Освобождение Воронежа от фашистских захватчиков

Зимой 1941-42 гг. советские войска, разгромив гитлеровцев под Москвой и не позволив им захватить Ленинград, сорвали изначальные военные планы врага. Однако потенциал нацистской Германии все еще был очень велик, а СССР еще не полностью наладил работу эвакуированных предприятий, что должны были снабжать фронт.

Освобождение Воронежа от немецко-фашистских захватчиков неофициально называют «вторым Сталинградом» или «Сталинградом на Дону». Звание «город-герой» Воронеж все равно обошло, но о том, как сражался город в годы Великой Отечественной войны, забывать не стоит.

В общем курсе истории Великой Отечественной есть битвы хрестоматийные (вроде обороны Москвы, Сталинградской битвы или Курской дуги), о которых знают практически все. Конечно, они все имели огромное значение . Но успех армии в этих сражениях был бы невозможен без других успехов, о которых говорят реже. К их числу принадлежит битва за Воронеж.



Поэтому гитлеровское командование, опомнившись после московской неудачи, немедленно начало планировать новые наступательные операции, а советское – искать возможности противодействия им.

Главная проблема для советского руководства состояла в определении направления нового удара. Многие предполагали, что его острие снова будет направлено на Москву. Конечно, другие варианты тоже рассматривались, но определенный элемент неожиданности в ударе вермахта летом 1942 года в направлении Дона все же был. Этим объясняется значительное продвижение захватчиков в начале кампании.

Для гитлеровцев захват Воронежа мог обеспечить решение сразу многих важных вопросов. Это облегчало им уже начатое наступление на восток, в направлении Сталинграда, способствовало выходу в богатые ресурсами регионы СССР, помогало ведению кампании на Кавказе (цель – советская нефть, необходимая для работы военной техники). Операция под названием «Блау» началась 28 июня 1942 года. В наступление на Воронеж двинулись 4-я танковая армия, 2-я немецкая и 2-я венгерская армии.



Ситуация в Воронеже

В течение первого года войны Воронеж оставался в стороне от активных боевых действий. В город даже вернули часть эвакуированных было предприятий и учебных заведений. Промышленность работала на фронт, мобилизованные и добровольцы уходили на войну, но сам город жил относительно мирно. Осенью 1941 года Воронеж подвергся бомбардировке. Но обошлось без жертв.

В начале лета 1942 года сравнительно спокойная жизнь закончилась. Авианалет 13 июня 1942 года унес около 300 жизней, в том числе нескольких десятков детей, собравшихся на праздник в саду Пионеров. Вражеское наступление развивалось очень быстро, и город, в котором оставалось 200 тыс. жителей, не успевал ни провести эвакуацию, ни полноценно подготовиться к обороне.



6 июля фашисты форсировали Дон и начали продвижение непосредственно по Воронежу. Город обороняли бойцы 232-й дивизии, местное ополчение (отважное, но неопытное) и 2 полка НКВД (боеспособные части, из числа лучших в Красной армии). Эти незначительные силы должны были держать фронт протяженностью 80 км.



Враг не пройдет!

И они держали его. Битва за Воронеж в истории Великой Отечественной является одним из важных сражений, во время которого линия фронта долгое время проходила по территории города. Второй является Сталинградская битва, и этим сказано все.

7 июля советское командование создало Воронежский фронт. Командование принял опытный и решительный Н.Ф. Ватутин. Возможности посылки резервов были очень ограничены (ведь бои шли на Кавказе, на Севере, фашисты прорывались к Волге!), но Ватутину их все же отправляли, и они вступали в бой «с колес».



10 июля командующий гитлеровским наступлением фон Вейхс доложил о захвате Воронежа, и маршал фон Бок (под его командованием находилась группа армий «Юг») доложил об этом Гитлеру. Оба они ввели фюрера в заблуждение – взята была только часть города. И дорогой ценой.

Некоторые кварталы переходили из рук в руки по несколько раз. Бойцы НКВД невозможными с точки зрения классической военной науки ударами отбивали у противника кварталы «больничного городка» (место расположения областной больницы, о которой сегодня напоминает Ротонда — руины больницы, сохраненные в качестве памятника боям за Воронеж).



Рубежом стала река – переход гитлеровцев через реку Воронеж оказался не более успешным, чем через Волгу. Новые городские кварталы, расположенные на ее левом берегу, так и не достались врагу.



И оттуда постоянно наносились контрудары. В середине июля советские части прорвались на правый берег и заняли село Подгорное и район парка «Динамо». А в августе появился легендарный Чижовский плацдарм – его Красная армия удержала до победного наступления под Воронежем.



Переправу через реку наши войска прокладывали под водой, создавая своеобразный искусственный брод глубиной около полуметра. Его не могла обнаружить вражеская авиаразведка. Советская боевая техника была переправлена на правый берег успешно.



Гитлеровцы постоянно делали попытки прорыва на левый берег Воронежа – им это требовалось для установления контроля над ведущей на юг железной дорогой. Но ничего не получилось.



Лишь некоторые документы рассказывают о попытке прорыва, закончившейся высадкой определенного количества фашистских солдат на левом берегу. Они напоролись на так называемый истребительный батальон… Название этих красноармейских частей говорит само за себя – у врага не осталось шансов поделиться впечатлениями с историками.



Город без полицаев

В военную историю современной столицы Черноземья вписано и несколько фактов, о которых сегодня мало кому известно. Длительность обороны Воронежа занимает почетное 4-е место среди населенных пунктов СССР, удостоенных звания города-героя, хотя у самого Воронежа такого отличия нет.



212 дней боев за город – этот показатель уступает только Ленинграду, Новороссийску и Севастополю и превышает результаты Москвы и Сталинграда!

Также Воронеж оказался единственным городом, который фашисты оккупировали, но в котором не смогли создать своей администрации. Им просто не удалось найти кандидатов на должность бургомистра, чиновников и полицаев. Ни один человек не согласился служить врагу.



Полицаи в городе были, но не из числа городских жителей. И работы на оккупантов горожане выполняли, но под дулами автоматов, и никак иначе. Расстрелы сотен мирных жителей во время оккупации были обычным явлением.



Одной из горьких страниц истории Воронежа стал Песчаный лог, где в годы оккупации многие мирные горожане, в том числе женщины и дети, были расстреляны фашистами и захоронены в огромной братской могиле.



Подставить плечо Сталинграду

История освобождения Воронежа тесно связана с событиями под Сталинградом. Эта связь – одна из важнейших причин относительного невнимания СМИ и пропаганды к воронежским событиям времен ВОв. Вопрос коренного перелома в ходе войны решался на Волге, бои же в районе Воронежа были призваны создать возможность для победы под Сталинградом.



Удержание города исключало обход врагом частей Красной армии, отвлекало значительные силы, исключая отправку врагу подкреплений, не допускало прорыва в богатые ресурсами регионы.

В сентябре 1942 года советские войска начали наступательную операцию под Воронежем. Но к освобождению города она не привела – лишь сковала значительные силы противника, которые в противном случае могли бы оказаться под Сталинградом и обеспечить гитлеровцам успех в важнейшем наступлении на Волге.

А потом и Сталинград оказал своеобразную помощь Воронежу. 19 ноября 1942 года началась активная часть Сталинградской битвы – советские войска начали теснить врага. Это сделало возможным освобождение от фашистов и Воронежа – противник не выдерживал одновременно двух сильнейших ударов.



В конце 1942 года начались освободительные бои на территории Воронежской области. Их успеху способствовала особая линия фронта, где гитлеровские позиции возле города сформировали выступ (похожая ситуация была потом под Курском).



Советские части получили возможность действовать под Воронежем так же, как и под Сталинградом – наносить фланговые удары, ставя противника перед риском окружения и вынуждая его отступать, выравнивая фронт.

В начале 1943 года было уже ясно, что Сталинградская битва принесет советским войскам успех. Но победу следовало ускорить (она очень дорого стоила), а также создать условия для быстрого развития успеха. С этой целью и была проведена Воронежско-Касторненская наступательная операция.



Она позволяла не только освободить город, но и не допустить отправки резервов гитлеровцев под Сталинград и открыть пути к продвижению Красной армии к Курску, Харькову, Донбассу – важнейшим с экономической и политической точки зрения регионам СССР.



Битва за Воронеж

Считается, что произошло освобождение Воронежа 25 января 1943 года. На деле бои за город продолжались дольше – с 24 января по 2 февраля. Дата 25 января 1943 года примечательна тем, что в этот день в городе первый раз появился победный советский красный флаг.



Примечательно и то, что бои за Воронеж и Сталинград завершились в один день – 2 февраля 1943 года. При этом, невзирая на насущную необходимость спасать от окружения и уничтожения армию фон Паулюса на Волге, гитлеровцы спешно перебросили 2 дивизии со сталинградского направления на воронежское в самый разгар боев! Такие детали во многом поспособствовали признанию Воронежа «вторым Сталинградом».



Освобождение Воронежа осуществляли 3 армии (38-я, 40-я, 60-я) Воронежского фронта, 1 армия Брянского фронта и 2 воздушные армии. Командование наступлением осуществлял генерал Иван Черняховский.

Общие потери СССР при боях за Воронеж оцениваются в 400 тыс. человек (это и при обороне, и в наступлении). Со стороны противника особенно пострадали союзники гитлеровской Германии. 2-я венгерская армия была разгромлена наголову, фактически уничтожена. Также Воронеж стал могилой для 8-й итальянской армии и 26 дивизий вермахта.



Некоторые источники утверждают, что количество пленных врагов под Воронежем превышало аналогичный сталинградский показатель. Если это и не так, то результаты все равно сопоставимы. Общие потери гитлеровского блока оцениваются в 320 тыс. человек.



Пострадал и сам город – его дома, улицы и площади. Разрушенными оказались более 90% городских строений – фактически Воронеж был стерт с лица земли.

Слава без прославления

Однако выпавшая на долю Воронежа воинская слава заметно уступала сталинградской. Нет, говорить об этих событиях в СССР не запрещалось, и в учебниках они упоминались. Воронежско-Касторненскую операцию и оборону Воронежа изучали не только советские, но и зарубежные историки.



Но вот звание города-героя Воронеж обошло, и в пропагандистско-воспитательных целях военные события в городе не использовались. Поэтому знали советские граждане о них сравнительно мало.

В настоящее время выдвигается несколько вариантов объяснения этому явлению. Высказываются предположения, что широкому рассказу о Воронеже мешало наличие в городе стратегически важных предприятий, работавших на оборонную и космическую отрасли.



Допускается мысль, что историческое значение битвы за Воронеж замалчивались в угоду союзнику по Варшавскому договору – Венгрии (чья армия была практически полностью уничтожена под Воронежем). Есть и совсем простая версия – дескать, о Сталинграде просто заговорили раньше, вот он и «затенил» Воронеж.

Сказанное не означает, что СССР игнорировал подвиг защитников и освободителей Воронежа. Город был внесен в список из 15 населенных пунктов СССР, нуждающихся в первоочередном восстановлении – его возрождение обеспечивала вся страна.



Множество воронежцев получили правительственные награды — как за оборону города, так и за другие подвиги. Николай Ватутин и Иван Черняховский вошли в число самых известных и уважаемых военачальников, каких дала стране Отечественная война. Город был награжден орденом Отечественной войны.



В нем создавались мемориальные места (Чижовский мемориал, памятник Славы и другие).

Современная Россия звания городов-героев не присваивает. Но в 2009 году Воронеж был удостоен звания «Город воинской славы» согласно новой наградной традиции.





В память о прошлом

В самом же городе не забывают славное прошлое и хорошо понимают, чем обязаны советским солдатам, самоотверженно сражавшимся в свое время за освобождение города от фашистов. День освобождения Воронежа в городе считается праздничным и памятным и регулярно отмечается соответствующим образом.

Мероприятия ко дню освобождения Воронежа обязательно включают торжественное возложение цветов к памятникам и мемориалам (не только к мемориалу на площади Победы и у памятника Славы, в Воронеже несколько крупных захоронений), поздравления ветеранов, различные лектории, концерты, кинопоказы. Во всех действиях обязательно принимает участие молодежь – юных воронежцев воспитывают на славном примере предков.

Особое внимание каждый год привлекает театрализованная реконструкция битвы за Воронеж. В организации действа принимают участие не только местные любители исторических постановок, но и их единомышленники из Саратова, Москвы, Волгограда. В представлении принимают участие настоящие образцы военной техники тех лет.



Постановка не является исторически достоверной во всех деталях – энтузиасты стремятся показать зрителям не точное изображение определенного эпизода боевых действий, а общее настроение, дух того времени. Поэтому обычно сочиняется условный сценарий (каждый год разный), но явных исторических несуразиц реконструкторы не допускают.

Практика уже показала, что исторические реконструкции – хороший способ пробудить у среднего человека интерес и уважение к отечественной истории. И радует тот факт, что участников действия каждый год становится все больше – значит, информация о значимости событий под Воронежем для итогов Великой Отечественной распространяется в обществе.

Почему нельзя забывать о Великой Отечественной, ее жертвах и итогах? Да потому, что фашизм и нацизм в мире еще существуют. И каждый сознательный человек, уважающий жизнь и человечество, должен понимать: с ними необходимо бороться.



И делать это следует с теми же упорством, отвагой и стойкостью, какие отличали танкистов, пехотинцев и ополченцев из числа вчерашних рабочих и школьников, что в 1942-43 годах защищали и освобождали Воронеж.

Мария Гончарова



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