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Арсенал ВСУ в Хмельницкой области

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Последствия недавних ракетных ударов ВС РФ по арсеналу ВСУ в Хмельницкой области.
Спутниковый снимок сделан 20 августа. На территории арсенала можно увидеть 2 огромные воронки вызванные детонацией боеприпасов после ракетных ударов. Кратеры получились впечатляющими.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8581629.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, ракеты, Россия, спутники, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11426 8750
    чужой 28 мин. назад

      Из за этих новостей люди начинают мысленно воевать кто же победит, украинцы или русские.
      США умело всех вовлекли в это дело. Доллар поднялся, евро опустился, торговые связи с Европой и Россией нарушены, Украина разрушена с огромными человеческими жертвами. Сама Украина уже не восстановится. Могут сделать так, что внуки украинцев будут расплачиваться за помощь Запада.
      Лучший вариант чтобы название “Украина” ушло в небытие. И сделать это должны сами украинцы сейчас и добровольно.

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