма. У шахматистов во время игры гораздо больше. В принципе, они физически устают, как любые спортсмены-легкоатлеты.

        Те, которые не бегают и не крутят педали, не напрягают мозг, а только монотонно тренируют правую руку (ни о чём другом не думая), не знают, что такое энергозатраты организма.

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