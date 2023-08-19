Фантомная независимость Украины (Николай Азаров)
Беседа с Николаем Азаровым, премьер-министром Украины 2010-2014 гг., об утраченном суверенитете Украины и деградации экономической самостоятельности страны, о тлетворном влиянии МВФ и Бреттон-Вудской системы.
Ведущий: Максим Романычев
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#НиколайАзаров #ТочкаСборки
Азаров вызывает уважение, но сравнивать с развалом СССР как то не получается.
Сейчас заводит свой мотопед наша Марина и понеслась …
… ИТАР ТАСС Кремль вор Пресс и олигархи лимитэд …
Ждемс.
Куда понеслась ?
Админ прибил бамагу с претензиями.
Посмотрим, насколько зашло.