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Донеси на соседа – получи скидку на газ

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Донеси на соседа – получи скидку на газ.
Так как газ будет дорожать к зиме по европейским стандартам, то понадобится сдать много соседей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8545534.html
Метки: газ, доносительство, Украина
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