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О роли “упрощений” в кино

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О роли "упрощений" в кино

Томаш Багински дал интригующее интервью, посвященное сериалу "Ведьмак" от Netflix. Исполнительный продюсер не скрывал, что изменения сюжета "болезненны", но вызваны целым рядом причин, одна из которых – стремление охватить большую аудиторию, что невозможно без различных "упрощений".

Исполнительный продюсер дал интервью редакции Gazeta Wyborcza, в котором подробно остановился на многих аспектах производственного процесса, признав, что создание такого сложного сериала – дело непростое. В проект был привлечен "тестер", который будет анализировать сценарии и высказывать свои опасения по поводу несоответствия оригиналу:

Но когда начинаешь обсуждать, обычно выясняется, что сценаристы продумали это решение, что это не совсем безумие. Не секрет, что мы часто не соглашаемся. Все возникает в процессе обсуждения. Михал Нивиара, который является нашим тестером, хорошо проверяет, что вписывается в мир из книг. Иногда мы получаем от него такой длинный список вещей, потому что во многих местах мы пошли в другом направлении. Но каждый раз на это есть своя причина.

Иногда изменения происходят из-за производственного хаоса, когда, например, заболел актер, и его сюжет нужно отредактировать и переписать за несколько часов, чтобы снять на следующий день, потому что это не тот сюжет, из-за которого остановится вся производственная машина. Есть много понятных причин, по которым принимаются спорные решения, но у зрителя нет этого контекста, поэтому иногда бывает обидно, потому что в книге что-то было лучше.

Когда сериал снимается для огромной аудитории, с разным прошлым, из разных частей света, и большая часть из них – американцы, такие упрощения не только имеют смысл, но и необходимы.
В ходе интервью Багинский прямо заявил, что если сериал готовится для молодой аудитории, которая воспитывается на тиктоке и ютубе, то логика сюжета менее важна. При ориентации на американскую аудиторию также имеет смысл вводить меньше нюансов, зависимостей, относящихся к конфликтующим мотивам и частям сюжета.

https://www.playground.ru/misc/news/prodyuser_vedmaka_priznal_chto_serial_uproschaetsya_dlya_zapadnoj_publiki_i_molodezhi_vospitannoj_na_tiktoke-1642034 – цинк

Для тех, кто наивно ждал возвращения логики в сюжет этого или подобных проектов. В рамках упрощения, логика менее важна.
Так что результат не удивителен и закономерен. Что хотели получить – то и получили. Потом правда начинаются удивления связанные с падением оценок и просмотров, но это уже потом. При этом виноват будет зритель, который не оценил и не осознал ценности предлагаемых упрощений.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8539289.html
Метки: Ведьмак, кино, Культура, общество, сериалы, США
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