Энергокризис не отпускает: Цены на газ в Европе почуяли жару
Цена на газ в Европе за день выросла на 25%. И это только начало. Геоэнергетика Инфо
В ЕС наблюдается максимальный темп роста цен на газ с августа прошлого года, а также первый недельный рост с марта. Снижение конкуренции из-за длительного периода низких цен совпадает с жарким началом лета, что может увеличить потребление и усилить конкуренцию за СПГ. В Азии жара уже давно, а вот в Европу она только устремилась.
Теперь цены может охладить только промышленность и экономику еврозоны, которые не показывали признаков восстановления даже при снижении стоимости газа на 90% по сравнению с пиковыми значениями 2022 года. И сейчас, видимо, не смогут показать отменный аппетит. Поэтому ЕС может надеяться, что прошлогодний рост цен не повторится.
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#Марцинкевич #новости #газ #политика #европа #нефть #энергетическийкризис #германия #энергетика #экономика