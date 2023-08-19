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Фантомная независимость Украины (Николай Азаров)

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Беседа с Николаем Азаровым, премьер-министром Украины 2010-2014 гг., об утраченном суверенитете Украины и деградации экономической самостоятельности страны, о тлетворном влиянии МВФ и Бреттон-Вудской системы.

Ведущий: Максим Романычев

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#НиколайАзаров #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ArFHY3hxWW8
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 11415 8739
    чужой 27 мин. назад

      Азаров вызывает уважение, но сравнивать с развалом СССР как то не получается.
      Сейчас заводит свой мотопед наша Марина и понеслась …
      … ИТАР ТАСС Кремль вор Пресс и олигархи лимитэд …
      Ждемс.

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