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Что такое реальное богатырство сегодня

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В передаче приняли участие:

Губарь Андрей Викторович – воевода Тульской богатырской заставы
Коников Сергей Львович – советник сопредседателей Российского союза боевых искусств, полковник ФСБ
Грудев Михаил Викторович – мастер русского боевого искусства “Извор”
Давыдова Мария Владимировна – президент Международной федерации современного мечевого боя
Белоусов Юрий Алексеевич – сказитель, поэт, член Союза писателей России
Дубровская Елена Владимировна – режиссер, сценарист.

Ведущий – секретарь движения «Русская мечта» Димитрий Сагал.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TIwsHqC8Smc
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