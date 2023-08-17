Михаил Поликарпов. Краткая история и тайны самой известной ЧВК
Воинское мастерство наемников ценилось всегда. Греческие воины служили древнеперсидской монархии; знаменитые швейцарцы и враждовавшие с ними ландскнехты определяли политический ландшафт Европы… Но это – страшный зверь, который иногда срывается с цепи. Так, в III веке до н.э. восстание наемников поставило Карфаген на грань гибели. “Солдаты удачи” как военный фактор возродились в Африке в 60-е годы XX века. Затем им на смену пришли частные военные компании – ЧВК. И об истории одной из них вы узнаете то, что смелые люди в погонах передают друг другу лишь шепотом…
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