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Будем строить Державу или как?

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Александр Соколов, Валентин Назаров, Алексей Орлов.
1. Есть ли кто-то, кто построит для нас державу, кроме нас самих?
2. Ступени развития нашей жизни и наше место в этом процессе.
3. Вопросы жизни, на которые должен ответить каждый.
4. Есть ли будущее у Народа – созидателя своей Сутьбы?
5. Выводы цикла.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#держава #народ #судьба #АлександрСоколов #ВалентинНазаров, #АлексейОрлов
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MJs42_Gm3r0
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