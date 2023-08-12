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Газ почуял Жару: Цены на газ в Европе взлетели на 40%

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Цены на газ в Европе взлетели на 40% на фоне забастовок на СПГ заводе в Австралии. Геоэнергетика Инфо. В Европе выросли цены на газ. Австралия могут ограничить экспорт газа в связи с забастовкой работников. В Норвегии снизилась добыча газа. США не смогут заменить Европе поставки российского газа. Цена на Газ в Европе выросла в цене сразу на 40% и превысила ценовую отметку в $430 за тысячу. Цены на газ в Европе достигли максимума за два месяца. В Европе выросли цены на газ. Австралия могут ограничить экспорт газа в связи с забастовкой работников. В Норвегии снизилась добыча газа. США не смогут заменить Европе поставки российского газа. Газ подорожал вопреки имеющимся рекордным запасам в европейских хранилищах. В ЕС возможно повторение кризиса без поставок российского газа. Рост цен связан с опасениями трейдеров относительно сокращения поставок сжиженного природного газа. Рост цена на газ является следствием опасений по поводу сокращения поставок сжиженного природного газа СПГ. Приток газа на крупный экспертный терминал в США сократился. Есть риск, что осенью поставки СПГ перенаправят из Европы в Азию, где цены на газ выше. Цены на газ в ЕС взлетели на треть за день.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WLgQoWm_jz4
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