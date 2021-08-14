Артисты читают рассказы Михаила Зощенко

00:00 – "Нерон и матушка". Читает Леонид Броневой (1977)

08:51 – "Баня". Читает Игорь Ильинский (1974)

14:00 – "Фальшивый жених". Исполняют Мария Миронова и Александр Менакер (1956)

18:54 – "Рассказ о том, как девочке сапожки покупали". Читает Николай Парфенов (1977)

22:48 – "История с переодеванием". Читает Александр Калягин (1985)

30:08 – "Печка". Читает Александр Филиппенко (1986)

34:37 – "Свадебное происшествие". Читает Лев Дуров (1977)

40:20 – "Искусство Мельпомены". Читает Игорь Ильинский (1974)

46:22 – "Стакан". Читает Николай Трофимов (1994)

51:25 – "История болезни". Читает Александр Филиппенко (1985)

56:55 – "Мелкий случай из личной жизни". Читает Михаил Козаков (1977)

1:03:13 – "Приятная встреча". Читает Александр Филиппенко (1990)

1:11:09 – "Душевная простота". Читает Игорь Кашинцев (1992)

1:15:18 – "Муж". Читает Владимир Хенкин (1940)

1:21:43 – "Случай в провинции". Читает Александр Филиппенко (1994)

1:31:27 – "Колпак". Читает Игорь Кашинцев (1992)

1:34:35 – "Лимонад". Читает Игорь Ильинский (1974)

1:39:41 – "Неудачи". Читает Александр Филиппенко (1988)

1:42:49 – "Диоген". Читает Евгений Весник (1981)

Однажды в 1936 году к психиатру пришел пациент со странным серым лицом и явными признаками дистрофии. Мужчина стал жаловаться на апатию, отсутствие аппетита. Доктор посоветовал ему почаще смотреть на красивое и читать что-нибудь веселое: «Почитайте Зощенко, очень смешно пишет». Пациент печально улыбнулся и со вздохом произнес: «Дело в том, доктор, что эти рассказы пишу я». Зощенко всегда считал свои сатирические рассказы грустными.

Михаил Зощенко (10 августа 1894 – 22 июля 1958) — русский советский писатель, драматург, сценарист и переводчик. Классик русской литературы. Остриё его сатирических произведений направлено против невежества, мещанского самолюбия, жестокости и других человеческих пороков.