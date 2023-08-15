«Украина как Корея, США как СССР», — англо-американский политолог
Британский историк о начавшейся войне между США и Китаем.
Противостояние США и Китая набирает обороты. 2024 год должен стать решающим. В январе будут проведены президентские выборы на Тайване, при этом американские выборы запланированы на ноябрь. В преддверии 2024 года риторика в американских СМИ накаляется.
Редакция «День-ТВ» предлагает вниманию читателей фрагменты интервью с историком, специалистом по американскому и британскому империализму Нилом Фергюсоном.
Нил Фергюсон получил образование в Оксфорде, сейчас занимает научные должности в Стэнфордском и Гарвардском университетах, живёт в США. В 2000 году вошёл в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. С 2011 года является автором-редактором Bloomberg TV, обозревателем Newsweek.
В интервью программе “Необычные знания” Нил Фергюсон рассуждает на тему новой холодной войны между США и Китаем, проводит параллели между Китаем и СССР, рассматривает различные сценарии геополитического противостояния. Вместе с интервьюером Питером Робинсоном Нил Фергюсон является представителем западного истеблишмента, готового сейчас на риски любой конфронтации, вплоть до ядерного конфликта, лишь бы США сохранили свой статус «мировой сверхдержавы номер один».
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В КНДР Ким Чен Ын потребовал готовиться к войне и сменил руководство вооружёнными силами. Парой-тройкой недель раньше то же самое сделал Си Цзиньпин в Китае. Российский флот практически непрерывно проводит учения с ВМФ Китая. В свою очередь Япония и Южная Корея выражают обеспокоенность планами Китая в отношении Тайваня и заявляют о намерении укреплять свою оборону совместно с США. Филиппины переходят к открытой конфронтации с Китаем из-за суверенитета над Второй отмелью Томасса — атоллом, находящимся в исключительной экономической зоне Филиппин, в 194 километрах от островов провинции Палаван. Австралия заявляет о готовности поддержать военную операцию США по защите Тайваня, а Новая Зеландия сообщает об опасении относительно своей безопасности из-за амбиций Китая.
Особенно интересно беспокойство Новой Зеландии, которая находится от Китая так далеко и настолько надёжно прикрыта территориями враждебных Пекину стран (Австралия) и мощными флотами (США), что высадка китайского десанта на острова Новой Зеландии технически осуществима только после разгрома всей потенциально противостоящей Пекину тихоокеанской коалиции. До полного военного разгрома США и Австралии (с оккупацией последней) территория Новой Зеландии логистически недостижима для любой десантной операции. Но местное руководство волнуется (или говорит, что волнуется), фактически обосновывая этим «волнением» потенциальное участие Новой Зеландии в антикитайской коалиции.
Великобритания уже отправила корабли в Тихий океан, не скрывая антикитайской направленности этой военно-морской экспедиции. США активно давят на Индию, но пока не смогли добиться от неё отхода от позиции нейтралитета. Зато они блокировали поставки на мировой рынок олова из Мьянмы (10% мирового рынка олова и 98% китайского потребления этого металла). Также американцы начали очередную «нормализацию» отношений с Ираном, причём комплексную — саудовцы тоже внезапно прониклись дружескими чувствами к вчерашним смертельным врагам, а на возмущённые заявления Израиля никто не обращает внимания.
Несмотря на все усилия, Америке не удалось навязать России мир на Украине на своих условиях. Но Зеленский начал очередную волну мобилизации, запретив при этом выезд из страны подросткам 16–18 лет и огласив намерение запретить также выезд из страны женщинам.