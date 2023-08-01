Проекты ТПК, или Как не спорить с матушкой-природой
«Одной из основных проблем России остается наше крайне неравномерное распределение по нашим просторам — это, конечно, в комплекте с тем, что нас просто мало. Позволю себе предложить для краткости именовать эту проблему «80 на 20 и 20 на 80»: 80% населения на 20% территории на Урале и к Западу от него, 20% населения на 80% территории восточнее. Коми и Ненецкий автономный округ расположены в европейской части России, но плотность населения здесь не превышает показатели Якутии. Плотность населения наших кавказских республик соответствует плотности населения Европы. Отток населения Дальнего Востока, хоть и значительно замедлился, все равно продолжается, несмотря на прекрасные презентации Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, на которых ведомство без устали рассказывает о тысячах инвестиционных проектов, которые, без сомнения, принесут в регион миллиарды триллионов рублей. Как вишенка на торте — до 80% имеющихся у нас месторождений полезных ископаемых расположены в Арктической зоне, где и вовсе живут только 3% нашего населения. Да и в самой населенной части России все далеко не так благополучно, как хотелось бы: если исключить конгломерации Москвы и Питера и прокатиться по Псковской, Смоленской, Новгородской, Ленинградской областям, то эта мысль становится очевидной. И никакие попытки современных управленцев справиться с балансировкой пространственного развития России результатов не дают, и я уверен, что и дать не могут»… Борис Марцинкевич предлагает собственные решения.
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