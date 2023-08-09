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Франция напала на Нигер

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Власти Нигера обвинили Францию в нападении на нигерских военных и вторжении в воздушное пространство страны.
Франция пока не комментировала обвинения в агрессии против Нигера.

Франция напала на Нигер

Новые власти Нигера сообщили, что французские военные в Нигере напали на войска национальной гвардии Нигера, а также нарушили воздушное пространство страны (французский самолет вылетел из Нджамены в Чаде и проигнорировав диспетчеров Нигера, приземлился на территории страны. Международное право оно теперь такое. Также власти Нигера обвинили Францию в освобождении 16 джихадистов, которых планируют использовать для подрывной деятельности в Нигере.

Посольство США в Ниамее выпустило предупреждение о безопасности для граждан США.
В ЕС призывают усилить экономическое давление на Нигер, чтобы ослабить военную хунту, так как в стране уже не хватает электроэнергии и лекарств. Как и положено террористам, пытается угрожать гражданскому населению страны, о "демократии" в которой они на словах заботятся.

Уровень боевой готовности вооруженных сил и силовых структур Нигера повышен. В стране продолжают готовиться к отражению внешней агрессии.

Никаких сил ЧВК "Вагнер" в Нигере пока что не отмечается. Силы "Вагнера" сейчас развернуты в ЦАР и Мали.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8556116.html
Метки: Африка, нигер, Франция
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