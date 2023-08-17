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Смена тренда

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До 80х годов журнал TIME на своих обложках и в своих статьях регулярно пугал своих читателей пугалками про глобальное похолодание. В 80х годах начали переключаться на глобальное потепление.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8571784.html
Метки: глобализм, глобалисты, глобальное потепление, пресса, пропаганда, СМИ, экология
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