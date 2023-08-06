Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
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ТОКИО, 6 августа – РИА Новости. Все японские политики, выступившие на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году, умолчали, что бомбу сбросили США. При этом премьер Японии Фумио Кисида и и губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки упомянули Россию.
Только телекомпания TBS в прямой трансляции из Парка мира, где проходила церемония, в самом начале сообщила, что за ядерную бомбардировку ответствены американцы.
Об этом не сказал ни мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в традиционной Декларации мира, ни губернатор префектуры Юдзаки, ни Кисида.
При этом в его речи нашлось место для России. “Сейчас из-за углубления раскола в международном сообществе в отношении сокращения ядерного оружия и из-за того, что Россия угрожает ядерным оружием, путь к этому (миру без ядерного оружия) становится все более сложным”, – сказал премьер.
Ранее о США, как о виновнике гибели жителей Хиросимы, не упомянул в своей речи генсек ООН Антониу Гутерреш, чье послание зачитала его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
п.с. я же говорю ,-наши политики только учатся врать у своих старших Партнеров..Но ведь ,выбравшим себе кумиров на Западе хохлам -это не доходит..Во всем виноват Кремль и хоть ты тресни..