Арсенал ВСУ в Хмельницкой области
Последствия недавних ракетных ударов ВС РФ по арсеналу ВСУ в Хмельницкой области.
Спутниковый снимок сделан 20 августа. На территории арсенала можно увидеть 2 огромные воронки вызванные детонацией боеприпасов после ракетных ударов. Кратеры получились впечатляющими.
Из за этих новостей люди начинают мысленно воевать кто же победит, украинцы или русские.
США умело всех вовлекли в это дело. Доллар поднялся, евро опустился, торговые связи с Европой и Россией нарушены, Украина разрушена с огромными человеческими жертвами. Сама Украина уже не восстановится. Могут сделать так, что внуки украинцев будут расплачиваться за помощь Запада.
Лучший вариант чтобы название “Украина” ушло в небытие. И сделать это должны сами украинцы сейчас и добровольно.