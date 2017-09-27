Новости Украины и Новороссии 27 сентября 2017
- 06:30 «АТО» пришла в Винницу — первые пострадавшие, новые подробности.
- 05:00 Языковой барьер: почему Венгрия посоветовала Порошенко забыть о европейской Украине.
- 02:35 «Оружейный Чернобыль» в Виннице: взрывы уже гремят в Киеве (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:43 Поздравление для Порошенко.
- 01:30 Госдума намерена официально осудить украинский закон об образовании.
- 01:07 Зрада: Львовские водители массово бегут в Польшу.
- 00:49 Закрыто воздушное пространство над взрывающимися складами боеприпасов под Винницей.
- 00:27 Апокалипсис под Винницей: поднята полиция трех областей, население в панике, на место выехал начальник генштаба ВСУ (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:16 ЕС не связывает введение миротворцев в Донбасс с отменой антироссийских санкций.
- Вчера 23:10 Взрыв склада боеприпасов в Винницкой области.
- Вчера 22:56 Посмеялись? А теперь….
- Вчера 22:00 В Пентагоне выступили за поставки летального оружия на Украину.
- Вчера 21:58 С Ким Чем Ыном вас.
«АТО» пришла в Винницу — первые пострадавшие, новые подробности
Как сообщала «Русская Весна», вчера вечером был атакован крупнейший склад боеприпасов ВСУ под Винницей, в поселке Калиновка.
По вчерашним данным пострадавших не было, а уже сегодня рано утром украинские СМИ сообщили о том, что по меньшей мере два человека пострадали.
«Развернуто несколько оперативных штабов в близлежащих населенных пунктах, где работают спасатели. В частности, в штаб в пгт Стрижавка доставили женщину с переломом бедра и женщину с черепно-мозговой травмой», — говорится в сообщении.
По словам первого заместителя председателя Винницкой ОГА Андрея Гижко, властями осуществлена эвакуация из шести населенных пунктов.
За ночь в район склада боеприпасов было привлечено 691 человек, стянуто 149 единиц техники, в том числе от ГосЧС — 195 человек личного состава и 49 единиц техники, сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.
«Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 691 человек и 149 единиц техники, в том числе от ГосЧС — 195 человек личного состава и 49 единиц техники (в т. ч. самолет АН-32 П), Национальной полиции — 270 человек личного состава и 60 единиц техники, Национальной гвардии Украины — 136 человек личного состава и 29 единиц техники, Министерства обороны Украины — 30 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка, от ОАО „Укрзализныця“ — 3 пожарных поезда», — говорится в сообщении.
В зоне огня задействованы 30 медиков и 10 карет скорой помощи.
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Языковой барьер: почему Венгрия посоветовала Порошенко забыть о европейской Украине
Венгрия будет блокировать все инициативы, выгодные Украины, во всех международных организациях. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя принятие Киевом закона «Об образовании». Дипломат назвал его «стыдным и позорным» и посоветовал Украине забыть о европейском будущем. Такая реакция Будапешта связана с положениями закона, согласно которым с 2020 года преподавать в украинских школах будут только на государственном языке.
Украина может забыть о европейском будущем после подписания Петром Порошенко закона «Об образовании». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«До сих пор Пётр Порошенко говорил о европейской Украине. Но теперь он может практически забыть об этом, учитывая, что Венгрия будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, во всех международных организациях, особенно в Евросоюзе», — говорится в заявлении министра.
По его словам, документ, который накануне подписал украинский лидер, является «стыдным и позорным». Сийярто подчеркнул, что в будущем у Украины возникнут проблемы из-за этого закона.
Закон также осудили в Румынии. Из-за него президент страны Клаус Йоханнис отменил свой визит на Украину, подав таким образом Киеву «дипломатический сигнал».
«Этот закон резко ограничит доступ меньшинств к образованию на их родном языке. Мы глубоко обижены этим. На Украине живёт много румын», — подчеркнул президент.
Комментируя принятие закона, в Кремле указали на «очень жёсткую» реакцию на него у соседей Украины.
«Мы не считаем ряд положений этого закона современными и удачными», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В МИД России назвали новую норму «возмутительным актом» неуважения к реалиям современного мира, который унижает представителей многих национальностей, живущих в стране.
«Киев осознанно перечеркивает правовые основы многонационального государства и подогревает неонацистские настроения», — цитирует ТАСС заместителя министра иностранных дел Григория Карасина.
«В гармонии с европейскими стандартами»
Напомним, закон «Об образовании» подразумевает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на «языках национальных меньшинств» останутся на Украине только в начальной школе, а с 2020 года во всех классах будут преподавать только на украинском.
Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил свой визит на Украину, который должен был состояться в октябре. Причиной такого решения он…
На прошлой неделе венгерский парламент единогласно осудил законопроект, так как он, по мнению депутатов, нарушает права венгров, проживающих в Закарпатье. В принятом парламентариями Венгрии документе отмечается, что украинский закон противоречит ряду международных актов и Конституции самой Украины.
В своей резолюции депутаты призвали уважать основные европейские ценности и не допустить вступление закона в силу. До этого венгерские власти предложили Порошенко наложить вето на закон и вернуть его на доработку в Верховную раду. Отказаться от подписания документа президента также призывал Федералистский союз европейских национальных меньшинств (FUEN):
«В результате этих поправок национальные меньшинства на Украине лишатся возможности получать надлежащее образование на родном языке, кроме как в детском саду и начальной школе».
Однако в итоге украинский лидер не прислушался к этим просьбам. В заявлении пресс-службы президента говорится, что закон «обеспечит реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное образование».
Порошенко отметил, что закон позволит провести всеобъемлющую реформу, которая позволит повысить качество образования. Он также заявил, что Украина продолжит соблюдать гуманитарные права национальных меньшинств при получении образования.
«Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран», — сказал Порошенко.
Границы дозволенного
Евросоюз не имеет точных нормативных актов по поводу образования на языках меньшинств, заявил политолог Владимир Брутер. Он отметил, что все подобные требования находятся в рамках национального законодательства.
«При этом Евросоюз, конечно, следит за тем, чтобы не было дискриминации. Одномоментно закрыть тысячи школ с преподаванием на языках иных, нежели украинский, — это, очевидно, дискриминация. Но эта дискриминация не является прямым нарушением нормативных актов, действующих в ЕС», — сказал эксперт.
По словам Брутера, в таких случаях Евросоюз интерпретирует подобного рода законы на своё усмотрение, хотя, как считает эксперт, законодательное обоснование отсутствие у национальных меньшинств права на образование немыслимо.
«Например, в соседней с Украиной Румынией, существует пять видов школ с преподаванием на языке, полностью отличном от румынского, и ещё пять видов билингвальных школ. Можно представить, какой методический персонал нужен, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии», — сказал политолог.
Он предположил, что инициативы Украины будет сложно заблокировать, так как Румыния и Венгрия не являются странами — протагонистами Европейского союза:
«Отношение к Украине в ЕС будет формироваться и формируется сейчас по позиции, желанию самых крупных стран Евросоюза, которые просто разыгрывают Украину, как политическую карту. Поэтому мнение венгров, как и во многих других вопросах, будут просто игнорировать».
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Илья Соколов
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«Оружейный Чернобыль» в Виннице: взрывы уже гремят в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)
Как ранее сообщала «Русская Весна», недалеко от села Сальник в Винницкой области взорвались крупнейшие на Украине склады боеприпасов и оружия.
В соцсетях происходящее уже называют «оружейным Чернобылем» и публикуют апокалиптические кадры с места событий.
Татьяна, жительница Калиновки: «На 1:30 взрывы не прекратились. Взрывы раздаются непрерывно. Сидим в подвале».
Алексей Петрунин: «Родители звонили с дачи, там *** полный, все небо в фейерверках, в 5 км горят склады боеприпасов, вырубили свет».
Максим, житель Винницы: «Друг говорит, что Павловка сильно пострадала, почти все горит».
Ирина Герцун: «В с. Сальник Калиновского района взрываются склады. В деревнях в радиусе 5 км красное небо, ударными волнами качает окна и двери, люди эвакуируются подальше эпицентра. Павловка, город Калиновка 100% эвакуируются в направлении Киева. На дорогах много машин, люди идут пешком».
Ольга, жительница Калиновки: «Возят очень много наших людей группами вывозим. Сейчас муж уехал по второй группе. В Калиновке взрывы слышно и сейчас».
Инна Мартоникова: «С Павловки массово выезжают люди. Едут своим ходом. Мои родители уже покинули погреб и поехали в сторону Корделивки. У соседки уже разбомбило половину дома или хлева, точно не известно».
Вадим Чуба, местный: «Я сейчас стою перед Калиновкой. Здесь небо, день. Ощущаются волны взрывов. Летают снаряды. Первые удары были такие, что окна даже повылетали. Вдруг стоит милиция, пропускают автобусы, водителей, на пустых машинах, чтобы забирали людей».
Жительница города Виктория Шевченко: «У меня с восточной стороны совершенно окна повырывало».
Лариса Транчук: «Думала, что это землетрясение. Ужас! Открыла окно, а там пахнет горелой резиной».
«Еще Винница. Взрывы слышно возле ж/д вокзала и хорошо ощущается взрывная волна. С днем рождения Петя!», — иронизирует один из винничан.
Также, по сообщениям местных жителей, ракета попала в жилой дом в Виннице.
Тем временем звуки взрывов слышны уже даже в украинской столице.
«Если Винница, то какого х… взрывная волна дошла до левого берега Киева? На машинах сигнализация сработала, и пошатнуло на балконе», — сообщает житель Киева.
В дежурной части Нацполиции Киева подтвердили, что от граждан поступали сообщения о звуках взрывов.
«Пока проводится проверка, информации пока нет», — отметили в дежурной части. Также в полиции посоветовали обращаться за информацией утром.
Отметим, что на взрывающихся складах хранится огромное количество снарядов для РСЗО, в частности «Смерч» и «Ураган», имеющих весьма значительную дальность полета.
Несмотря на усилия экстренных служб, локализовать возгорание уже невозможно. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов.
«Локализовать огонь уже невозможно. Никакие пожарные средства эту стихию не блокируют. Значит, следует дожидаться утра, когда взорвется и выгорит основная часть боеприпасов и удастся оценить размер беды», — пишет он.
По его данным, грохот слышен за 150 км, зарево и разлет боеприпасов наблюдают на расстоянии до 40 км.
Власти направили на место катастрофы около 100 автобусов для эвакуации, также людей вывозят десятки гражданских машин, сообщил журналист.
«Связь с командованием арсенала в настоящее время установить не удается», отмечает Бутусов.
Очевидно, личный состав находится в укрытии либо погиб.
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Поздравление для Порошенко
Даже сразу и не скажешь, что производит более сюрреалистичное впечатление – очередной взрыв склада боеприпасов или вот этот ролик.
Автор ролика определенно не лишен чувства юмора.
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Госдума намерена официально осудить украинский закон об образовании
Госдума в среду рассмотрит проект постановления, в котором осуждается принятый на Украине закон об образовании; парламентарии отмечают, что документ носит дискриминационный характер и является «актом насильственной украинизации, грубо противоречащим Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств».
В понедельник президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.
В Москве также считают, что закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.
В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС.
С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.
«Депутаты Госдумы с глубоким сожалением отмечают, что одобренный парламентом Украины закон является ничем иным, как актом насильственной украинизации, грубо противоречащим ратифицированной Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств», — говорится в проекте постановления.
Парламентарии отмечают, что принятый на Украине закон об образовании вводит фактический запрет на получение образования на любом ином языке, кроме украинского, «не случайно, что в нем нет даже упоминания о русском и других языках народов Украины». «Кроме государственного украинского, в законе назван лишь английский язык, возможность преподавания на котором специально оговаривается в соответствующей статье закона», — говорится в документе.
Депутаты обращают внимание на то, что принятие дискриминационного закона на Украине вызвало резкую и обоснованную реакцию со стороны соседних стран — Венгрии, Польши, Молдавии, Румынии.
«Реакция на официальные заявления этих стран в политических кругах и средствах массовой информации Украины лишний раз демонстрирует, как далеко от искомых европейских ценностей заходят в стране, добивающейся членства в Европейском союзе», — говорится в проекте документа.
В Госдуме хорошо понимают, что так называемая реформа образования на Украине «направлена своим острием прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке и преследует конечной целью полную ассимиляцию русского населения Украины».
«Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, власти Украины вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, ставшие отправной точкой для развития конфликта, а затем и гражданской войны на востоке Украины.
Депутаты Госдумы России осуждают принятие Верховной радой Украины одиозного закона „Об образовании“ и заявляют о своей полной поддержке протестов на Украине и в европейских странах по поводу его принятия», — отмечается в проекте постановления.
Депутаты планируют направить соответствующее заявление в Межпарламентскую Ассамблею государств-участников СНГ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, парламент Венгрии, Молдавии, Польши, Румынии и Украины.
Как сообщил ранее первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, подобное постановление намерен в среду принять и Совет Федерации.
Кроме того, в среду Госдума планирует принять очередное заявление о недопустимости экономической, торговой и финансовой блокады Кубы.
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Зрада: Львовские водители массово бегут в Польшу
В последние полгода происходит массовый выезд водителей за границу, в частности в Польшу, где заработная плата в пять-шесть раз выше.
Во Львове не хватает около 180 водителей городских автобусов, поскольку водители массово выезжают за границу. Об этом во время пресс-конференции 26 сентября заявил председатель Львовской областной организации профсоюза работников автотранспорта Юрий Кривенко.
По словам Кривенко, пока только на городских автобусных маршрутах Львова не хватает около 180 водителей. «Мера и К» не хватает 35 водителей, АТП-14630–38 водителей, «Фиакр-Львов» — 50 водителей, АТП-1–55 водителей.
В общем не хватает около 180 водителей. Есть недостаток водителей и в области, но он не такой ощутимый», — сказал Кривенко.
Причинами недостатка водителей он считает низкую зарплату и, как следствие, массовый выезд водителей за границу.
«При повышении минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн средняя зарплата в транспортных предприятиях области достигает 2,7–3,6 тыс. грн. Только два предприятия имеют зарплату более 4 тыс. грн — это коммунальное АТП-1, работающее на городских маршрутах, и частное АТП-14631, которое работает на пригородных и междугородных маршрутах», — отметил Юрий Кривенко.
Он отметил, что в последние полгода происходит массовый выезд водителей за границу, в частности в Польшу, где заработная плата в пять-шесть раз выше.
Из-за нехватки водителей, по словам председателя Ассоциации перевозчиков Львовской области Ивана Велийка, перевозчики вынуждены нанимать на работу и таких водителей, которые не всегда корректно относятся к пассажирам.
«Чувствуя большой кадровый голод, на предприятиях к работе привлекают даже таких водителей, которые бы не могли обслуживать людей, потому что их поведение является неудовлетворительным по отношению к пассажирам», — отметил Велийка.
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Закрыто воздушное пространство над взрывающимися складами боеприпасов под Винницей
Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лвренюк на странице в Facebook.
По его словам, информация о взрывах была получена от экипажа воздушного судна авиакомпании Белавиа, которое следовало по маршруту Ларнака-Минск.
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«Сейчас МИУ ожидает уточнений от ГШ ВСУ и командования ВВС Украины по зоне ограничений полетов воздушных судов. Отдельно решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания, от поверхности до неограниченной высоты», — говорится в сообщении.
«Региональным филиалом ОАО „УЗ“ „Юго-Западная железная дорога“, перегон Сосенко — Калиновка, ДН-3 Жмеринка, закрыто движение в парном и нечетном направлении перегона», — сообщил Лавренюк.
По его словам, сейчас решается вопрос об отправке пожарных поездов ОАО «УЗ» и группы разминирования ДССТ к месту чрезвычайного происшествия. Отдельно создан оперативный штаб ОАО «УЗ» и при необходимости уже готовы пассажирские поезда для эвакуации населения из места чрезвычайного происшествия.
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Апокалипсис под Винницей: поднята полиция трех областей, население в панике, на место выехал начальник генштаба ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)
Как ранее сообщала «Русская Весна», вечером во вторник, 26 сентября, в городе Калиновка под Винницей произошел пожар с последующими взрывами на крупнейшем складе боеприпасов ВСУ.
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Украины Вячеслав Аброськин прокомментировал ситуацию: «26 сентября в 21.50 в Калиновский отдел полиции Винницкой области поступило сообщение о детонации боеприпасов на территории одной из воинских частей.
По моему приказу по тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей.
Для координации деятельности всех подразделений полиции на место происшествия отправлен заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич. Вместе с ним в Винницкую область отбыли работники аппарата Нацполиции».
«На месте развернута деятельность ситуационного центра Винницкой областной полиции — для эвакуации людей из зоны возможного поражения. Сейчас полицейские вместе с нацгвардийцами организовали перекрытие въездов в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел. Кроме того, правоохранители обеспечивают сохранение оставленного людьми имущества от мародеров», — добавил он.
Также в Калиновку с группой офицеров выехал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.
В центре Винницы стоят автобусы, которые поедут забирать людей из Калиновки.
По словам очевидцев, в окрестностях Калиновки настоящий апокалипсис.
«Друзья, я в бомбоубежище в нескольких километрах от Сальника, где военный арсенал, ситуация критическая, люди в панике, взрывы каждую секунду, земля дрожит, мощные залпы, которые не выдерживают ушные перепонки!» — сообщает местный житель Стах Возняк.
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ЕС не связывает введение миротворцев в Донбасс с отменой антироссийских санкций
ЕС не связывает введение миротворцев в Донбасс с постепенной отменой санкций против РФ, заявил посол ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас в интервью газете «Коммерсант».
«Такой позиции (постепенной отмены санкций против РФ в связи с введением миротворцев — прим. ред.) у Евросоюза нет, но желание видеть прогресс в нормализации ситуации на востоке Украины разделяется всеми странами ЕС. Каким образом это будет достигнуто — сказать трудно.
Франция и Германия, которые являются членами „Нормандской четверки”, имеют особое значение при оценке предложений относительно Минских соглашений, так как являются сторонами этого соглашения», — заявил Ушацкас.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Донбасс, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.
При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.
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Взрыв склада боеприпасов в Винницкой области
Под Винницей в Калиновке взорвался склад боеприпасов.
Судя по всему это склад N 439 артиллерийского вооружения. Предназначен для хранение артиллерийских и авиационных обычных и химических боеприпасов.
Сейчас конечно будут орать про диверсию, но еще в 2007 году предупреждалось, что склад находится в предкатастрофичном состоянии http://www.zhitomir.info/news_4442.html
Онлайн-трансляция из Калиновки.
Что интересно, как и взорвавшиеся относительно недавно склады в Балаклее, склад в Калиновке также был предназначен для хранения боевых отравляющих веществ.
Помимо Балаклеи боеприпасы, содержащие БОВ (которых на украине нет и никогда не было =) ) хранились так же на складах расположенных в Павлограде, Днепропетровская область, в Винницкой области на складе № 441в Гречанах, в Калиновке на складе № 439, в Жмеринке. Особенно богатыми на химические боеприпасы, как артиллерийские так и авиационные были военные склады Киевского военного округа (КВО) – склад № 831 (Киев-Печерск), склад №64 (Дарница), склады в Черкассах, Черниговской области (Ичня и Нежин).
http://nk.org.ua/politika/ipritovyie-taynyi-zachem-ukraina-skryivaet-nalichie-bov-97771 – цинк
Уточняют по конкретной воинской части, на территории которой произошло ЧП.
Охрана 48-го Арсенала.
Что могло пойти не так?
Не уберегли от Путина!
PS. В целом, помимо очевидных версий связанных с халатностью и диверсией, я бы не исключал, что опять заметают какие-то следы, связанные с продажей оружия с Украины за рубеж. Как бы не с этого склада оружие утекало в Южный Судан, о чем на днях заявила "Международная Амнистия". А значит пришла пора рубить концы.
UPD: Упоротые как обычно не подвели.
Атакован крупнейший склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в поселке Калиновка в 20 километрах от Винницы.
Как сообщает источник "Цензор.Нет", взрывы слышны в городе, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
Повторяется трагедия Балаклеи и Сватово. 22 сентября был уничтожен склад ОТУ "Мариуполь" в Новоянисоловке. Сейчас взрывается Калиновка.
Это был наш второй по значению склад боеприпасов после Балаклеи. То есть уже можно предсказать когда и где рванет в следующий раз. Ведь программа рассредоточения боеприпасов системно проваливается.
Враг продолжает планомерно наносить удары по военной инфраструктуре Украины.
Эта катастрофа лишает нас огромных запасов боеприпасов. Рассредоточить боеприпасы не удалось несмотря на неоднократные нападения противника.
Дозвониться сейчас на арсенал не получается.
Это тяжелейший удар по обороноспособности Украины, который требует чрезвычайных мер и решений.
К сожалению, обеспечить безопасность наших запасов боеприпасов не получается, несмотря на выделение в этом году свыше 300 миллионов гривен, многочисленные комиссии, инспекции, проверки и отчеты.
За взрыв в Сватово сняли с должностей кучу неугодных и непричастных, за взрыв в Балаклее, где была очевидна вина руководства Генштаба и Минобороны не сняли никого. Сегодня взорвался четвертый склад за два года – он был одним из стратегических.
Путин тоже решил принести свои поздравления в этот день.
Дай Бог, чтобы никто не погиб.
В этот день как никогда будет уместна замечательная песня защитников 48-го арсенала под названием "Нам есть что защищать" https://vk.com/arsenal_48?z=video71006398_456239017%2Fadde2c47a34d2d75f3%2Fpl_wall_-137482359
Защитили на отлично!
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Посмеялись? А теперь…
От нормальных людей 618
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В Пентагоне выступили за поставки летального оружия на Украину
Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд считает, что поставки летальных видов вооружения Украине помогут ей «сдерживать Россию».
«С военной точки зрения помощь летальным (вооружением) поможет Украине лучше сдерживать Россию и защитить себя от дальнейших потерь территории перед силами сепаратистов, возглавляемых Россией», — говорится в письменных показаниях Данфорда перед комитетом по вооруженным силам сената США.
Ранее украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business, комментируя встречу за закрытыми дверями с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что Украина не будет получать от США вооружение летального характера, речь идет только об оборонительном вооружении.
Как отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, поставки летального оружия США на Украину могут грозить серьезным обострением ситуации в Донбассе.
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С Ким Чем Ыном вас
52 года Лидеру Нации
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