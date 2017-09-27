Новости Украины и Новороссии 27 сентября 2017

Венгрия будет блокировать все инициативы, выгодные Украины, во всех международных организациях. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя принятие Киевом закона «Об образовании». Дипломат назвал его «стыдным и позорным» и посоветовал Украине забыть о европейском будущем. Такая реакция Будапешта связана с положениями закона, согласно которым с 2020 года преподавать в украинских школах будут только на государственном языке.

Украина может забыть о европейском будущем после подписания Петром Порошенко закона «Об образовании». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«До сих пор Пётр Порошенко говорил о европейской Украине. Но теперь он может практически забыть об этом, учитывая, что Венгрия будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, во всех международных организациях, особенно в Евросоюзе», — говорится в заявлении министра.

По его словам, документ, который накануне подписал украинский лидер, является «стыдным и позорным». Сийярто подчеркнул, что в будущем у Украины возникнут проблемы из-за этого закона.

Закон также осудили в Румынии. Из-за него президент страны Клаус Йоханнис отменил свой визит на Украину, подав таким образом Киеву «дипломатический сигнал».

«Этот закон резко ограничит доступ меньшинств к образованию на их родном языке. Мы глубоко обижены этим. На Украине живёт много румын», — подчеркнул президент.

Комментируя принятие закона, в Кремле указали на «очень жёсткую» реакцию на него у соседей Украины.

«Мы не считаем ряд положений этого закона современными и удачными», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В МИД России назвали новую норму «возмутительным актом» неуважения к реалиям современного мира, который унижает представителей многих национальностей, живущих в стране.

«Киев осознанно перечеркивает правовые основы многонационального государства и подогревает неонацистские настроения», — цитирует ТАСС заместителя министра иностранных дел Григория Карасина.

«В гармонии с европейскими стандартами»

Напомним, закон «Об образовании» подразумевает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на «языках национальных меньшинств» останутся на Украине только в начальной школе, а с 2020 года во всех классах будут преподавать только на украинском.

Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил свой визит на Украину, который должен был состояться в октябре. Причиной такого решения он…

На прошлой неделе венгерский парламент единогласно осудил законопроект, так как он, по мнению депутатов, нарушает права венгров, проживающих в Закарпатье. В принятом парламентариями Венгрии документе отмечается, что украинский закон противоречит ряду международных актов и Конституции самой Украины.

В своей резолюции депутаты призвали уважать основные европейские ценности и не допустить вступление закона в силу. До этого венгерские власти предложили Порошенко наложить вето на закон и вернуть его на доработку в Верховную раду. Отказаться от подписания документа президента также призывал Федералистский союз европейских национальных меньшинств (FUEN):

«В результате этих поправок национальные меньшинства на Украине лишатся возможности получать надлежащее образование на родном языке, кроме как в детском саду и начальной школе».

Однако в итоге украинский лидер не прислушался к этим просьбам. В заявлении пресс-службы президента говорится, что закон «обеспечит реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное образование».

Порошенко отметил, что закон позволит провести всеобъемлющую реформу, которая позволит повысить качество образования. Он также заявил, что Украина продолжит соблюдать гуманитарные права национальных меньшинств при получении образования.

«Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами и является образцом для соседних стран», — сказал Порошенко.

Границы дозволенного

Евросоюз не имеет точных нормативных актов по поводу образования на языках меньшинств, заявил политолог Владимир Брутер. Он отметил, что все подобные требования находятся в рамках национального законодательства.

«При этом Евросоюз, конечно, следит за тем, чтобы не было дискриминации. Одномоментно закрыть тысячи школ с преподаванием на языках иных, нежели украинский, — это, очевидно, дискриминация. Но эта дискриминация не является прямым нарушением нормативных актов, действующих в ЕС», — сказал эксперт.

По словам Брутера, в таких случаях Евросоюз интерпретирует подобного рода законы на своё усмотрение, хотя, как считает эксперт, законодательное обоснование отсутствие у национальных меньшинств права на образование немыслимо.

«Например, в соседней с Украиной Румынией, существует пять видов школ с преподаванием на языке, полностью отличном от румынского, и ещё пять видов билингвальных школ. Можно представить, какой методический персонал нужен, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии», — сказал политолог.

Он предположил, что инициативы Украины будет сложно заблокировать, так как Румыния и Венгрия не являются странами — протагонистами Европейского союза:

«Отношение к Украине в ЕС будет формироваться и формируется сейчас по позиции, желанию самых крупных стран Евросоюза, которые просто разыгрывают Украину, как политическую карту. Поэтому мнение венгров, как и во многих других вопросах, будут просто игнорировать».

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Илья Соколов