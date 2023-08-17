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Китаю и Индии нужен российский уголь, или Проблемы с логистикой на Дальнем Востоке

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35% мировой энергогенерации, несмотря на декарбонизацию, по-прежнему дает уголь. Какие рынки Азии сегодня нуждаются в российском угле, сколько угля потребляют Китай и Индия, какие проекты сегодня реализуются по добыче этого ресурса в Сибири и на Дальнем Востоке и почему так важно развивать логистику на Востоке страны обсуждают эксперт ТЭК Андрей Карабьянц, Председатель Экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров.

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#БорисМарцинкевич #АндрейКарабьянц #РусланСафаров #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FuULQB6wHHw
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