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Странная гибель генерала Поттса

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Американская пресса сообщает, что в США при невыясненных обстоятельствах погиб генерал-майор армии США Энтони Поттс.
По одной версии, Путтс погиб во время авиакатастрофы, когда его частный самолет разбился в штате Мэриленд.
По другой версии, Поттс был убит на Украине во время ракетного удара ВС РФ по одному из командных пунктов на Украине.

В последние годы, Поттс занимался технологическими инновациями и развертыванием систем оперативной связи на поле боя, а также поставками различного пехотного снаряжения. Принимал активное участие в агрессии США против Ирака и оккупации этой страны (военный преступник со стажем)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8532246.html
Метки: армия сша, война на украине, связь, США
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