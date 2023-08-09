О возвращении в Россию ученого Артема Оганова после 6 лет жизни и работы на Западе.

Аннотация:



Ученый Артем Оганов откровенно про эмиграцию в Европу, жизнь в США, научные успехи на Западе, солидную зарплату в Нью-Йорке, миф о свободе, иллюзии эмигрантов, решение о возвращении в Россию, трудные времена, молодых ученых и уровень развития науки в стране сегодня.



Артем Оганов в 1997 году с отличием окончил МГУ и эмигрировал в Европу, где прожил 11 лет, занимаясь научной работой сначала в Лондоне, затем в Цюрихе. После переехал в Нью-Йорк, где провел еще 6 лет, возглавляя университетскую лабораторию. В 2014 году принимает решение вернуться в Россию для развития Сколково. Журнал «Forbes» включил Артема Оганова в число «50 россиян, завоевавших мир».



Тайм-коды



00:00 Анонс

01:13 Про сына Байдена и Асада

08:38 Про внутреннюю свободу

09:59 Про свободу в России

12:10 Про несвободу в США: демократы и республиканцы

17:08 Про эмиграцию из России

20:19 Про необходимость гордиться Родиной

23:22 Про типичные иллюзии эмигрантов

26:51 Про британские газеты о России

28:11 Про Земфиру и Акунина

29:57 Про «безвоздушное пространство»и холод

30:42 Про 11 лет успешной карьеры в Европе

32:35 Про переезд в США

36:13 Про Сколково и Россию

45:00 Про трусость и уважение

47:00 Про Крым, санкции и отъезд из США

57:13 Про 22 февраля 2022 года

01:01:45 Про ненависть как национальную идею

01:04:21 Про контакты с иностранными учеными сегодня

01:07:40 Про научный интерес

01:13:08 Про положение дел в российской науке и её изоляцию

01:15:21 Про мировые научные центры

01:17:22 Про скромность российских ученых

01:18:27 Про 3 главных российских научных открытия за последнее время

02:20:02 Про национальность

01:21:18 Про разное вероисповедание с женой

01:28:23 Про божественную и научную теорию сотворения мира

01:30:28 Про многонациональность как силу

01:32:56 Стих