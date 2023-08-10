Михаил Зощенко – Рассказы / Избранное. 1 / Сатира / Моноспектакль / Русская и Советская Литература
Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова
00:00:00 Предисловие
00:04:00 Великосветская история
00:26:57 Виктория Казимировна
00:48:12 Гиблое место
01:02:55 Чертовинка
Очерки 1920-х лет
01:21:17 Черная магия
01:47:04 Не надо иметь родственников
01:52:36 Веселая жизнь
02:07:34 Любовь
02:29:56 Гришка Жиган
02:39:58 Рыбья самка. Рассказ отца Дьякона Василия)
02:54:15 Старуха Врангель
03:13:49 Рассказ про попа
03:28:16 Метафизика
03:35:22 Мадонна
03:52:31 Учитель
03:55:38 Свиное дело
04:00:47 Дисциплина
04:06:31 Плохая ветка
04:08:57 Попугай
04:16:09 Снайпер
04:25:49 Вор
04:33:57 Собачий случай
04:37:29 Горькая доля
04:41:23 Веселая масленица
04:46:43 Сила таланта
04:49:09 Неизвестный друг
04:54:35 Мемуары старого капельдинера
04:58:46 Свинство
05:03:40 Европа
05:08:36 Новый человек
05:12:37 Писатель
05:17:20 Агитатор
05:21:09 Старая крыса
05:26:26 Честный гражданин. Письмо в милицию
05:30:48 Протокол
05:35:04 Беда
05:42:44 Жертва революции
05:49:00 Собачий нюх
05:53:17 Барон Некс
06:00:32 Черт
06:08:06 Монастырь
06:17:06 Рассказ певца
06:20:52 Любовь
06:26:18 Хозрасчет
06:30:59 Три документа
06:36:50 Баня
06:41:21 Американская реклама
06:44:01 Титры с благодарностью поддержавшим монетой канал и выпуск новых книг