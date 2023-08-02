Япония в Первой мировой. Часть 1/ Иван Мизеров и Егор Яковлев
Продолжение цикла бесед о Японии с Иваном Мизеровым. В этом выпуске речь о событиях с конца XIX века до начала Первой мировой войны. Каковы были геополитические интересы этого периода у Японской и Российской империй? В каком положении была Япония к 1914-му году и какие были предпосылки для вступления страны в войну?
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