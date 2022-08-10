Рассказы из "Голубой книги" Михаила Зощенко

Год производства: 1977

В исполнении звездного состава актеров звучат рассказы из "Голубой книги" Михаила #Зощенко, где исторические анекдоты и бытовые новеллы, написанные автором, представляют собой "краткую историю человеческих отношений". Большинство самых невероятных событий случилось по самым простым причинам. Особую роль в истории играли деньги, любовь, коварство, неудачи и кое-какие удивительные события.

Из письма М.Зощенко М.Горькому, читает актер Юрий Яковлев (фотографии М.Горького, М.Зощенко);

Актер Юрий Яковлев читает вступление М.Зощенко к «Голубой книге»; титр: По страницам "Голубой книги";

Актер Михаил Жаров читает рассказ Михаила Зощенко из главы «Деньги» «Светлейший Меншиков» – о том, как из-за денег произошло падение знаменитого придворного деятеля светлейший князя Меншикова;

Актер Михаил Козаков читает рассказ М.Зощенко «Мелкий случай из личной жизни» – о том, как старушка, стоявшая у кинотеатра, оскорбилась, когда автор предложил ей руль;

Актер Ю.Яковлев читает предисловие М.Зощенко к разделу о любви;

Актер Владимир Андреев читает рассказ М.Зощенко «Свадьба герцога» – сюжет взят из эпохи царя Иоанна Грозного; в Россию приехал немецкий герцог, чтобы жениться…

Актер Лев Дуров читает рассказ М.Зощенко «Свадебное происшествие» – о Володьке Завитушкине, который в доме свою молодую супругу потерял;

Актер Леонид Броневой читает рассказ М.Зощенко «Нерон и матушка», Нерон хотел убрать с дороги свою царственную мамашу, которая вмешивалась в его жизнь и политику;

Актер Николай Парфенов читает рассказ М.Зощенко «Рассказ о том, как девочке сапожки покупали»;



Актер Евгений Весник читает рассказ М.Зощенко «Папа и сын» – о любви к убийствам папы Римского Александра-IV;

Актер Сергей Юрский читает рассказ М.Зощенко «Страдания молодого Вертера»;

Актер Ю.Яковлев читает послесловие М.Зощенко к «Голубой книге»;

#ЛитературныеЧтения

ТО Экран, 1977

Автор сценария – Георгий #Кухарский

Режиссер – Юрий #Сааков

Оператор – Владимир #Мейбом

Художник – Татьяна #Морковкина (постановщик)

Актер – Юрий #Яковлев (от автора)

Актер – Михаил #Козаков

Актер – Михаил #Жаров

Актер – Владимир #Андреев

Актер – Николай #Парфенов

Актер – Леонид #Броневой

Актер – Евгений #Весник

Актер – Сергей #Юрский