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Рассказы из “Голубой книги” Михаила Зощенко (1977)

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Рассказы из "Голубой книги" Михаила Зощенко

Год производства: 1977

В исполнении звездного состава актеров звучат рассказы из "Голубой книги" Михаила #Зощенко, где исторические анекдоты и бытовые новеллы, написанные автором, представляют собой "краткую историю человеческих отношений". Большинство самых невероятных событий случилось по самым простым причинам. Особую роль в истории играли деньги, любовь, коварство, неудачи и кое-какие удивительные события.

Из письма М.Зощенко М.Горькому, читает актер Юрий Яковлев (фотографии М.Горького, М.Зощенко);

Актер Юрий Яковлев читает вступление М.Зощенко к «Голубой книге»; титр: По страницам "Голубой книги";

Актер Михаил Жаров читает рассказ Михаила Зощенко из главы «Деньги» «Светлейший Меншиков» – о том, как из-за денег произошло падение знаменитого придворного деятеля светлейший князя Меншикова;

Актер Михаил Козаков читает рассказ М.Зощенко «Мелкий случай из личной жизни» – о том, как старушка, стоявшая у кинотеатра, оскорбилась, когда автор предложил ей руль;

Актер Ю.Яковлев читает предисловие М.Зощенко к разделу о любви;

Актер Владимир Андреев читает рассказ М.Зощенко «Свадьба герцога» – сюжет взят из эпохи царя Иоанна Грозного; в Россию приехал немецкий герцог, чтобы жениться…

Актер Лев Дуров читает рассказ М.Зощенко «Свадебное происшествие» – о Володьке Завитушкине, который в доме свою молодую супругу потерял;

Актер Леонид Броневой читает рассказ М.Зощенко  «Нерон и матушка», Нерон хотел убрать с дороги свою царственную мамашу, которая вмешивалась в его жизнь и политику;

Актер Николай Парфенов читает рассказ М.Зощенко «Рассказ о том, как девочке сапожки покупали»;

Актер Евгений Весник читает рассказ М.Зощенко «Папа и сын» – о любви к убийствам папы Римского Александра-IV;

Актер Сергей Юрский читает рассказ М.Зощенко «Страдания молодого Вертера»;

Актер Ю.Яковлев читает послесловие М.Зощенко к «Голубой книге»;

#ЛитературныеЧтения
ТО Экран, 1977

Автор сценария – Георгий #Кухарский
Режиссер – Юрий #Сааков
Оператор – Владимир #Мейбом
Художник – Татьяна #Морковкина (постановщик)
Актер – Юрий #Яковлев (от автора)
Актер – Михаил #Козаков
Актер – Михаил #Жаров
Актер – Владимир #Андреев
Актер – Николай #Парфенов
Актер – Леонид #Броневой
Актер – Евгений #Весник
Актер – Сергей #Юрский

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uOkJyaPZ-ws
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