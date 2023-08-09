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Возвращение Артема Оганова

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О возвращении в Россию ученого Артема Оганова после 6 лет жизни и работы на Западе.

Аннотация:


Ученый Артем Оганов откровенно про эмиграцию в Европу, жизнь в США, научные успехи на Западе, солидную зарплату в Нью-Йорке, миф о свободе, иллюзии эмигрантов, решение о возвращении в Россию, трудные времена, молодых ученых и уровень развития науки в стране сегодня.

Артем Оганов в 1997 году с отличием окончил МГУ и эмигрировал в Европу, где прожил 11 лет, занимаясь научной работой сначала в Лондоне, затем в Цюрихе. После переехал в Нью-Йорк, где провел еще 6 лет, возглавляя университетскую лабораторию. В 2014 году принимает решение вернуться в Россию для развития Сколково. Журнал «Forbes» включил Артема Оганова в число «50 россиян, завоевавших мир».

Тайм-коды

00:00 Анонс
01:13 Про сына Байдена и Асада
08:38 Про внутреннюю свободу
09:59 Про свободу в России
12:10 Про несвободу в США: демократы и республиканцы
17:08 Про эмиграцию из России
20:19 Про необходимость гордиться Родиной
23:22 Про типичные иллюзии эмигрантов
26:51 Про британские газеты о России
28:11 Про Земфиру и Акунина
29:57 Про «безвоздушное пространство»и холод
30:42 Про 11 лет успешной карьеры в Европе
32:35 Про переезд в США
36:13 Про Сколково и Россию
45:00 Про трусость и уважение
47:00 Про Крым, санкции и отъезд из США
57:13 Про 22 февраля 2022 года
01:01:45 Про ненависть как национальную идею
01:04:21 Про контакты с иностранными учеными сегодня
01:07:40 Про научный интерес
01:13:08 Про положение дел в российской науке и её изоляцию
01:15:21 Про мировые научные центры
01:17:22 Про скромность российских ученых
01:18:27 Про 3 главных российских научных открытия за последнее время
02:20:02 Про национальность
01:21:18 Про разное вероисповедание с женой
01:28:23 Про божественную и научную теорию сотворения мира
01:30:28 Про многонациональность как силу
01:32:56 Стих


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8556763.html
Метки: Запад, наука, пора валить, Россия, США, учёные
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