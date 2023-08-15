“Они заставили мир дрожать” Почему наш спецназ даже рядом не стоял с американской Дельтой (вся горькая правда)
Не спешите делать выводы, дочитайте до конца...
Наши спецназовцы при каждом задании молятся – лишь бы не столкнуться с американским спецназом «Дельта». Никто в мире с ними не хочет встречаться на поле боя, наши тем более. Ничем хорошим это никогда не заканчивается.
В чем уникальность американской группы специального назначения и почему их избегает наш спецназ?
Элита из элит
Собственно, в каждой стране есть группы специального назначения, даже в самых миролюбивых и маленьких. Они под грифом «совершенно секретно», даже родные не в курсе, где служат их мужья, папы, братья и сыновья.
Это такая элита из элитных войск, квинтэссенция воинского профессионализма.
Они не охраняют концерты и не задерживают обычных преступников, их уровень намного серьезнее.
Как все начиналось
Америка жила себе преспокойно, в большинстве случаев справлялась обычными силами ВС США, но время от времени возникали деликатные задания. Абы кого не отправишь, все секретно и серьезно.
Тогда была создана группа специального назначения «Форс Дельта», или просто – спецназ «Дельта». Кстати, много лет она была суперсекретной, про нее мало кто знал даже в Министерстве обороны США.
Википедия пишет, что год основания «Дельты» 1997, хотя на самом деле она существовала уже 20 лет.
Первым заданием была операция под названием «Орлиный коготь». Группа студентов-террористов взяла в заложники сотрудников посольства США в Тегеране.
Американский спецназ должен был как орел быстро пролететь над Ираном и в Тегеране выхватить своих. Чисто как орлы – резко, мощно, хищно и без вариантов для жертвы.
Вот как прошла та самая знаменитая операция, гордость Америки не подкачала – заставила весь мир дрожать. От смеха.
Съездили на операцию, называется
Мы не знаем, что доложили американские спецназовцы своему руководству, но «Дельта» до сих пор существует.
Состав группы и план был серьезный:
- 8 транспортно-десантных вертолетов СН-53;
- 8 ударных вертолётов АН-6;
- авианосец "Форрестол" (USS Forrestal (CV-59)
- 8 транспортных самолетов С-130.
По заданию, авианосец должен был доставить в Персидский залив вертолеты, оттуда десантура незаметно направлялась на сушу. В пустыне, в условиях полной секретности дозаправка с транспортников, затем короткий бой с повстанцами и счастливая эвакуация домой.
Бесшумно и незаметно
Сначала группа стартовала с авианосца. При этом один вертолет почему-то сразу упал в воду, второй сделал круг и вернулся на борт. Третий вертолет банально заблудился, навигация завела его далеко в пустыню.
Затем группа «бесшумно и незаметно» высадилась в Иране. Их бы никто не заметил, но рядом было оживленное шоссе. Что же делать?
Руководитель спецназа «Дельта» придумал «отвлечь внимание». Они тормознули бензовоз, перегодили им дорогу и подожгли. Факел был виден за 70 км!
Иранцы друг другу показывали на черный дым и говорили – не пугайтесь, это всего лишь это американский спецназ незаметно высадился для спецоперации в Тегеране.
Дозаправка прошла успешно
Когда кое-как группа все-таки собралась за горящим бензовозом, было решено дозаправиться. Но вот беда – шланги больно короткие. Американцы и так, и эдак пытались заправиться, потом придумали – вертолет близко-близко подрулит к транспортнику.
Подрулил! Винтом перерубил шланг в двух местах, солярка мгновенно воспламенилась. Остальные чудом успели отскочить и спастись от пожара.
Мы не знаем, как спецназ «Дельта» покидал Иран. Скорее всего, посольские работники отбились от повстанцев и эвакуировали спецназовцев на гражданском самолете. Также не знаем, что сказали в Министерстве обороны США по возвращению группы.
Знаем одно, группа до сих пор существует! Лишь бы их в 404 не послали, мы точно не выдержим такого напора!
Солдат ребенка не обидит
Кстати, для сравнения. Русский спецназовец должен уметь с двадцати пяти метров положить 48 или 50 пуль «в копеечку», причем из Макарова и во время прохождения полосы препятствия. Это суперсложно даже после долгой изготовки!
Для американца норматив выбить «пять и пяти» (пять раз попасть в черный кружочек) из нарезной «Беретты» с десяти метров. Так у нас смогли бы школьники из секции биатлона стрелять, но у них расстояния посерьезней и оптика слабовата))
А теперь суть, к чему мы эту историю рассказали. Русские спецназовцы даже рядом не стояли с американским, это совершенно разные лиги и наверно не совсем прилично обижать детей, даже накачанных.
К счастью, русский солдат ребенка не обидит. Америка может спать спокойно, ее «элита» в безопасности. Что думаете по поводу истории? Напишите в комментариях!
Автор: ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И СОБЫТИЯ