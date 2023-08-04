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Отражение атаки на Новороссийск

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Ночью противник попытался атаковать Новороссийск морскими беспилотниками.
Дроны обнаружили БДК "Оленегорский горняк" и противодиверсионный катер "Суворовец".
Огнем из автоматического оружия оба дрона были уничтожены.

Также ночью противник пытался атаковать Крым большим количеством беспилотников. Все было запущено 13 штук. 10 были уничтожены силами ПВО, еще 3 подавлены средствами РЭБ.

PS. Появились видео из Новороссийска. Предыдущие сообщения об успешном отражении атаки прямо скажем не соответствуют действительности – один из дронов повредил БДК "Оленегорский горняк", который получил дифферент на борт ввиду затопления 1 или 2 отсеков.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8542711.html
Метки: крым, новороссийск, черноморский флот
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