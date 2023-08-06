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Элементы политического преследования

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Потому что эти преследования кого надо преследования. Нечего тут…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8547420.html
Метки: двоемыслие, навальный, Россия, США, Трамп, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30232 25662
    марина два часа назад

      ТОКИО, 6 августа – РИА Новости. Все японские политики, выступившие на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году, умолчали, что бомбу сбросили США. При этом премьер Японии Фумио Кисида и и губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки упомянули Россию.

      Только телекомпания TBS в прямой трансляции из Парка мира, где проходила церемония, в самом начале сообщила, что за ядерную бомбардировку ответствены американцы.

      Об этом не сказал ни мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в традиционной Декларации мира, ни губернатор префектуры Юдзаки, ни Кисида.

      При этом в его речи нашлось место для России. “Сейчас из-за углубления раскола в международном сообществе в отношении сокращения ядерного оружия и из-за того, что Россия угрожает ядерным оружием, путь к этому (миру без ядерного оружия) становится все более сложным”, – сказал премьер.

      Ранее о США, как о виновнике гибели жителей Хиросимы, не упомянул в своей речи генсек ООН Антониу Гутерреш, чье послание зачитала его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

      п.с. я же говорю ,-наши политики только учатся врать у своих старших Партнеров..Но ведь ,выбравшим себе кумиров на Западе хохлам -это не доходит..Во всем виноват Кремль и хоть ты тресни..

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