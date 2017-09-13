Дороги, метро, реновация: как изменилась Москва за 6 лет

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Контроль московских строек

Москва приняла Правила землепользования и застройки

Административные процедуры и ценообразование в строительстве

Получить ГПЗУ за 20 дней

Программа реновации жилья

Московский урбанистический форум

Шесть лет – это много или мало? Ребенок за это время успевает вырасти и подготовиться к школе, студент – получить высшее образование, молодой специалист – сделать карьеру. Москва за это время тоже добилась больших успехов. Столица выросла в два раза, построила 585 км дорог, 55 станций метро и свыше 100 км линий. Разработана программа реновации жилья. Улучшается качество строительства и реализуются мегапроекты, такие как парк «Зарядье» и «Лужники».Подведем итоги работы за шесть лет и семь месяцев 2017 года, а также обозначим планы Стройкомплекса на будущее.Развитие транспортной системы Москвы за последние годы является беспрецедентным для большинства мегаполисов мира. За шесть лет протяженность московского метро увеличилась на 30%, построено 101 км линий и 55 станций.В 2017 году планируется ввести 19 станций метро, 42 км линий и два электродепо для обслуживания поездов столичной подземки.Калининско-Солнцевская линия придет в Новую Москву. Горожане с нетерпением ждут открытия станций «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».Заканчивается строительство участка Люблинско-Дмитровской линии от «Окружной» до «Селигерской», ожидается запуск станции «Ховрино» Замоскворецкой линии.У московского метро появится новая кольцевая линия, это 67 км и 31 станция. «Второе кольцо» разместится ближе к окраинам города и пересечет все радиальные линии. Пока его название – Третий пересадочный контур (ТПК). Он призван разгрузить центр столицы и значительно упростить москвичам передвижение по городу.«Это будет большое подземное кольцо длиной 67 км – даже больше, чем Московское центральное кольцо. Мы обратились к москвичам через портал «Активный гражданин», чтобы они выбрали название для этой гигантской стройки. Это один из крупнейших проектов мира в области метростроения», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин на коллегии Стройкомплекса.Первый участок Третьего пересадочного контура метро от станции «Деловой центр» до «Петровского парка» запустят в этом году. Его длина – 10,5 км. Он включает пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА» и «Петровский парк».Отделка этих станций уже завершена. Ведется наладка и тестирование оборудования, благоустройство территорий.«До 2025 года московское метро вырастет в два раза. Планируется построить и запроектировать 196 км линий, 87 станций, 15 электродепо. В разработке находится градостроительная документация на 47 км линий метро, 1 депо и 21 станцию», – заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.В Москве насчитывается 3600 км дорог. Они занимают 8% от площади территории города. На окраинах столицы показатели снижаются до 2-3% при европейской норме 15-20%. Поэтому дорожное строительство – в приоритете.С 2011 по 2017 год в Москве построено 585 км дорог, 178 транспортных сооружений (тоннелей, эстакад, мостов) и 180 пешеходных переходов. Реконструировано 13 развязок на МКАД и 8 вылетных магистралей, 6 вылетных магистралей интегрировали с Московской областью.Активно строятся Северо-Западная и Северо-Восточная хорды и Южная рокада. Общая протяженность этих магистралей составит 242,9 км. Здесь возведут около 117 эстакад, мостов, тоннелей.До конца года планируется завершить реконструкцию Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца, развязки МКАД-Профсоюзная улица, участка ул. Элеваторная – Подольских курсантов – Красного маяка и пяти ж/д переездов.В планах до 2019 года – ввести 290 км дорог, 67 транспортных сооружений и 34 пешеходных перехода.Как заявил М. Хуснуллин, темпы строительства дорожно-транспортной инфраструктуры в городе не будут снижаться.«Скорость движения на дорогах города возросла на 13%, а в сравнении с 2010 годом загруженность дорог снизилась на 23%, в то время как протяженность улично-дорожной сети выросла на 12,5%», – сказал глава Стройкомплекса.С начала 2017 года в столице ввели порядка 2,5 млн кв. м недвижимости, причем около 2 млн (80%) – за счет инвесторов.Жилья введено чуть более 1 млн кв. м, в т.ч. за счет внебюджетных источников – 914 тыс. «квадратов» (89%).Всего по итогам года планируется сдать 8,5 млн кв. м недвижимости. Самый большой ввод ожидается в третьем и четвертом кварталах.«Показатели ввода недвижимости, в том числе жилья, остаются стабильными из года в год. Рекордным для нас стал 2015 год, когда мы ввели порядка 9 млн кв. метров недвижимости», – сказал М. Хуснуллин.За шесть лет в Москве построено 277 детских садов и школ, 59 медицинских учреждений, 37 объектов культуры и 76 спортивных комплексов. 17 новых социальных объектов появилось уже только за 7 месяцев этого года.«Девять из них возвели на средства городского бюджета, в том числе два детских сада, три школы и четыре спортивных объекта. Кроме того, восемь объектов построено за счет средств инвесторов», – сказал М. Хуснуллин.Опережающими темпами учреждения образования возводятся в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО). Здесь строится 12 детских садов на 2630 мест, половина – за счет городского бюджета. Город активно привлекает к возведению социальных объектов инвесторов. В 2017 году за счет привлеченных средств планируется ввести четыре школы более чем на 4125 учащихся.Кроме того, инвесторы построят в Новой Москве две поликлиники на 450 посещений в смену.Пять лет назад, 1 июля 2012 года, к Москве присоединили 148 тыс. га земли на юго-западе Подмосковья. Площадь столицы «выросла» почти в 2,5 раза.На присоединенных территориях появилось два административных округа – Троицкий и Новомосковский (ТиНАО). Они объединили 19 поселений и два городских округа – Троицк и Щербинку.С начала года в Новой Москве введено почти 550 тыс. кв. м недвижимости (25% от всего ввода в городе), в том числе 405 тыс. «квадратов» жилья и 144 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.Ввод жилья сопровождается созданием рабочих мест и объектов социальной инфраструктуры. Так, с начала 2017 года в рамках реализации крупных инвестиционных проектов в Новой Москве создано 3300 рабочих мест.Завершается строительство нового здания префектуры ТиНАО. Его планируется ввести осенью. Подробнее об этой стройке читайте в эксклюзивной фотоленте.В мае 2017 года завершен первый этап реконструкции Калужского шоссе – главной магистрали Новой Москвы. Всего было построено 26 км дорог, три моста через реку Сосенка, 4 эстакады, 3 тоннеля и 6 пешеходных переходов. Сейчас идет второй этап реконструкции Калужки: расширяется проезжая часть, строятся транспортные развязки, надземные и подземные пешеходные переходы.Реконструировано четыре автодороги общей длиной 14,5 км: «Рассказовка – Московский», «Мамыри – Саларьево», ул. Центральная в пос. Коммунарка и «Боровское шоссе – ул. Горького». Также построено три путепровода через железную дорогу – в Кокошкино и Крекшино на Киевском направлении МЖД и в Щербинке на Курском направлении МЖД.Однако самая большая транспортная проблема новых округов Москвы заключается в нехватке поперечных дорожных связей между радиальными магистралями. Поэтому ведется строительство 7 автодорог длиной 73 км, двух путепроводов через железную дорогу (Внуково и Крекшино Киевского направления МЖД), проектируется 8 автомобильных дорог длиной 64,75 км.Все строящиеся магистрали в ТиНАО будут иметь как минимум четыре полосы движения. На сегодня в Новой Москве введено 43,85 км дорог, 136 км находятся в стройке и более 76 км проектируется.До 2020 года в столице планируется построить 271 ТПУ. Среди них 102 плоскостных – в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро, и капитальные. Последние, а их будет 169, предполагают строительство многофункциональных центров, гостиниц, спортивных комплексов и других объектов, необходимых жителям конкретного района.Градостроительный потенциал ТПУ составляет 14,5 млн кв. м недвижимости. Сейчас 134 капитальных ТПУ находятся в работе, 55 – в проектировании и строительстве за счет Адресной инвестиционной программы (АИП).По словам заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, возведение ТПУ на новых станциях метро позволит создать более 257 тыс. рабочих мест.«На 55 строящихся сегодня станциях метро закладывается основа для создания ТПУ. Технологическую, то есть транспортную часть этих узлов построит город, а коммерческие площади возведут за счет инвесторов. Общая площадь перехватывающих парковок, автостанций, автовокзалов, распределительных уровней и пешеходных переходов по этим объектам составит почти 259 тыс. кв. метров», – сказал М. Хуснуллин.Транспортно-пересадочные узлы увяжут в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.На 13 ТПУ определены инвесторы. В их числе «Рассказовка», «Селигерская», «Лефортово», «Парк Победы», «Пятницкое шоссе», «Дмитровская», «Павелецкий», «Фонвизинская», «Технопарк», «Тропарево», «Ховрино», «Люблино», «Хорошевская».ТПУ «Рассказовка»Еще пять ТПУ находятся в стройке: «Ховрино», «Ходынка», «Шелепиха», «Парк победы» и «Рассказовка».«Главная задача ТПУ – сделать транспортную инфраструктуру Москвы максимально удобной для пассажиров. Предоставить возможность комфортной и быстрой пересадки с одного вида транспорта на другой. При этом развитие территорий ТПУ, строительство жилья, социальной и иной инфраструктуры, создание мест приложения труда позволит москвичам иметь все необходимое в шаговой доступности, а значит, сократит нагрузку на все транспортные сети, включая улично-дорожную сеть», – пояснил М. Хуснуллин.10 сентября 2016 года открылось Московское центральное кольцо (МЦК) длиной 54 км. С момента запуска «стальным кольцом» воспользовалось более 80 млн человек.Запуск пассажирского движения по МЦК снизил нагрузку на основные ветки метро – прежде всего, Кольцевую линию, более чем на 15%, а на центральные вокзалы – на 20%.«Очень важно и то, что дается импульс развитию железнодорожного сообщения в черте Москвы и его интеграции с «подземкой». Помимо 17 пересечений с 11 линиями метро, МЦК имеет 10 пересадочных станций на 9 направлениях железных дорог. Это позволяет пассажирам из любого района города без пересадок добраться до пригорода – как ближнего, так и дальнего», – сказал М. Хуснуллин.Все подробности о МЦК можно узнать из спецпроекта портала Стройкомплекса. Пользователям доступна 3D-карта МЦК с курсирующим поездом – «ласточкой», полная информация обо всех пересадках, а также интересные подробности о реализации проекта и его истории.Кроме того, с 2011 по 2016 год спроектировано и построено 169 км железных дорог. «Эффект от этой работы распространяется на всю Московскую агломерацию, повышая ее транспортную доступность, дает возможность жителям добираться до нужного места быстро, с комфортом и недорого», – отметил глава Стройкомплекса.До 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 80 км ж/д линий. На радиальных направлениях появятся пять новых станций – Аминьевская, Минская и Санино на Киевском направлении, Ховрино-II – на Октябрьском и Остафьево – на Курском направлении.За последние три года в столице построили два стадиона – «ЦСКА» и «Спартак». Кроме того, в июне этого года завершилась реконструкция Большой спортивной арены «Лужники», которая в 2018 году примет чемпионат мира по футболу.Чтобы соответствовать требованиям Международной федерации футбола (FIFA), стадион претерпел кардинальные изменения, но его внешний облик остался прежним. Новую арену «вписали» в исторические стены и фасады.Вместимость стадиона увеличилась до 81 тыс. человек, здесь появилось 300 мест для людей с ограниченными физическими возможностями. Под трибунами разместили тренировочные залы, медиацентр, пресс-центр, а на крыше – прогулочную площадку длиной 1100 м, с которой открывается панорамный вид.Под кровлей установили спортивное освещение, а сама она стала своеобразным медиаэкраном с множеством светодиодов. Увидеть трансляции матчей можно будет с Воробьевых гор, Третьего транспортного кольца и Комсомольского проспекта.До конца сентября 2017 года завершится благоустройство территории олимпийского комплекса «Лужники».Кроме того, в этом году откроется «Зарядье» – первый крупный парк, созданный в столице за последние 50 лет. Он соединит пешеходные и туристические маршруты от ул. Варварка и Большого Москворецкого моста до Воробьевых гор.В парке создадут характерные для России природные зоны: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Они террасами спустятся от Варварки к Москве-реке.«В парке высажено более 580 деревьев, и все они прижились. Посажено несколько десятков тысяч кустарников и многолетних растений. Парк сейчас приводят в порядок, чистят и убирают», -сказал М. Хуснуллин.Также завершились испытания «парящего» моста.«Это уникальный мост, единственный в России: у него 70-метровая консоль без единой опоры. Во время испытаний нагрузили 240 тонн на конец этого моста. Стало понятно, что 3-4 тыс. человек смогут одновременно находиться на смотровой площадке», – сказал заммэра.Все «изюминки» парка «Зарядье» узнай в разделе на stroi.mos.ru.За 6 лет в Москве создано 80 парковых зон, еще столько же появится до 2019 года.На территории Нагатинской поймы площадью 100 га строится крупнейший в Европе парк развлечений «Остров мечты». Площадь тематического парка и других его объектов составит около 280 тыс. кв. м.На площади в 32 га будет сформирован уникальный ландшафтный парк. Это аналог знаменитого «Диснейленда», но с национальными особенностями.Ежегодно парк смогут посещать 4 млн человек. Здесь высадят 3000 деревьев, построят 14 спортивных и детских площадок и благоустроят 2 км набережной.В Москве строится 535 объектов с привлечением средств дольщиков, в том числе 517 по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) и 18 – в рамках жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).Финансирование жилья, строящегося в столице на деньги дольщиков, увеличилось на 40%. Сейчас на московском рынке первичного жилья действуют предложения на 3,36 млн кв. м, еще 580 тыс. «квадратов» – объем предложения апартаментов. Для сравнения: в 2012 году рынок новостроек в столице составлял только 0,98 млн кв. м.«Очень важно, что качество недвижимости повышается. Настало время покупателя, за которого борются продавцы», – отметил М. Хуснуллин.Мосгосстройнадзор по поручению мэра Москвы Сергея Собянина тщательно отслеживает качество строительно-монтажных работ.За семь месяцев 2017 года прошло 6700 проверок, выдано 4329 предписаний. Штрафы составили 362,9 млн рублей. Сейчас под надзором находится 1753 строительные площадки.Для повышения контроля строительства жилья в рамках программы реновации в ГБУ «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» (ЦЭИИС) создано специальное подразделение, оснащенное 221 единицей современного оборудования, со штатом 47 человек.Количество нарушений в результате усиления мер надзора на стройплощадках снизилось на 22%.В марте этого года в Москве утвержден второй по значимости градостроительный документ после Генерального плана – правила землепользования и застройки территорий (ПЗЗ). Любая градостроительная деятельность может осуществляться только в рамках принятых правил. Также документ определяет, что можно и что нельзя строить на какой-либо территории, а также максимальные параметры строительства.По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, новые ПЗЗ упорядочат градостроительную ситуацию в городе.«Утверждение этого документа позволит инвесторам создавать долгосрочные программы и планы, что, в конечном итоге, способствует улучшению инвестиционного климата в городе», – заявил он.Жители города с принятием нового документа получают объективную информацию о том, что и как может быть построено в их районе. ПЗЗ станут публичным и доступным документом, будут размещены в городских информационных ресурсах.«Сейчас у москвичей велики опасения, что после принятия ПЗЗ инвесторы будут строить совсем не то, что хочется людям – например, вместо спорткомплекса – торговый центр. Подобные страхи беспочвенны. Напротив, ПЗЗ связывает руки недобросовестным застройщикам», – пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.Внесение изменений в ПЗЗ возможно по инициативе собственника участка или объекта, при условии, что он сможет мотивировать предлагаемые изменения. Для этого необходимо проводить публичные слушания и учитывать мнения жителей по градостроительным предложениям.Таким образом, ПЗЗ – эффективный инструмент для урегулирования на ранней стадии возможных градостроительных конфликтов. Теперь жители смогут узнавать о планах по строительству не тогда, когда строители выходят на площадку, а во время публичных слушаний по внесению изменений в ПЗЗ.Все чаще строительные компании отмечают уменьшение административных барьеров в Москве, которое влияет на ускорение реализации инвестиционных проектов. В числе последних мер по снижению админбарьеров – утверждение постановления, регламентирующего процедуры подключения капитальных объектов к инженерным сетям.В соответствии с документом, будут сокращены сроки технологического присоединения объектов к инженерно-технологическим сетям. Он распространяется на все виды сетей: тепло-, газо-, электро-, водоснабжение и водоотведение и действует на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.Более подробная информация – на сайте «Строим просто».За 7 месяцев 2017 года специалисты Стройкомплекса рассмотрели 3651 проектную документацию. Экономия бюджетных средств по итогам экспертизы проектов составила 16% от общей стоимости объектов. Так, по результатам экспертизы проектной документации и инженерных изысканий удалось снизить сметную стоимость объектов городского заказа на 80,98 млрд руб. За тот же период 2015 года снижение сметной стоимости составило 56,89 млрд руб. при общей сметной стоимости объектов в 353,81 млрд руб.В этом году проведена колоссальная работа в части получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). Это базовый документ в строительстве, без которого не начинается проектирование ни одного объекта.Срок выдачи ГПЗУ сократился с 30 до 20 дней. Кроме того, услуга предоставляется исключительно в электронном виде через портал мэра и правительства Москвы mos.ru.При этом власти города продолжают сокращать административные барьеры в строительстве. Сейчас ведется работа по ликвидации еще 13 административных процедур.В Москве завершается программа сноса пятиэтажных домов, принятая еще в конце 1990-х годов. Первая «волна» сноса охватила 1722 дома площадью 6,3 млн кв. м. Эта программа выполнена почти на 97%. На 15 августа 2017 года в Москве осталось снести 51 пятиэтажку площадью 216 тыс. кв. м (25 за счет города и 26 – за счет средств инвесторами).«В 2018 году программу закончим. Возможно, на 2019 год перейдет один проблемный инвестиционный проект», – сказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.Вопрос модернизации и обновления жилого фонда актуален для Москвы, где много домов с моральным и физическим износом. Без кардинального решения этой проблемы дальнейшее развитие города невозможно.Поэтому 1 июля 2017 года была утверждена программа реновации столичного жилфонда, рассчитанная до 2032 года. В нее вошли 5144 дома. Это более 350 тысяч квартир, где проживает 1 млн москвичей.Список домов, вошедших в программу реновации, сформирован на основе мнений жителей, которые могли проголосовать на портале «Активный гражданин», в многофункциональных центрах «Мои документы» и на общем собрании собственников квартир своего дома.«Это уникальный для России по масштабу комплексный проект, который потребует всех сил городских строителей – организационных, финансовых, экономических», – отметил М. Хуснуллин.Московский урбанистический форум (МУФ) 2017 года стал самым масштабным и представительным с момента запуска проекта в 2011 году. Перенос площадки форума из здания Манежа на ВДНХ позволил увеличить его работу с 3 до 7 дней, расширить масштабы деловой программы, фестиваля и выставки.В форуме приняли участие 24 правительственные делегации, в том числе шесть зарубежных во главе с мэрами Стамбула, Вьентьяна, Бишкека, Иганги, Бельц, девять российских делегаций с главами регионов и мэрами городов.Мероприятия МУФ посетили 11 тыс. участников из 68 стран, включая 414 спикеров, из которых 124 иностранных. Работу форума освещали более 800 представителей СМИ.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com