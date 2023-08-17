Главная » Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии

Украинские преступления против человечности

16 0


2 последних исследования Максима Григорьева на тему нацистских преступлений на Украине.
Обе работы можно бесплатно скачать.

Зверства современных бандеровцев – украинских неонацистов
https://vk.com/doc4235223_659399095

Украинские преступления против человечности 2014-2023
https://vk.com/s/v1/doc/BQWEhecpsIe3ovvAzuloiwLIhTXKx1mS3sJuVaSDL85w2DDR7FI

Как обычно, много показаний свидетелей и жертв совершавшихся преступлений, подробности и фактура.
Таких работ необходимо выпускать больше и популяризировать их шире.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8572924.html
Метки: бандеровцы, военные преступления, григорьев, книги, Нацизм, неонацизм, Украина, что почитать
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Создан Трибунал против геноцида славян: первый подсудимый - Горбачёв
Создан Трибунал против геноцида славян
Преступления без срока давности!
МИССИИ, ЕВГЕНИКА и ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Взрывчатка против свободы слова

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru