Новости Украины и Новороссии 19 мая 2018
- 10:29 Фантомные боли: Порошенко анонсировал изменение статуса Крыма в Конституции Украины.
- 10:00 Порошенко заявил об исключительности украинской нации.
- 09:04 Суд постановил завести дело на радикалов, задержавших бразильца Лусварги.
- 05:00 Кто и как может переформатировать Украину.
- 03:30 «Олесь Бузина. Пророк и мученик» — в Москве презентовали книгу об убитом писателе (ВИДЕО).
- 00:24 Неожиданно: СБУ возбудит уголовное дело против главаря нацистов за нападение на бразильского ополченца ЛНР (ДОКУМЕНТ).
- Вчера 21:54 Владимир Олейник о каннибализме украинских властей.
- Вчера 21:42 Ветеран “АТО” обратился к Трампу о применении химоружия режимом Порошенко.
- Вчера 21:06 Нарушил приказ и пошёл в атаку: Экс-глава СБУ рассказал, как развязал войну на Донбассе (ВИДЕО).
Фантомные боли: Порошенко анонсировал изменение статуса Крыма в Конституции Украины
Крымчане высказали свое мнение еще в 2014 году – полуостров, согласно результатам референдума, воссоединился со своей исторической родиной – Россией. Однако киевские власти никак не хотят признать, что Крым Украину покинул навсегда и продолжает принимать иллюзорные законы и постановления. Так, рабочая группа Конституционной комиссии Украины в ближайшее время завершит работу над поправками к основному закону страны, касающимися статуса Крыма. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.
В случае возникновения в Крыму ситуации, несущей угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, глава государства получит право вводить на полуострове “особый режим” и назначать специального государственного чиновника.
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Порошенко заявил об исключительности украинской нации
Президент Украины Порошенко выступил на проходившем в Днепропетровске флешмобе ко Дню вышиванки, отметив: «Украинцы — лучшая нация в мире. Мы объединены, и никто нас не расколет».
Вышиванку как государственный символ он поставил в единый ряд с флагом, гербом и гимном Украины.
«Когда мы видим друг друга в вышиванке, мы сразу же идентифицируем — это украинец, или украинка», — подчеркнул Порошенко, добавив, что за любовь к вышиванке люди «шли в тюрьму».
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Суд постановил завести дело на радикалов, задержавших бразильца Лусварги
В пятницу, 18 мая, адвокат воевавшего в Донбассе на стороне ополченцев бразильца Рафаэля Лусварги – Валентин Рыбин – через суд добился возбуждения уголовного дела против неформального лидера праворадикального националистического движения С14 Евгения Карася по ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы) и ст.258 УК Украины (террористический акт).
Об этом Рыбин написал на своей странице в Facebook.
“Сегодня утром 18.05.2018г. Шевченковский суд г.Киева обязал возбудить уголовное производство в отношении Е.Карася по факту совершения действий, подпадающих под определение “терракт “, — говорится в сообщении.
При этом Рыбин обнародовал и соответствующие документы: заявление в СБУ с просьбой внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении противоправных действий в отношении его подзащитного членами организаций С14 и Нацкорпус под руководством Карася по стт.146 и 258 УКУ, и решение суда, обязывающее следователя СБУ внести сведения в ЕРДР и выдать адвокату выписку из реестра
Согласно заявлению, группа националистов под руководством Карася избила и унизила честь и достоинство Лусварги, который находился на свободе на законных основаниях, настолько, что инцидент может стать причиной международного скандала между Украиной и Бразилией.
Напомним, СБУ задержала Лусварги в октябре 2016 года. 25 января 2017 года Печерский райсуд г.Киева засудил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляцию, и апелляционный суд г.Киева отменил этот приговор из-за процедурных нарушений. В декабре 2017 года Лусварги заменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
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Кто и как может переформатировать Украину
Попытка построить на Украине русофобское государство терпит крах, и мало у кого возникают сомнения, что Украина должна быть переформатирована. Куда более серьезный вопрос, как это сделать, кто будет движущей силой трансформации, какие условия, которые могут к ней привести, и как на это влияют внешние игроки.
Рассматривая эти вопросы, прежде всего надо оценивать, насколько Украина способна самостоятельно решать свои внутренние проблемы. По ее состоянию она давно уже потеряла международную субъектность и является объектом управления в руках глобальных международных игроков — США и России. В связи с этим будущее Украины будет решаться только с их согласия или несогласия.
США и Россию судьба государства Украина, как это ни цинично звучит, вообще мало волнует. Они рассматривают ее только как инструмент в глобальном противостоянии. Если для США Украина — завоеванный плацдарм для давления на Россию, то для России она утерянная территория, прикрывающая юго-западные рубежи.
Как это ни странно, но существование Украины в сегодняшнем состоянии выгодно обеим сторонам. США преследует цель как можно дольше держать под контролем «подмандатный» анклав и втягивать Россию в политический, экономический и военный конфликты на ее границах. При этом США отдают себе отчет в том, что со временем возрождающаяся Россия предпримет шаги по возвращению Украины в сферу своего влияния.
России Украина принципиально важна для восстановления ее былой мощи в глобальном противостоянии с главным стратегическим противником — Соединенными Штатами. Россия на данном этапе не имеет ни сил, ни возможностей для принятия решительных мер относительно заблудшего собрата. Она восстанавливает свое политическое и военное влияние и экономически еще не готова переварить Украину.
Давление Запада, санкции и геостратегическое противостояние на Ближнем Востоке, а также масса иных проблем пока не позволяют решить проблему Украины.
То есть два главных игрока пока заинтересованы в status quo на Украине. Они внимательно отслеживают действия друг друга на этом поле и рассматривают Украину как один из плацдармов в глобальном противостоянии.
США находятся в более выгодной позиции, их вполне устраивает посаженный ими русофобский режим Порошенко.
Проводимая им по указке США политика ведет к моральному и физическому геноциду населения, косвенному участию России в войне на Донбассе, целенаправленному уничтожению промышленности и инфраструктуры и массовому оттоку населения из страны.
Находясь под американским протекторатом, нынешняя Украина все больше будет деградировать и из «подворотни» покусывать Россию. Чем дольше продлится такое существование, тем более разрушительные последствия будут нанесены стране и хуже будет для России, которая все равно подберет эту территорию.
Совместные разрушительные действия Запада по втягиванию Украины в сферу своего влияния и недопущению ее интеграции в Евросоюз и НАТО говорят о том, что они не видят Украину членом западного сообщества.
После создания газовых потоков в обход Украины Евросоюз потеряет интерес к ней и серьезное влияние на неё в дальнейшем вряд ли будет оказывать.
Для России Украина в экономическом плане также не представляет серьезного интереса. Наукоемкая промышленность и военно-промышленный потенциал практически уничтожены, инфраструктура приходит в негодность, научные и технические кадры деградировали и покидают страну. Элиты, кроме коррупции и грабежа, ни на что не способны. Есть территория и население, обнищавшее и озлобленное.
Об отсутствии интереса у России говорят и такие факты, как отказ от газотранспортной системы и строительство обходных потоков, строительство Крымского моста, нежелание восстанавливать промышленность ДНР и ЛНР, отказ от формирования и поддержки серьезного пророссийского движения на Украине.
По этим действиям видно, что Россия в ближайшей перспективе не планирует интегрировать Украину в свое политическое и экономическое пространство. Но для России в отдаленной перспективе принципиально важна территория и проживающее на ней в основном русское по духу население. То есть России все равно придется решать проблему Украины и собирать русские земли, просто время еще не пришло.
Таким образом, США и Россию при диаметрально противоположных целях устраивает сегодняшнее состояние Украины. В отдаленной перспективе их цели расходятся. Соединенным Штатам, доведшим Украину до государственного и экономического краха, уже под давлением России придется отпустить ее, а России — забрать истерзанную страну и интегрировать в свое политическое и экономическое пространство.
Все это говорит о том, что на данном этапе США и Россия вряд ли будут предпринимать какие-либо радикальные шаги по отношению к Украине.
Поэтому в ближайшей перспективе задача переформатирования Украины перед Россией не стоит, она неизбежно встанет на последующих этапах.
Теперь относительно движущих сил переформатирования Украины и при каких условиях они могут быть приведены в действие.
Процесс деградации украинского государства и общества, а это имеет место в катастрофических масштабах, не может продолжаться бесконечно. Его могут прервать здравомыслящие силы в среде элит и бизнеса, вышедшие из-под контроля боевики украинских радикалов или массовые выступления населения. Соответственно, и дальнейшее развитие Украины будет происходить по-разному. При этом возможны как мирные, так и силовые сценарии.
Мирное развитие предполагает два сценария: попытка умеренных элит и бизнеса в процессе выборов отстранить радикалов от власти или сделать это путем «мягкой силы».
Для мирного решения этой проблемы необходимы официально зарегистрированные на Украине политические силы, способные одержать убедительную победу на выборах.
В качестве таких сил можно рассматривать так называемые оппозиционные силы, представленные «Оппозиционным блоком» Бойко, партией «За жизнь» Рабиновича — Мураева, «Украинским выбором» Медведчука, партией олигархов «Возрождение» и вменяемым бизнесом в лице Пинчука, Ахметова, Фирташа. Существование всяких «правительств в изгнании» и тем более заявления «хитрого кота» о создании такой партии могут вызывать только улыбку.
Эти силы потенциально могут объединиться и попытаться на очередных или внеочередных выборах взять власть, тем более они пользуются определенной поддержкой населения. При массовом презрении и ненависти населения к действующему режиму, в принципе, это возможно. Но США на Украине нужен только русофобский режим радикалов, и умеренным силам никогда не дадут это сделать, если даже они и победят на выборах.
Следует также отметить, что эти силы принципиально не способны переформатировать Украину по следующим причинам. Это в основном осколки «Партии регионов» и других политических сил, на протяжении многих лет бывшие во власти. Проявили они себя сторонниками «самостийности» Украины, дистанцирования от России и строительства государства, обеспечивающего их клановые интересы. В борьбе за власть они всегда зачищали реальное пророссийское политическое поле и спекулировали на пророссийских взглядах Юго-Востока.
От власти они сейчас отстранены, но, идя на соглашательскую политику с режимом, не бедствуют. В отличие от представителей режима, понимают пагубность принятого курса государства на противостояние с Россией, но их ориентация на Запад остается неизменной. Придя к власти, они неизбежно продолжат строить русофобское государство в «мягкой» форме, играя на противоречиях России и США.
Мне уже ранее приходилось писать об этой политической силе, характеризуя ее как «политических власовцев». Они как будто бы свои, говорят правильные вещи, но готовы в выгодный для себя момент предать и перейти на сторону противника. Слишком корыстны их побуждения для переформатирования Украины. Они могут быть использованы только в качестве попутчиков.
При этом в их среде немало русских по духу людей, болеющих за состояние общества, поддерживающих русское единство и готовых избавиться от украинства. Они могут представлять интерес для стоящих задач, но не как самостоятельная сила, а в рамках другого проекта и в составе других политических сил.
Смена режима путем «мягкой силы» предполагает мирные способы воздействия на элиты и население с целью изменения государственной идеологии и переформатирования основ государственности Украины.
По многим причинам это невозможно, и главная из них заключается в том, что при этом сценарий давления на режим в основном осуществляется мирными протестными акциями.
В украинских реалиях это просто исключено по причине хорошо отлаженного идеологического и физического террора по отношению ко всем несогласным с позицией властей.
Властями выявляются и пресекаются на корню любые попытки отстаивать иную точку зрения и самый убедительный аргумент — это бандформирования боевиков, готовых по команде бандитскими методами пресечь даже малейшее проявление нелояльности.
Многие удивляются, почему на Украине нельзя мирными протестами, как например в Армении, добиться изменения политики властных структур. Правящий режим обезопасил себя от таких неожиданностей, создав широко разветвленную сеть полувоенных формирований боевиков, позволив им безнаказанно терроризировать население и своих противников. Так что мирные пути переформатирования Украины на этом исчерпываются и все они довольно призрачны.
Силовые сценарии переформатирования Украины могут быть спровоцированы нацистским переворотом, ведущим к потере государственности, или массовыми протестными акциями населения, переходящими в бунт.
Несмотря на то что боевики находятся под полным контролем властей и с азартом живодеров исполняют команды по травле несогласных с режимом, они уже не раз заявляли о готовности совершить переворот и поставить у руля государства еще более радикальную власть.
В принципе, силы для этого у них есть. Армия и нацгвардия вмешиваться в защиту режима Порошенко не будут, полиция усилиями Авакова полностью парализована и боится подходить к боевикам. Так что защищать власть будет некому.
Учитывая, что лидеры боевиков, и тем более рядовой состав, люди с примитивным образом мышления, их действия по свержению власти закончатся разрушением всего, что только можно разрушить. Они не способны что-то создавать и управлять, тем более государством.
Власти и заокеанские кукловоды все это понимают и пока что пресекают поползновения боевиков в этом направлении.
Отвлекают и загружают их «работой» по поддержке отдельных группировок при внутриклановой борьбе «соратников» по режиму, как это было с акцией «Саакашвили против Порошенко».
Тем не менее такой переворот может состояться и это приведет к катастрофическим последствиям для режима. Поддержку путчисты вряд ли от кого получат, начнется противостояние регионов, приводящее к всеобщему хаосу и возможному краху государственности. За этим может последовать распад государства на отдельные «уделы» и вмешательство соседей за своим куском пирога.
Переворот может организовать и один из кланов правящего режима, потерявший доверие населения. Наиболее склонна к этому группировка Яценюка — Авакова, окончательно дискредитировавшая себя. Их могут не устроить результаты любых выборов, и они спровоцируют переворот с целью ужесточения нацистского режима.
Нацистский переворот, кем бы он ни был осуществлен, в любом случае неизбежно приведет сразу или постепенно к концу этого режима и началу переформатирования Украины.
Отстранение режима от власти возможно также при спонтанных или организованных массовых протестах по всей стране, переходящих в захваты административных зданий и перехват власти на местах и в столице. В первом случае они могут возникнуть вследствие действий режима, доведших общество до крайней черты обнищания и отчаяния. Во втором — при спланированных действиях сил внутри и вне Украины, направленных на восстановление русского единства.
Как первое, так и второе возможно при определенных условиях. Власть уже практически довела население до точки кипения, осталось немного и люди выйдут на улицы. Для второго сценария нужна серьезная подготовка и организация, без которой все это не будет иметь успеха.
Опыт весны 2014 показал, что в моменты резкого обострения и противостояния в обществе такие силы появляются. Они возникают спонтанно, не организованы и действуют хаотично, но со временем самоорганизуются и могут представлять серьезную силу, готовую противостоять режиму.
После переворота власти зачистили руководство этих политических сил, отправили по тюрьмам или выдавили из страны. Но сохранилось среднее звено и активисты, взгляды и убеждения они не поменяли и пока молчат. Проведение любой деятельности сейчас против режима ведет к неминуемой зачистке, поэтому время действовать еще не пришло.
Тем не менее проблему по освобождению населения от оккупации нацистского режима и переформатирования Украины придется решать самим гражданам этого недоношенного государства. Надежды, что все сделает Россия, как в Крыму, абсолютно беспочвенны. Забирая Крым, Россия решила свою стратегическую задачу.
Любителям покритиковать Россию следует задуматься, почему она не пошла на поглощение Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и осколка Донбасса. Для этого есть серьезные причины.
Тем более не сделает сейчас это с Украиной. Слишком большой кусок, его сразу не проглотить. Россия может только помочь, как помогла выстоять Донбассу.
По всей видимости, для таких действий и держится «стратегический резерв» в виде непотопляемого авианосца под именем «Донбасс». Именно с этого плацдарма и может начаться «защита» мирного населения от банд боевиков, зачистка нацистского отребья, ликвидация «самостийных» правительств и установление новой власти.
Россия ни при какой ситуации официально вводить войска не будет. Пойдет обученное и обстрелянное ополчение ДНР и ЛНР, объединенное в два армейских корпуса. Подтянутся добровольцы и ветераны Донбасса, объединенные в «Союз добровольцев Донбасса», не исключено, что и «отпускники», а может быть, и «зеленые человечки».
Особо забывчивым напомнят события августа 2014-го с массовыми окружениями и «котлами». Для убедительности «непонятно откуда» будут прилетать снаряды и ракеты и безапелляционно вбивать в головы неразумных «укров», как нехорошо оскорблять и унижать великий народ.
Не исключено, что Запад может вмешаться. Для таких отчаянных любителей поучать Россию «на всякий случай» в Южном федеральном округе развернуты новые воинские соединения, а совсем недалеко дислоцирована Первая танковая армия, между прочим, единственная в мире. На Западе еще не забыли, как быстро могут перемещаться русские танки, и соревноваться с ними в скорости вряд ли у кого появится желание.
Так что переформатировать Украину есть кому, и будущее страны будет зависеть от стремления и готовности ее граждан избавиться от нацистского режима и отстоять свою свободу.
А неадекватные действия прогнившего режима и бандформирований боевиков могут стать спусковым крючком, который запустит механизм переформатирования Украины.
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Юрий Апухтин
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«Олесь Бузина. Пророк и мученик» — в Москве презентовали книгу об убитом писателе (ВИДЕО)
17 мая в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась презентация сборника «Олесь Бузина. Пророк и мученик», в написании которого принимали участие 48 авторов из России и Украины.
Участники:
— мать Олеся Бузины Валентина Бузина;
— составитель сборника, автор предисловия Александр Чаленко;
— историк Армен Гаспарян;
— политолог Олег Матвейчев;
— писатель Алексей Кочетков.
В книге собраны воспоминания друзей и соратников убитого украинскими националистами 16 апреля 2015 года в Киеве Олеся Бузины и размышления о его роли в формировании политического и идеологического сопротивления антироссийскому курсу современной Украины.
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Неожиданно: СБУ возбудит уголовное дело против главаря нацистов за нападение на бразильского ополченца ЛНР (ДОКУМЕНТ)
Шевченковский райсуд Киева своим постановлением обязал СБУ начать досудебное следствие против главаря неонацистской группировки С14, который вместе с другими боевиками напал на бывшего донбасского ополченца, гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги.
Постановление обнародовал в Facebook Владимир Рыбин — отец адвоката Валентина Рыбина.
«Сегодня утром 18.05.2018 г. Шевченковский суд г. Киева обязал возбудить уголовное производство в отношении Е.Карася по факту совершения действий, подпадающих под определение „теракт“», — отметил он.
11 мая Валентин Рыбин сам обращался в СБУ в связи с тем, что 4 мая Карась и группа неизвестных незаконно лишили свободы Лусварги, при этом избивая и унижая с целью устрашения населения. Он потребовал возбудить дела по статьям 258 («Террористический акт») и 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») УК Украины.
Не получив ответа от СБУ, Рыбин пожаловался в суд на бездействие ведомства. Суд его ходатайство удовлетворил. Согласно постановления, СБУ надо внести сведения о нападении на Лусварги и начать следствие немедленно, не позже суток после получения документа.
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Владимир Олейник о каннибализме украинских властей
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Ветеран “АТО” обратился к Трампу о применении химоружия режимом Порошенко
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Нарушил приказ и пошёл в атаку: Экс-глава СБУ рассказал, как развязал войну на Донбассе (ВИДЕО)
Экс-глава СБУ Украины Валентин Наливайченко признался в том, что фактически начал войну на Донбассе в апреле 2014 года.
По его словам, в то время он лично командовал группой спецназа, которая должна была взять штурмом захваченное протестующими здание СБУ в Луганске, но получил личный приказ и. о. президента Турчинова не делать этого.
«Но это меня не остановило», — сказал Наливайченко.
Нарушив приказ, он лично отдал приказ части группы атаковать позиции ополчения под Славянском.
«Повторюсь: меня не остановил приказ отойти. Мы пошли в бой», — подчеркнул экс-глава СБУ.
Таким образом, именно по инициативе Наливайченко в ночь на 13 апреля 2014 года произошло столкновение, с которого, как считается, началась кровопролитная война на Донбассе.
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