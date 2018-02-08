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Британские наемники в Боснии и Хорватии

12:55. 8 февраля 2018 Просмотров - 186 Нет комментариев Опубликовал:


Писатель Михаил Поликарпов про действия британских наемников во время войны в Югославии.

О британских SOF в Боснии и Хорватии в 90-е

В 1996 году вышла книга «War Dogs» (British mercenaries tell their own story), by Keith Cory-Jones. Издательство – Arrow – больше не существует. Это рассказ о группе британских солдат удачи, воевавших в Боснии и Хорватии. Основным героем книги и источником информации является наемник Кит Фриман, возглавлявший эту группу. В книге о нем рассказывается от третьего лица. По моей просьбе «War Dogs» мне привезли из UK в 1997 г., тогда же я её прочитал. Сейчас вновь стал перелистывать, так как мне не дает покоя пара моментов в этой книге, а Майклов Эшеров не нашлось.

Кратко о содержании. Хотя книга – не новая, я уверен, что мало кто её читал, поэтому вкратце изложу сюжет. Британские наемники попадают в Хорватию. Маршрут, на мой взгляд, необычный. Пилотируемый американским летчиком самолет, который называют старый Trislander, прилетает в Шкодер (Албания). Фактически Албания представлена как своего рода «резервуар-накопитель» небольших групп наемников, желающих воевать с сербами. Здесь собирается компания из тринадцати бойцов, в которую входят британские наемники и четыре австралийских хорвата (*), дезертировавшие из австралийской армии. На албанско-югославской границе состоялся контакт с некими мусульманами, с которыми общался Кит (здесь рассказ идет от лица другого бойца). Затем из албанского порта Пуляй (Pulaj) вдоль побережья Черногории и Далмации наемники плывут на моторной лодке в Сплит. Это занимает три дня, плывут по ночам, опасаясь встречи с сербскими полевыми командирами (в том числе на хорватских островах, расположенных между Дубровником и Сплитом).

Цель наемников – Сплит, где Кита Фримана уже ждут. Иногда, правда, пунктом назначения называется Дуги Рат (Dugi Rat), примерно в 15 км от Сплита. Судя по всему, ранее были достигнуты какие-то договоренности, но с кем и как, автор умалчивает. Известно лишь, что наемники прибывают с опозданием на один день. И это – время, когда мусульмане и хорваты вместе воюют с сербами. По прибытии в Сплит прибывшие бойцы останавливаются в отеле, где их встречают четыре вооруженных солдата-мусульманина. Потом их сопровождают на аэродром в Сплите, где получив 30 кг пластида, наемники летят вертолетом Ми-8 в Мостар. Пилот-хорват рассказывает, что за три дня до того ему пришлось уничтожить два Мига, которые они несколькими неделями ранее захватили у сербов. Чтобы не быть засеченными радаром аэропорта Мостара, наемники высаживаются за 35 км где-то в районе долине Имотского (Imotsky valley), и это место автор называет нейтральной территорией (no man’s land), где, однако, можно встретить какие-то группы четников или «Белых орлов». ( Вообще, как подсказывает и-нет, расстояние между Сплитом и Мостаром по прямой 111 км, а собственно Имотским и Мостаром – 65 км.) После чего за две ночи (пройдя за первую 23 км) группа добирается до Мостара, где на аэродроме, который охраняют сербы, восемь наемников взрывают три Мига-21 и возвращаются в Сплит, прибыв туда на грузовике хорватской военной полиции. За эту диверсию Кит Фриман получает от менеджера отеля в Сплите деньги – 30.000 DM (на всю группу из 13 бойцов). После этой операции несколько недель они живут в отеле, где к ним пару раз приходит новый спонсор из Посусья (Posusje), который говорит с австралийским акцентом. Но новые планы срываются, так как мусульмане не могут держать язык за зубами. Это обстоятельство отмечается в книге как минимум дважды.

Позже среди наемников, которые встречаются в Хорватии, также упоминаются французы, американцы и португальцы. Кит Фриман в составе группы из шести наемников едет на север, где они для начала убивают на блок-посту трех хорватов, которые их решили пограбить. Далее в книге он описывает свои подвиги в Хорватии и Боснии, где, официально став командиром взвода хорватской армии под именем Darren Abby, лихо воюет с сербами. Если точнее, то после боев за Осиек он возвращается в БиГ (в уже упомянутое выше Посусье). Потом речь идет о Сараево в конце 1992 г., а затем о взятии сербами Купреса. Впоследствии Кит уезжает в Британию и занимается поставками оружия боснийским мусульманам. Везде фоном описываются зверства, которые творят сербы. Правда, при этом он ненавидит и презирает всех – и сербов, и хорватов, и мусульман.

А теперь то, что меня смущает больше всего.

1. Маршрут. Откуда прилетел в Албанию небольшой самолет? Ночное трехдневное морское путешествие по незнакомому маршруту? И теоретически, красочные описания Албании могли быть, строго говоря, его фантазиями, которые расцветило острое перо писателя. Намного проще было прилететь в Загреб или Вену. Может быть, Кит Фриман он просто не хотел светить настоящий канал?.С другой стороны , никому бы и в голову не пришло что можно отправлять наемников в Боснию по такому маршруту. Кроме того, источником по албанскому маршруту там является не только Кит Фриман. Возможно, это была какая-то импровизация…

2. Мостар. Я не мог найти никакого соответствия описанной диверсии в Мостаре с реальными событиями той войны. Неужели автор все выдумал, а журналист, которому он это надиктовал, воспринял все за «чистую монету»?

Для справки: Мостар разделен рекой Неретва, западная часть города контролировалась в ходе войны хорватами, восточная – мусульманами. Аэропорт Мостара находится в 7 км к югу-востоку от города, в мусульманской зоне. Правда, в книге отмечается, что аэропорт – на юго-запад от города. Часть Мостара контролировалась сербами с апреля до начала июня, потом хорваты и мусульмане их выбили, а впоследствии, примерно с августа 1992 г., стали сами увлеченно резать друг друга.

Главная проблема в том, что в книге практически нет дат. Когда наемники атаковали аэропорт, в книге не указывается. Поэтому затруднительно сказать, под чьим он был тогда контролем – сербским или мусульманским. Но меня смущало, что на аэродроме, который находился в течение войны в непосредственной близости к линии фронта, стоят боевые самолеты. И зачем в таком случае нужна ДРГ – ведь их можно накрыть артиллерией?
Но после операции в Мостаре, когда Кит Фриман взрывает самолеты, позже, он принимает участие в битве за Осиек (это в Восточной Славонии). Кстати, обороной города командовал испанец, бывший журналист, Эдуардо Флорес **. Упоминается в книге и Белый монастырь, на границе с Венгрией, через который, по свидетельству Кита, хорватам шел поток оружия. Четко указана дата одного боя в Осиеке, за насосную станцию***. Это – 21 марта (у одного из наемников следующий день был днем рождения). А раз описана битва за Осиек, то речь может идти только о весне 1992 года. Тогда же сербы возьмут под контроль и Белый монастырь (в дальнейшем весь сектор «Восток» был возвращен Хорватии только в 1998 г.). Так вот, напомню, что до апреля 1992 г. никаких боевых действий в Боснии не было! И заметно позже упоминаемая в книге битва за Купрес шла с 3 по 11 апреля и была одной из первых битв гражданской войны в БиГ, и тогда упоминание Сараево нарушает хронологическую последовательность. Таким образом, в самом начале путешествия Кита Фримана не могло быть и никакого геноцида мусульман, о котором пишет автор. И это либо ретроспективно, либо писатель Keith Cory-Jones добавил это в книгу согласно методичке.
Итак, если атака диверсантов-наемников на аэродром действительно имела место, то это было до начала гражданской войны в Боснии, где-то в январе-феврале 1992 года! В этом случае вызывают вопрос бойцы-мусульмане в Сплите . И если это не ошибка автора, возможно, у мусульман еще до начала гражданской войны в БиГ были боевики, которых потом туда забросили из Хорватии.
А возвращаясь к первому пункту, мои сомнения возрастают – я не уверен, что зимой там комфортно плыть в моторке по ночам.
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*Строго говоря, австралийцы – это не наемники, а добровольцы. И сербская, и хорватская общины «Зеленого континента» очень остро восприняли гражданскую войну на своей исторической родине. Самым известным из австралийских сербов – участников войны был капитан Драган.
** Боливиец. Прибыл в Хорватию как журналист испанской газеты, с лета 1991 до лета 1994 воевал на стороне хорватов. После войны жил преимущественно в Венгрии. В 2009 г. Флорес вместе с еще двумя людьми он был убит во время спецоперации боливийской полиции. Власти Боливии назвал его лидером террористической группы, которая готовила убийство президента Боливии Эво Моралеса. Кроме Флореса в составе группы были два венгра, ирландец и хорват.
***В книге отмечается, что в этот день наемники уничтожили в Осиеке несколько сербских танков Т-55 и Т-72. Интересно, подтверждают ли сербы эту Прохоровку.

Ниже – видео с героем книги, сделанное в 90-е и опубликованное несколько лет назад.



https://mpolikar.livejournal.com/183907.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: босния, Британия, война в югославии, кит фриман, книги, наёмники, поликарпов, пропаганда, Сербия, хорватия, югославия
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