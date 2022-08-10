Рассказы из “Голубой книги” Михаила Зощенко (1977)
Рассказы из "Голубой книги" Михаила Зощенко
Год производства: 1977
В исполнении звездного состава актеров звучат рассказы из "Голубой книги" Михаила #Зощенко, где исторические анекдоты и бытовые новеллы, написанные автором, представляют собой "краткую историю человеческих отношений". Большинство самых невероятных событий случилось по самым простым причинам. Особую роль в истории играли деньги, любовь, коварство, неудачи и кое-какие удивительные события.
Из письма М.Зощенко М.Горькому, читает актер Юрий Яковлев (фотографии М.Горького, М.Зощенко);
Актер Юрий Яковлев читает вступление М.Зощенко к «Голубой книге»; титр: По страницам "Голубой книги";
Актер Михаил Жаров читает рассказ Михаила Зощенко из главы «Деньги» «Светлейший Меншиков» – о том, как из-за денег произошло падение знаменитого придворного деятеля светлейший князя Меншикова;
Актер Михаил Козаков читает рассказ М.Зощенко «Мелкий случай из личной жизни» – о том, как старушка, стоявшая у кинотеатра, оскорбилась, когда автор предложил ей руль;
Актер Ю.Яковлев читает предисловие М.Зощенко к разделу о любви;
Актер Владимир Андреев читает рассказ М.Зощенко «Свадьба герцога» – сюжет взят из эпохи царя Иоанна Грозного; в Россию приехал немецкий герцог, чтобы жениться…
Актер Лев Дуров читает рассказ М.Зощенко «Свадебное происшествие» – о Володьке Завитушкине, который в доме свою молодую супругу потерял;
Актер Леонид Броневой читает рассказ М.Зощенко «Нерон и матушка», Нерон хотел убрать с дороги свою царственную мамашу, которая вмешивалась в его жизнь и политику;
Актер Николай Парфенов читает рассказ М.Зощенко «Рассказ о том, как девочке сапожки покупали»;
Актер Евгений Весник читает рассказ М.Зощенко «Папа и сын» – о любви к убийствам папы Римского Александра-IV;
Актер Сергей Юрский читает рассказ М.Зощенко «Страдания молодого Вертера»;
Актер Ю.Яковлев читает послесловие М.Зощенко к «Голубой книге»;
#ЛитературныеЧтения
ТО Экран, 1977
Автор сценария – Георгий #Кухарский
Режиссер – Юрий #Сааков
Оператор – Владимир #Мейбом
Художник – Татьяна #Морковкина (постановщик)
Актер – Юрий #Яковлев (от автора)
Актер – Михаил #Козаков
Актер – Михаил #Жаров
Актер – Владимир #Андреев
Актер – Николай #Парфенов
Актер – Леонид #Броневой
Актер – Евгений #Весник
Актер – Сергей #Юрский