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Люди как проблема устойчивого развития

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Люди как проблема устойчивого развития

Перед вами скриншоты из учебника, написанного заведующим кафедрой экономики природопользования МГУ им. Ломоносова С.Н. Бобылевым, который называется "Экономика устойчивого развития".

На первом скриншоте: "демография это большая проблема, надо регулировать демографию а то людей как то много, они оказывают нагрузку на биосферу" (Мальтуз жадно потирает ручки).

Далее в учебнике рассказывается, что к экологическим проблемам приводит экономика, что государство должно играть большую роль в их решении, и что рыночные механизмы не справляются с этим, так как ресурсы нашей земли имеют слишком низкую стоимость… И нужно просто их правильно оценить! Сверхэксплуатация ресурсов планеты происходит из-за низкой стоимости. Но решить это нужно не сменой общественно-политической формации для сохранения и развития общества, а переоценкой природных благ.

И на втором скриншоте мы видим, что в богатых странах происходит повышенный уровень потребления, который и расходует эти ресурсы природные, дешёвые. И для того чтобы убрать связанные с этим экологические издержки, нужно снижать потребление и оптимизировать его. Но в то же время снижать потребление не нужно, потому что на нашей планете существует порядка 2 миллиардов бедных которым этого потребления не хватает.

Казалось бы, есть такая система общественно-экономических отношений, которая позволяет добиться такого результата – равномерного распределения благ среди населения. Но к сожалению заявлять об этом публично в сфере экологии не принято – принято выдумывать колесо и костыли для оправдания нынешней системы, с тихими и скромным пинками по "рыночку". И иногда это даже некий Эзопов язык, потому что учебник или научную статью просто могут не опубликовать.

P.S. Сама концепция устойчивого развития уходит корнями в "Римский клуб" и прогнозирование будущего нашей планеты. Наверняка слышали фразы "нефти осталось на 40 лет, дальше она кончится!" – это всё оттуда. И в результате исследований в 70е один учёный Медоуз вывел, что для того чтобы наш Человеческий вид и наше общество осталось жить а не вымерло – необходимо строго ограничить рождаемость людей и стабилизировать их число. Далее, оттолкнувшись от этого э, концепция получила развитие и широкое обсуждение, которое происходило даже на уровне ООН и привело к появлению квот на выбросы. Но это уже как-нибудь в другой раз.

(с) Святослав Ершов

https://vk.com/rebel_jack?w=wall-185808385_1046668 – цинк

Старое-недоброе мальтузианство в упаковке из современного речекряка для соевой аудитории.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8551354.html
Метки: Демография, мальтузианство, образование, экономика
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