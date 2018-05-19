Новости Украины и Новороссии 19 мая 2018

Попытка построить на Украине русофобское государство терпит крах, и мало у кого возникают сомнения, что Украина должна быть переформатирована. Куда более серьезный вопрос, как это сделать, кто будет движущей силой трансформации, какие условия, которые могут к ней привести, и как на это влияют внешние игроки.

Рассматривая эти вопросы, прежде всего надо оценивать, насколько Украина способна самостоятельно решать свои внутренние проблемы. По ее состоянию она давно уже потеряла международную субъектность и является объектом управления в руках глобальных международных игроков — США и России. В связи с этим будущее Украины будет решаться только с их согласия или несогласия.

США и Россию судьба государства Украина, как это ни цинично звучит, вообще мало волнует. Они рассматривают ее только как инструмент в глобальном противостоянии. Если для США Украина — завоеванный плацдарм для давления на Россию, то для России она утерянная территория, прикрывающая юго-западные рубежи.

Как это ни странно, но существование Украины в сегодняшнем состоянии выгодно обеим сторонам. США преследует цель как можно дольше держать под контролем «подмандатный» анклав и втягивать Россию в политический, экономический и военный конфликты на ее границах. При этом США отдают себе отчет в том, что со временем возрождающаяся Россия предпримет шаги по возвращению Украины в сферу своего влияния.

России Украина принципиально важна для восстановления ее былой мощи в глобальном противостоянии с главным стратегическим противником — Соединенными Штатами. Россия на данном этапе не имеет ни сил, ни возможностей для принятия решительных мер относительно заблудшего собрата. Она восстанавливает свое политическое и военное влияние и экономически еще не готова переварить Украину.

Давление Запада, санкции и геостратегическое противостояние на Ближнем Востоке, а также масса иных проблем пока не позволяют решить проблему Украины.

То есть два главных игрока пока заинтересованы в status quo на Украине. Они внимательно отслеживают действия друг друга на этом поле и рассматривают Украину как один из плацдармов в глобальном противостоянии.

США находятся в более выгодной позиции, их вполне устраивает посаженный ими русофобский режим Порошенко.

Проводимая им по указке США политика ведет к моральному и физическому геноциду населения, косвенному участию России в войне на Донбассе, целенаправленному уничтожению промышленности и инфраструктуры и массовому оттоку населения из страны.

Находясь под американским протекторатом, нынешняя Украина все больше будет деградировать и из «подворотни» покусывать Россию. Чем дольше продлится такое существование, тем более разрушительные последствия будут нанесены стране и хуже будет для России, которая все равно подберет эту территорию.

Совместные разрушительные действия Запада по втягиванию Украины в сферу своего влияния и недопущению ее интеграции в Евросоюз и НАТО говорят о том, что они не видят Украину членом западного сообщества.

После создания газовых потоков в обход Украины Евросоюз потеряет интерес к ней и серьезное влияние на неё в дальнейшем вряд ли будет оказывать.

Для России Украина в экономическом плане также не представляет серьезного интереса. Наукоемкая промышленность и военно-промышленный потенциал практически уничтожены, инфраструктура приходит в негодность, научные и технические кадры деградировали и покидают страну. Элиты, кроме коррупции и грабежа, ни на что не способны. Есть территория и население, обнищавшее и озлобленное.

Об отсутствии интереса у России говорят и такие факты, как отказ от газотранспортной системы и строительство обходных потоков, строительство Крымского моста, нежелание восстанавливать промышленность ДНР и ЛНР, отказ от формирования и поддержки серьезного пророссийского движения на Украине.

По этим действиям видно, что Россия в ближайшей перспективе не планирует интегрировать Украину в свое политическое и экономическое пространство. Но для России в отдаленной перспективе принципиально важна территория и проживающее на ней в основном русское по духу население. То есть России все равно придется решать проблему Украины и собирать русские земли, просто время еще не пришло.

Таким образом, США и Россию при диаметрально противоположных целях устраивает сегодняшнее состояние Украины. В отдаленной перспективе их цели расходятся. Соединенным Штатам, доведшим Украину до государственного и экономического краха, уже под давлением России придется отпустить ее, а России — забрать истерзанную страну и интегрировать в свое политическое и экономическое пространство.

Все это говорит о том, что на данном этапе США и Россия вряд ли будут предпринимать какие-либо радикальные шаги по отношению к Украине.

Поэтому в ближайшей перспективе задача переформатирования Украины перед Россией не стоит, она неизбежно встанет на последующих этапах.

Теперь относительно движущих сил переформатирования Украины и при каких условиях они могут быть приведены в действие.

Процесс деградации украинского государства и общества, а это имеет место в катастрофических масштабах, не может продолжаться бесконечно. Его могут прервать здравомыслящие силы в среде элит и бизнеса, вышедшие из-под контроля боевики украинских радикалов или массовые выступления населения. Соответственно, и дальнейшее развитие Украины будет происходить по-разному. При этом возможны как мирные, так и силовые сценарии.

Мирное развитие предполагает два сценария: попытка умеренных элит и бизнеса в процессе выборов отстранить радикалов от власти или сделать это путем «мягкой силы».

Для мирного решения этой проблемы необходимы официально зарегистрированные на Украине политические силы, способные одержать убедительную победу на выборах.

В качестве таких сил можно рассматривать так называемые оппозиционные силы, представленные «Оппозиционным блоком» Бойко, партией «За жизнь» Рабиновича — Мураева, «Украинским выбором» Медведчука, партией олигархов «Возрождение» и вменяемым бизнесом в лице Пинчука, Ахметова, Фирташа. Существование всяких «правительств в изгнании» и тем более заявления «хитрого кота» о создании такой партии могут вызывать только улыбку.

Эти силы потенциально могут объединиться и попытаться на очередных или внеочередных выборах взять власть, тем более они пользуются определенной поддержкой населения. При массовом презрении и ненависти населения к действующему режиму, в принципе, это возможно. Но США на Украине нужен только русофобский режим радикалов, и умеренным силам никогда не дадут это сделать, если даже они и победят на выборах.

Следует также отметить, что эти силы принципиально не способны переформатировать Украину по следующим причинам. Это в основном осколки «Партии регионов» и других политических сил, на протяжении многих лет бывшие во власти. Проявили они себя сторонниками «самостийности» Украины, дистанцирования от России и строительства государства, обеспечивающего их клановые интересы. В борьбе за власть они всегда зачищали реальное пророссийское политическое поле и спекулировали на пророссийских взглядах Юго-Востока.

От власти они сейчас отстранены, но, идя на соглашательскую политику с режимом, не бедствуют. В отличие от представителей режима, понимают пагубность принятого курса государства на противостояние с Россией, но их ориентация на Запад остается неизменной. Придя к власти, они неизбежно продолжат строить русофобское государство в «мягкой» форме, играя на противоречиях России и США.

Мне уже ранее приходилось писать об этой политической силе, характеризуя ее как «политических власовцев». Они как будто бы свои, говорят правильные вещи, но готовы в выгодный для себя момент предать и перейти на сторону противника. Слишком корыстны их побуждения для переформатирования Украины. Они могут быть использованы только в качестве попутчиков.

При этом в их среде немало русских по духу людей, болеющих за состояние общества, поддерживающих русское единство и готовых избавиться от украинства. Они могут представлять интерес для стоящих задач, но не как самостоятельная сила, а в рамках другого проекта и в составе других политических сил.

Смена режима путем «мягкой силы» предполагает мирные способы воздействия на элиты и население с целью изменения государственной идеологии и переформатирования основ государственности Украины.

По многим причинам это невозможно, и главная из них заключается в том, что при этом сценарий давления на режим в основном осуществляется мирными протестными акциями.

В украинских реалиях это просто исключено по причине хорошо отлаженного идеологического и физического террора по отношению ко всем несогласным с позицией властей.

Властями выявляются и пресекаются на корню любые попытки отстаивать иную точку зрения и самый убедительный аргумент — это бандформирования боевиков, готовых по команде бандитскими методами пресечь даже малейшее проявление нелояльности.

Многие удивляются, почему на Украине нельзя мирными протестами, как например в Армении, добиться изменения политики властных структур. Правящий режим обезопасил себя от таких неожиданностей, создав широко разветвленную сеть полувоенных формирований боевиков, позволив им безнаказанно терроризировать население и своих противников. Так что мирные пути переформатирования Украины на этом исчерпываются и все они довольно призрачны.

Силовые сценарии переформатирования Украины могут быть спровоцированы нацистским переворотом, ведущим к потере государственности, или массовыми протестными акциями населения, переходящими в бунт.

Несмотря на то что боевики находятся под полным контролем властей и с азартом живодеров исполняют команды по травле несогласных с режимом, они уже не раз заявляли о готовности совершить переворот и поставить у руля государства еще более радикальную власть.

В принципе, силы для этого у них есть. Армия и нацгвардия вмешиваться в защиту режима Порошенко не будут, полиция усилиями Авакова полностью парализована и боится подходить к боевикам. Так что защищать власть будет некому.

Учитывая, что лидеры боевиков, и тем более рядовой состав, люди с примитивным образом мышления, их действия по свержению власти закончатся разрушением всего, что только можно разрушить. Они не способны что-то создавать и управлять, тем более государством.

Власти и заокеанские кукловоды все это понимают и пока что пресекают поползновения боевиков в этом направлении.

Отвлекают и загружают их «работой» по поддержке отдельных группировок при внутриклановой борьбе «соратников» по режиму, как это было с акцией «Саакашвили против Порошенко».

Тем не менее такой переворот может состояться и это приведет к катастрофическим последствиям для режима. Поддержку путчисты вряд ли от кого получат, начнется противостояние регионов, приводящее к всеобщему хаосу и возможному краху государственности. За этим может последовать распад государства на отдельные «уделы» и вмешательство соседей за своим куском пирога.

Переворот может организовать и один из кланов правящего режима, потерявший доверие населения. Наиболее склонна к этому группировка Яценюка — Авакова, окончательно дискредитировавшая себя. Их могут не устроить результаты любых выборов, и они спровоцируют переворот с целью ужесточения нацистского режима.

Нацистский переворот, кем бы он ни был осуществлен, в любом случае неизбежно приведет сразу или постепенно к концу этого режима и началу переформатирования Украины.

Отстранение режима от власти возможно также при спонтанных или организованных массовых протестах по всей стране, переходящих в захваты административных зданий и перехват власти на местах и в столице. В первом случае они могут возникнуть вследствие действий режима, доведших общество до крайней черты обнищания и отчаяния. Во втором — при спланированных действиях сил внутри и вне Украины, направленных на восстановление русского единства.

Как первое, так и второе возможно при определенных условиях. Власть уже практически довела население до точки кипения, осталось немного и люди выйдут на улицы. Для второго сценария нужна серьезная подготовка и организация, без которой все это не будет иметь успеха.

Опыт весны 2014 показал, что в моменты резкого обострения и противостояния в обществе такие силы появляются. Они возникают спонтанно, не организованы и действуют хаотично, но со временем самоорганизуются и могут представлять серьезную силу, готовую противостоять режиму.

После переворота власти зачистили руководство этих политических сил, отправили по тюрьмам или выдавили из страны. Но сохранилось среднее звено и активисты, взгляды и убеждения они не поменяли и пока молчат. Проведение любой деятельности сейчас против режима ведет к неминуемой зачистке, поэтому время действовать еще не пришло.

Тем не менее проблему по освобождению населения от оккупации нацистского режима и переформатирования Украины придется решать самим гражданам этого недоношенного государства. Надежды, что все сделает Россия, как в Крыму, абсолютно беспочвенны. Забирая Крым, Россия решила свою стратегическую задачу.

Любителям покритиковать Россию следует задуматься, почему она не пошла на поглощение Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и осколка Донбасса. Для этого есть серьезные причины.

Тем более не сделает сейчас это с Украиной. Слишком большой кусок, его сразу не проглотить. Россия может только помочь, как помогла выстоять Донбассу.

По всей видимости, для таких действий и держится «стратегический резерв» в виде непотопляемого авианосца под именем «Донбасс». Именно с этого плацдарма и может начаться «защита» мирного населения от банд боевиков, зачистка нацистского отребья, ликвидация «самостийных» правительств и установление новой власти.

Россия ни при какой ситуации официально вводить войска не будет. Пойдет обученное и обстрелянное ополчение ДНР и ЛНР, объединенное в два армейских корпуса. Подтянутся добровольцы и ветераны Донбасса, объединенные в «Союз добровольцев Донбасса», не исключено, что и «отпускники», а может быть, и «зеленые человечки».

Особо забывчивым напомнят события августа 2014-го с массовыми окружениями и «котлами». Для убедительности «непонятно откуда» будут прилетать снаряды и ракеты и безапелляционно вбивать в головы неразумных «укров», как нехорошо оскорблять и унижать великий народ.

Не исключено, что Запад может вмешаться. Для таких отчаянных любителей поучать Россию «на всякий случай» в Южном федеральном округе развернуты новые воинские соединения, а совсем недалеко дислоцирована Первая танковая армия, между прочим, единственная в мире. На Западе еще не забыли, как быстро могут перемещаться русские танки, и соревноваться с ними в скорости вряд ли у кого появится желание.

Так что переформатировать Украину есть кому, и будущее страны будет зависеть от стремления и готовности ее граждан избавиться от нацистского режима и отстоять свою свободу.

А неадекватные действия прогнившего режима и бандформирований боевиков могут стать спусковым крючком, который запустит механизм переформатирования Украины.

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Юрий Апухтин