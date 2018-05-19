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Новости Украины и Новороссии 19 мая 2018

11:37. 19 мая 2018 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Фантомные боли: Порошенко анонсировал изменение статуса Крыма в Конституции Украины

Крымчане высказали свое мнение еще в 2014 году – полуостров, согласно результатам референдума, воссоединился со своей исторической родиной – Россией. Однако киевские власти никак не хотят признать, что Крым Украину покинул навсегда и продолжает принимать иллюзорные законы и постановления. Так, рабочая группа Конституционной комиссии Украины в ближайшее время завершит работу над поправками к основному закону страны, касающимися статуса Крыма. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

“За год рабочая группа, созданная конституционной комиссией, наработала предложения по изменениям в раздел десять Конституции Украины. Они должны закрепить неотъемлемое право крымскотатарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого Украинского государства. Именно такое право группа предлагает признать источником особого статуса Крымской автономии как неотъемлемой составной части единой Украины”,  — рассказал Порошенко.


В случае возникновения в Крыму ситуации, несущей угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, глава государства получит право вводить на полуострове “особый режим” и назначать специального государственного чиновника.

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Порошенко заявил об исключительности украинской нации

Порошенко заявил об исключительности украинской нации | Русская весна

Президент Украины Порошенко выступил на проходившем в Днепропетровске флешмобе ко Дню вышиванки, отметив: «Украинцы — лучшая нация в мире. Мы объединены, и никто нас не расколет».

Вышиванку как государственный символ он поставил в единый ряд с  флагом, гербом и гимном Украины.

«Когда мы видим друг друга в вышиванке, мы сразу же идентифицируем — это украинец, или украинка», — подчеркнул Порошенко, добавив, что за любовь к вышиванке люди «шли в тюрьму».

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Суд постановил завести дело на радикалов, задержавших бразильца Лусварги

В пятницу, 18 мая, адвокат воевавшего в Донбассе на стороне ополченцев бразильца Рафаэля Лусварги – Валентин Рыбин – через суд добился возбуждения уголовного дела против неформального лидера праворадикального националистического движения С14 Евгения Карася по ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы) и ст.258 УК Украины (террористический акт).

Об этом Рыбин написал на своей странице в Facebook.

“Сегодня утром 18.05.2018г. Шевченковский суд г.Киева обязал возбудить уголовное производство в отношении Е.Карася по факту совершения действий, подпадающих под определение “терракт “, — говорится в сообщении.

При этом Рыбин обнародовал и соответствующие документы: заявление в СБУ с просьбой внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении противоправных действий в отношении его подзащитного членами организаций С14 и Нацкорпус под руководством Карася по стт.146 и 258 УКУ, и решение суда, обязывающее следователя СБУ внести сведения в ЕРДР и выдать адвокату выписку из реестра

Согласно заявлению, группа националистов под руководством Карася избила и унизила честь и достоинство Лусварги, который находился на свободе на законных основаниях, настолько, что инцидент может стать причиной международного скандала между Украиной и Бразилией.

Напомним, СБУ задержала Лусварги в октябре 2016 года. 25 января 2017 года Печерский райсуд г.Киева засудил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляцию, и апелляционный суд г.Киева отменил этот приговор из-за процедурных нарушений. В декабре 2017 года Лусварги заменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

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Кто и как может переформатировать Украину

Кто и как может переформатировать Украину | Русская весна

Попытка построить на Украине русофобское государство терпит крах, и мало у кого возникают сомнения, что Украина должна быть переформатирована. Куда более серьезный вопрос, как это сделать, кто будет движущей силой трансформации, какие условия, которые могут к ней привести, и как на это влияют внешние игроки.

Рассматривая эти вопросы, прежде всего надо оценивать, насколько Украина способна самостоятельно решать свои внутренние проблемы. По ее состоянию она давно уже потеряла международную субъектность и является объектом управления в руках глобальных международных игроков — США и России. В связи с этим будущее Украины будет решаться только с их согласия или несогласия.

США и Россию судьба государства Украина, как это ни цинично звучит, вообще мало волнует. Они рассматривают ее только как инструмент в глобальном противостоянии. Если для США Украина — завоеванный плацдарм для давления на Россию, то для России она утерянная территория, прикрывающая юго-западные рубежи.

Как это ни странно, но существование Украины в сегодняшнем состоянии выгодно обеим сторонам. США преследует цель как можно дольше держать под контролем «подмандатный» анклав и втягивать Россию в политический, экономический и военный конфликты на ее границах. При этом США отдают себе отчет в том, что со временем возрождающаяся Россия предпримет шаги по возвращению Украины в сферу своего влияния.

России Украина принципиально важна для восстановления ее былой мощи в глобальном противостоянии с главным стратегическим противником — Соединенными Штатами. Россия на данном этапе не имеет ни сил, ни возможностей для принятия решительных мер относительно заблудшего собрата. Она восстанавливает свое политическое и военное влияние и экономически еще не готова переварить Украину.

Давление Запада, санкции и геостратегическое противостояние на Ближнем Востоке, а также масса иных проблем пока не позволяют решить проблему Украины.

То есть два главных игрока пока заинтересованы в status quo на Украине. Они внимательно отслеживают действия друг друга на этом поле и рассматривают Украину как один из плацдармов в глобальном противостоянии.

США находятся в более выгодной позиции, их вполне устраивает посаженный ими русофобский режим Порошенко.

Проводимая им по указке США политика ведет к моральному и физическому геноциду населения, косвенному участию России в войне на Донбассе, целенаправленному уничтожению промышленности и инфраструктуры и массовому оттоку населения из страны.

Находясь под американским протекторатом, нынешняя Украина все больше будет деградировать и из «подворотни» покусывать Россию. Чем дольше продлится такое существование, тем более разрушительные последствия будут нанесены стране и хуже будет для России, которая все равно подберет эту территорию.

Совместные разрушительные действия Запада по втягиванию Украины в сферу своего влияния и недопущению ее интеграции в Евросоюз и НАТО говорят о том, что они не видят Украину членом западного сообщества.

После создания газовых потоков в обход Украины Евросоюз потеряет интерес к ней и серьезное влияние на неё в дальнейшем вряд ли будет оказывать.

Для России Украина в экономическом плане также не представляет серьезного интереса. Наукоемкая промышленность и военно-промышленный потенциал практически уничтожены, инфраструктура приходит в негодность, научные и технические кадры деградировали и покидают страну. Элиты, кроме коррупции и грабежа, ни на что не способны. Есть территория и население, обнищавшее и озлобленное.

Об отсутствии интереса у России говорят и такие факты, как отказ от газотранспортной системы и строительство обходных потоков, строительство Крымского моста, нежелание восстанавливать промышленность ДНР и ЛНР, отказ от формирования и поддержки серьезного пророссийского движения на Украине.

По этим действиям видно, что Россия в ближайшей перспективе не планирует интегрировать Украину в свое политическое и экономическое пространство. Но для России в отдаленной перспективе принципиально важна территория и проживающее на ней в основном русское по духу население. То есть России все равно придется решать проблему Украины и собирать русские земли, просто время еще не пришло.

Таким образом, США и Россию при диаметрально противоположных целях устраивает сегодняшнее состояние Украины. В отдаленной перспективе их цели расходятся. Соединенным Штатам, доведшим Украину до государственного и экономического краха, уже под давлением России придется отпустить ее, а России — забрать истерзанную страну и интегрировать в свое политическое и экономическое пространство.

Все это говорит о том, что на данном этапе США и Россия вряд ли будут предпринимать какие-либо радикальные шаги по отношению к Украине.

Поэтому в ближайшей перспективе задача переформатирования Украины перед Россией не стоит, она неизбежно встанет на последующих этапах.

Теперь относительно движущих сил переформатирования Украины и при каких условиях они могут быть приведены в действие.

Процесс деградации украинского государства и общества, а это имеет место в катастрофических масштабах, не может продолжаться бесконечно. Его могут прервать здравомыслящие силы в среде элит и бизнеса, вышедшие из-под контроля боевики украинских радикалов или массовые выступления населения. Соответственно, и дальнейшее развитие Украины будет происходить по-разному. При этом возможны как мирные, так и силовые сценарии.

Мирное развитие предполагает два сценария: попытка умеренных элит и бизнеса в процессе выборов отстранить радикалов от власти или сделать это путем «мягкой силы».

Для мирного решения этой проблемы необходимы официально зарегистрированные на Украине политические силы, способные одержать убедительную победу на выборах.

В качестве таких сил можно рассматривать так называемые оппозиционные силы, представленные «Оппозиционным блоком» Бойко, партией «За жизнь» Рабиновича — Мураева, «Украинским выбором» Медведчука, партией олигархов «Возрождение» и вменяемым бизнесом в лице Пинчука, Ахметова, Фирташа. Существование всяких «правительств в изгнании» и тем более заявления «хитрого кота» о создании такой партии могут вызывать только улыбку.

Эти силы потенциально могут объединиться и попытаться на очередных или внеочередных выборах взять власть, тем более они пользуются определенной поддержкой населения. При массовом презрении и ненависти населения к действующему режиму, в принципе, это возможно. Но США на Украине нужен только русофобский режим радикалов, и умеренным силам никогда не дадут это сделать, если даже они и победят на выборах.

Следует также отметить, что эти силы принципиально не способны переформатировать Украину по следующим причинам. Это в основном осколки «Партии регионов» и других политических сил, на протяжении многих лет бывшие во власти. Проявили они себя сторонниками «самостийности» Украины, дистанцирования от России и строительства государства, обеспечивающего их клановые интересы. В борьбе за власть они всегда зачищали реальное пророссийское политическое поле и спекулировали на пророссийских взглядах Юго-Востока.

От власти они сейчас отстранены, но, идя на соглашательскую политику с режимом, не бедствуют. В отличие от представителей режима, понимают пагубность принятого курса государства на противостояние с Россией, но их ориентация на Запад остается неизменной. Придя к власти, они неизбежно продолжат строить русофобское государство в «мягкой» форме, играя на противоречиях России и США.

Мне уже ранее приходилось писать об этой политической силе, характеризуя ее как «политических власовцев». Они как будто бы свои, говорят правильные вещи, но готовы в выгодный для себя момент предать и перейти на сторону противника. Слишком корыстны их побуждения для переформатирования Украины. Они могут быть использованы только в качестве попутчиков.

При этом в их среде немало русских по духу людей, болеющих за состояние общества, поддерживающих русское единство и готовых избавиться от украинства. Они могут представлять интерес для стоящих задач, но не как самостоятельная сила, а в рамках другого проекта и в составе других политических сил.

Смена режима путем «мягкой силы» предполагает мирные способы воздействия на элиты и население с целью изменения государственной идеологии и переформатирования основ государственности Украины.

По многим причинам это невозможно, и главная из них заключается в том, что при этом сценарий давления на режим в основном осуществляется мирными протестными акциями.

В украинских реалиях это просто исключено по причине хорошо отлаженного идеологического и физического террора по отношению ко всем несогласным с позицией властей.

Властями выявляются и пресекаются на корню любые попытки отстаивать иную точку зрения и самый убедительный аргумент — это бандформирования боевиков, готовых по команде бандитскими методами пресечь даже малейшее проявление нелояльности.

Многие удивляются, почему на Украине нельзя мирными протестами, как например в Армении, добиться изменения политики властных структур. Правящий режим обезопасил себя от таких неожиданностей, создав широко разветвленную сеть полувоенных формирований боевиков, позволив им безнаказанно терроризировать население и своих противников. Так что мирные пути переформатирования Украины на этом исчерпываются и все они довольно призрачны.

Силовые сценарии переформатирования Украины могут быть спровоцированы нацистским переворотом, ведущим к потере государственности, или массовыми протестными акциями населения, переходящими в бунт.

Несмотря на то что боевики находятся под полным контролем властей и с азартом живодеров исполняют команды по травле несогласных с режимом, они уже не раз заявляли о готовности совершить переворот и поставить у руля государства еще более радикальную власть.

В принципе, силы для этого у них есть. Армия и нацгвардия вмешиваться в защиту режима Порошенко не будут, полиция усилиями Авакова полностью парализована и боится подходить к боевикам. Так что защищать власть будет некому.

Учитывая, что лидеры боевиков, и тем более рядовой состав, люди с примитивным образом мышления, их действия по свержению власти закончатся разрушением всего, что только можно разрушить. Они не способны что-то создавать и управлять, тем более государством.

Власти и заокеанские кукловоды все это понимают и пока что пресекают поползновения боевиков в этом направлении.

Отвлекают и загружают их «работой» по поддержке отдельных группировок при внутриклановой борьбе «соратников» по режиму, как это было с акцией «Саакашвили против Порошенко».

Тем не менее такой переворот может состояться и это приведет к катастрофическим последствиям для режима. Поддержку путчисты вряд ли от кого получат, начнется противостояние регионов, приводящее к всеобщему хаосу и возможному краху государственности. За этим может последовать распад государства на отдельные «уделы» и вмешательство соседей за своим куском пирога.

Переворот может организовать и один из кланов правящего режима, потерявший доверие населения. Наиболее склонна к этому группировка Яценюка — Авакова, окончательно дискредитировавшая себя. Их могут не устроить результаты любых выборов, и они спровоцируют переворот с целью ужесточения нацистского режима.

Нацистский переворот, кем бы он ни был осуществлен, в любом случае неизбежно приведет сразу или постепенно к концу этого режима и началу переформатирования Украины.

Отстранение режима от власти возможно также при спонтанных или организованных массовых протестах по всей стране, переходящих в захваты административных зданий и перехват власти на местах и в столице. В первом случае они могут возникнуть вследствие действий режима, доведших общество до крайней черты обнищания и отчаяния. Во втором — при спланированных действиях сил внутри и вне Украины, направленных на восстановление русского единства.

Как первое, так и второе возможно при определенных условиях. Власть уже практически довела население до точки кипения, осталось немного и люди выйдут на улицы. Для второго сценария нужна серьезная подготовка и организация, без которой все это не будет иметь успеха.

Опыт весны 2014 показал, что в моменты резкого обострения и противостояния в обществе такие силы появляются. Они возникают спонтанно, не организованы и действуют хаотично, но со временем самоорганизуются и могут представлять серьезную силу, готовую противостоять режиму.

После переворота власти зачистили руководство этих политических сил, отправили по тюрьмам или выдавили из страны. Но сохранилось среднее звено и активисты, взгляды и убеждения они не поменяли и пока молчат. Проведение любой деятельности сейчас против режима ведет к неминуемой зачистке, поэтому время действовать еще не пришло.

Тем не менее проблему по освобождению населения от оккупации нацистского режима и переформатирования Украины придется решать самим гражданам этого недоношенного государства. Надежды, что все сделает Россия, как в Крыму, абсолютно беспочвенны. Забирая Крым, Россия решила свою стратегическую задачу.

Любителям покритиковать Россию следует задуматься, почему она не пошла на поглощение Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и осколка Донбасса. Для этого есть серьезные причины.

Тем более не сделает сейчас это с Украиной. Слишком большой кусок, его сразу не проглотить. Россия может только помочь, как помогла выстоять Донбассу.

По всей видимости, для таких действий и держится «стратегический резерв» в виде непотопляемого авианосца под именем «Донбасс». Именно с этого плацдарма и может начаться «защита» мирного населения от банд боевиков, зачистка нацистского отребья, ликвидация «самостийных» правительств и установление новой власти.

Россия ни при какой ситуации официально вводить войска не будет. Пойдет обученное и обстрелянное ополчение ДНР и ЛНР, объединенное в два армейских корпуса. Подтянутся добровольцы и ветераны Донбасса, объединенные в «Союз добровольцев Донбасса», не исключено, что и «отпускники», а может быть, и «зеленые человечки».

Особо забывчивым напомнят события августа 2014-го с массовыми окружениями и «котлами». Для убедительности «непонятно откуда» будут прилетать снаряды и ракеты и безапелляционно вбивать в головы неразумных «укров», как нехорошо оскорблять и унижать великий народ.

Не исключено, что Запад может вмешаться. Для таких отчаянных любителей поучать Россию «на всякий случай» в Южном федеральном округе развернуты новые воинские соединения, а совсем недалеко дислоцирована Первая танковая армия, между прочим, единственная в мире. На Западе еще не забыли, как быстро могут перемещаться русские танки, и соревноваться с ними в скорости вряд ли у кого появится желание.

Так что переформатировать Украину есть кому, и будущее страны будет зависеть от стремления и готовности ее граждан избавиться от нацистского режима и отстоять свою свободу.

А неадекватные действия прогнившего режима и бандформирований боевиков могут стать спусковым крючком, который запустит механизм переформатирования Украины.

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Юрий Апухтин

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«Олесь Бузина. Пророк и мученик» — в Москве презентовали книгу об убитом писателе (ВИДЕО)

«Олесь Бузина. Пророк и мученик» — в Москве презентовали книгу об убитом писателе (ВИДЕО) | Русская весна

17 мая в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась презентация сборника «Олесь Бузина. Пророк и мученик», в написании которого принимали участие 48 авторов из России и Украины.

Участники:

— мать Олеся Бузины Валентина Бузина;
— составитель сборника, автор предисловия Александр Чаленко;
— историк Армен Гаспарян;
— политолог Олег Матвейчев;
— писатель Алексей Кочетков.

В книге собраны воспоминания друзей и соратников убитого украинскими националистами 16 апреля 2015 года в Киеве Олеся Бузины и размышления о его роли в формировании политического и идеологического сопротивления антироссийскому курсу современной Украины. 

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Неожиданно: СБУ возбудит уголовное дело против главаря нацистов за нападение на бразильского ополченца ЛНР (ДОКУМЕНТ)

Неожиданно: СБУ возбудит уголовное дело против главаря нацистов за нападение на бразильского ополченца ЛНР (ДОКУМЕНТ) | Русская весна

Шевченковский райсуд Киева своим постановлением обязал СБУ начать досудебное следствие против главаря неонацистской группировки С14, который вместе с другими боевиками напал на бывшего донбасского ополченца, гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги.

Постановление обнародовал в Facebook Владимир Рыбин — отец адвоката Валентина Рыбина.

«Сегодня утром 18.05.2018 г. Шевченковский суд г. Киева обязал возбудить уголовное производство в отношении Е.Карася по факту совершения действий, подпадающих под определение „теракт“», — отметил он.

11 мая Валентин Рыбин сам обращался в СБУ в связи с тем, что 4 мая Карась и группа неизвестных незаконно лишили свободы Лусварги, при этом избивая и унижая с целью устрашения населения. Он потребовал возбудить дела по статьям 258 («Террористический акт») и 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») УК Украины.

Не получив ответа от СБУ, Рыбин пожаловался в суд на бездействие ведомства. Суд его ходатайство удовлетворил. Согласно постановления, СБУ надо внести сведения о нападении на Лусварги и начать следствие немедленно, не позже суток после получения документа.

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Неожиданно: СБУ возбудит уголовное дело против главаря нацистов за нападение на бразильского ополченца ЛНР (ДОКУМЕНТ) | Русская весна
Неожиданно: СБУ возбудит уголовное дело против главаря нацистов за нападение на бразильского ополченца ЛНР (ДОКУМЕНТ) | Русская весна
Неожиданно: СБУ возбудит уголовное дело против главаря нацистов за нападение на бразильского ополченца ЛНР (ДОКУМЕНТ) | Русская весна
Неожиданно: СБУ возбудит уголовное дело против главаря нацистов за нападение на бразильского ополченца ЛНР (ДОКУМЕНТ) | Русская весна
Неожиданно: СБУ возбудит уголовное дело против главаря нацистов за нападение на бразильского ополченца ЛНР (ДОКУМЕНТ) | Русская весна

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Владимир Олейник о каннибализме украинских властей

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Нарушил приказ и пошёл в атаку: Экс-глава СБУ рассказал, как развязал войну на Донбассе (ВИДЕО)

Нарушил приказ и пошёл в атаку: Экс-глава СБУ рассказал, как развязал войну на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

Экс-глава СБУ Украины Валентин Наливайченко признался в том, что фактически начал войну на Донбассе в апреле 2014 года.

По его словам, в то время он лично командовал группой спецназа, которая должна была взять штурмом захваченное протестующими здание СБУ в Луганске, но получил личный приказ и. о. президента Турчинова не делать этого. 

«Но это меня не остановило», — сказал Наливайченко.

Нарушив приказ, он лично отдал приказ части группы атаковать позиции ополчения под Славянском.

«Повторюсь: меня не остановил приказ отойти. Мы пошли в бой», — подчеркнул экс-глава СБУ.

Таким образом, именно по инициативе Наливайченко в ночь на 13 апреля 2014 года произошло столкновение, с которого, как считается, началась кровопролитная война на Донбассе.

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Метки: важное, компиляция
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