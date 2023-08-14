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О повышении налогов на потребление богатых и вывоз капитала. Сергей Ануреев

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Говорим с доктором экономических наук Сергеем Ануреевым. Ведущая – Дария Павлова.

0:38 В чём причина нынешнего курса рубля;
17:04 Какой курс доллапа в итоге ожидать;
19:14 Стоит ли ожидать всплеска инфляции, и как её можно сгладить;
28:37 В России повышены пошлины на вино и утильсбор – для чего это нужно и какие ещё меры можно предпринять?
35:58 Будет ли повышение сборов пошлины на телефоны и бытовую технику?
48:47 Зачем вводить налог на финансовые транзакции?
50:43 Путин приостановил часть налоговых соглашений с недружественными странами. Как это отразится на россиянах?
58:46 Росалкогольрегулированию переименоваои и дали контроль за табачным рынком. Для чего это делается?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=StQzVikaVA0
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