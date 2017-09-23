Каталония, на пути к независимости
08:51. 23 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Писатель Михаил Поликарпов побывал в Каталонии во время протестов связанных с попытками властей Испании запретить референдум о выходе региона из состава страны.
По итогам он поделился краткими впечатлениями от происходящего в Каталонии.
Каталония, на пути к независимости
1. Много наглядной агитации сторонников независимости. Города Каталонии увешаны саньерами* и асталазами (эстеладами)** с плакатами "Si".
2. Есть и иное творчество на эту тему:
3. Агитации противников независимости практически нет.
4. Я общался с большим количеством людей. Есть немало противников независимости, но часть их них, будучи испанцами, в то же время – не резиденты Каталонии и поэтому голосовать тут не имеют права , а многие на референдум не пойдут, так как считают его незаконным.
5. В связи с этим напомню азбучную истину. При прочих равных победит более организованная сила.
6. В сценарий силового решения проблемы Мадридом большинство опрошенных не верит.
7. Насколько я понял, местная полиция контролируется властями автономии (сегодняшние аресты, видимо, проведены другими силовиками).
8. Многие напуганы происходящим.
PS. Местные фолькисторики считают, что каталанцы ведут свое происхождение… от вестготов. По крайней мере, эту точку зрения изложили мне два человека. Конечно, это лишь обертка идеологии, в которую оборачивают суть референдума – "Хватит кормить Мадрид!"
____
* Саньера – флаг с четырьмя красными полосами на желтом фоне.
** Асталаза (эстелада) – саньера со звездой. На фото – асталаза (эстелада) блава.
https://mpolikar.livejournal.com/171180.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com