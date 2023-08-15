Газовый приговор Европе: Австралия прекращает Поставки Газа в ЕС
Газовый приговор Европе: Австралия прекращает Поставки СПГ в ЕС. Геоэнергетика Инфо. Поставки газа в ЕС под угрозой австралийских забастовок. Австралия поставила мир на грань нового энергетического кризиса. Мировому рынку СПГ грозит шок. Забастовки на нескольких СПГ заводах в Австралии взвинтили цены на газ в Европе. Цена на газ в ЕС может подскочить, если забастовки рабочих в Австралии остановят работу крупных заводов сжиженного природного газа. Забастовка в Австралии потрясла мировой рынок СПГ. Евросоюз стал крупнейшим в мире потребителем сжиженного газа
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#новости #газ #европа #спг #новостисегодня #политика #марцинкевич #австралия #нефть #news #breakingnews