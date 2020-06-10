Что же является истинной причиной гибели генерала Скобелева?

7 июля 1882 года, Россию потрясла смерть выдающегося российского генерала Михаила Дмитриевича Скобелева.

Полководец прославился взятием Плевны и Ловчей в 1877 году, он занял Сан-Стефано в 1878 году, руководил экспедицией 1880-81 годов и завоевал Туркмению, выступал в защиту балканских народов, его приравнивали к самому Суворову.

Кроме того, Скобелев был высокообразованным человеком, знал 8 языков (при этом на французском говорил, как на родном), мог читать наизусть отрывки из произведений многих отечественных и зарубежных писателей. Солдаты и простой народ любили Михаила Дмитриевича, а вот коллеги по мундиру завидовали его успехам. Внезапное известие о смерти всеми любимого генерала потрясло Россию. Официальная версия заявляет о «параличе сердца», но мог ли от него скончаться мужчина в возрасте 38 лет? На сегодняшний день это остается загадкой для многих, и вопрос, так почему же «белый генерал» ушел так рано, до сих пор актуален.

Странный «паралич сердца»

В 1882 году генерал Скобелев получил месячный отпуск после Ахалтекинской экспедиции и подготовки войск в Минске и отправился в Москву. Всего за несколько дней до смерти Михаил Дмитриевич встретился с одним из ближайших приятелей Дмитрием Оболенским. По словам князя, генерал был не в духе, «не отвечал даже на вопросы, а если и отвечал, то как-то нехотя, отрывисто, словно через силу», ходил взад-вперед, злился. В тот день Скобелев очень много пил, и даже почти предсказал события 7 июля: «Мне жить осталось, я это знаю, каких-нибудь два-три года», только осталось ему 2 с небольшим дня.

Узнав о внезапной кончине белого генерала, Оболенский сразу же отправился в гостиницу «Дюссо», куда перенесли тело после трагедии (Скобелев скончался в гостинице «Англия»). Он рассказал: при вскрытии тела обнаружили, что сердце ещё не старого мужчины оказалось настолько дряблым, «что почти расползалось». По словам князя, жить с таким сердцем было нельзя. Предполагалось, что ситуацию усугубили и личные проблемы Скобелева – за 2 года до событий его мать убил человек, которого он хорошо знал, а затем следующий удар: в результате террористического акта погиб Александр II.

Хотя генерал никогда не жаловался на сердце, его врач О.Ф. Гейфельдер во время Туркестанского похода находил у него признаки сердечной недостаточности и предынфарктного состояния: «Сравнительно с ростом и летами пульс у Скобелева был слабоват и мелкий, и соответственно тому деятельность сердца слаба и звуки сердца хотя и частые, но глухие. Этот результат… дал мне основание заключить о слабо развитой сосудистой системе вообще и в особенности о слабой мускулатуре сердца». Однако тот же врач замечал необыкновенную выносливость и энергию генерала, который мог сутками без сна совершать переходы верхом, при этом сохраняя работоспособность (из книги А.Б. Шолохова «Загадка смерти генерала Скобелева»).

Газета «Труд» попросила Алексея Федорова, врача-кардиохирурга Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко, прокомментировать официальное заключение коллег из ХIХ века. Его оценка диагноза была категорична. «До начала приступа выявить по внешним признакам приближение инфаркта невозможно, — рассказал он корреспонденту газеты. — У кого-то на фоне впервые появившейся стенокардии в течение нескольких дней случаются приступы боли, которые переходят в инфаркт, но это бывает нечасто». Врач также уточнил, что обычно инфаркт случается после тяжелой физической работы, перегрузок, в том числе и нервных. Впрочем, Скобелев в последние дни жизни не жаловался на недомогания.

Потому, несмотря на озвучивание результатов вскрытия, трагедия генерала стала обрастать множеством легенд и слухов, однако все мнения сходились в одном — смерть Скобелева связана с таинственными обстоятельствами.

Именно в этом доме на углу Столешникова и Петровки было обнаружено тело генерала Скобелева. Автор фото: Анастасия Дубровая

Черная зависть

Еще во время обучения в Скоболеве заметили исключительные военные дарования, а уж после грандиозных побед при Плевне и Ловче у выдающегося генерала не могли не появиться завистники. У генерала всегда были лошади белой масти (отсюда и прозвище «белый генерал»), а в белом мундире Скобелев привлекал чрезмерно много внимания и выделялся из общей массы. Простые солдаты любили и уважали Михаила Дмитриевича за его простоту в общении с ними и помощь, а вот офицеры из штаба — недолюбливали. Они завидовали его успехам, шептались за спиной, называя Скобелева позером, который выставляет свое презрение к опасности и смерти напоказ.

Генерал придерживался в некоторых моментах взглядов славянофилов, однако не принимал их идей возвращения к старым идеалам допетровской Руси. Скобелев считал, что самое важное — это служение исключительно своему народу. Однако даже это оборачивалось против него: в Петербурге генерала обвинили в чрезмерном честолюбии и даже присвоении казеных денег.

Возможно ли, что зависть коллег по мундиру сподвигла их на убийство легендарного полководца? К сожалению, история умалчивает об этом, однако наиболее обсуждаемой версией стал заговор против белого генерала не только его соотечественников, но и всего мира.

Шпионский заговор или ревность к трону?

После смерти Скобелева цензура вычеркивала из газет какие бы то ни было сведения о его кончине — российская общественность была вынуждена сама строить всевозможные догадки и предположения.

Между тем из разговоров с генералом становилось ясно, что Скобелев очень осторожно относился к Германии – он резко высказывался на её счет и считал, что России грозит опасность с Запада. Именно это дало основание считать, что немцы виноваты в смерти генерала.

Ко всему прочему, очень неоднозначно присутствие во время трагедии «немки» — кокотки Шарлотты (Ванды), которая приехала из Австро-Венгрии и говорила по-немецки. Она была известна всей гулящей Москве, занимала роскошный номер в нижнем этаже гостиницы «Англия» на углу Столешникова переулка и Петровки. Именно в её комнатах и скончался Скобелев. Хотя полиция опровергла причастность Ванды к смерти, за ней надолго укрепилось прозвище «могила Скобелева».

В интеллектуальных кругах ходили слухи, что преступление было направлено самим Бисмарком, причем его шпионы, благодаря помощи Ванды, якобы выкрали план войны с немцами, разработанный Скобелевым. Князь Мещерский писал о генерале, что тот пал жертвой своих убеждений.

Одним из тех, кто очень активно занялся расследованием причин смерти, стал Василий Иванович Немирович-Данченко (брат основателя Художественного театра), который отлично знал генерала. Он утверждал, что во всем виноваты участники «Священной дружины» (организация, которая охраняла царя), в которую ранее безуспешно пытались привлечь Скобелева.

В убийстве белого генерала подозревали даже самого Александра III, который боялся, что тот совершит государственный переворот и займет трон. Вполне вероятна и гипотеза, что Скоболев был отравлен бокалом вина, который прислали ему в тот злосчастный из соседнего номера, где поднимали тост «за белого генерала».

Подобная версия также правдоподобна. Врач Алексей Федоров заметил, что заключение врачей, производивших вскрытие, звучит слишком неопределенно, а это, в свою очередь, может также являться сокрытием следов преступления. «Паралич сердца и легких — это на самом деле констатация того, что человек умер, потому что у него остановилось сердце и дыхание, а что явилось причиной этого — миллион версий: под поезд попал, отравили, током ударило, инсульт».

Скобелева отравили масоны?

Однако есть ещё одна версия гибели генерала. Имеются факты, которые свидетельствуют о связи Скобелева с французской масонской ложей «Великий Восток». Скорее всего, именно масоны повлияли на его настроения против Германии.

Но довольно скоро Михаил Дмитриевич усомнился в необходимости таких радикальных мер, даже поддержал Александра III — и попал в немилость к французскому масонству.

Только вот вся загвоздка в том, что тот, кто «обнаруживал признаки непокорности», уничтожался физически. Ко всему прочему, вполне вероятно, что сами масоны распространяли слухи и домыслы о гибели Михаила Скобелева.

Версии о причастности масонов к смерти белого генерала придерживается и автор нескольких книг о Скобелеве, Андрей Борисович Шолохов. Отвечая на наши вопросы, он заявил:

— Мне близка версия, связанная с масонством, потому что другие версии менее правдоподобны. Царь не мог так поступить — тогда были не сталинские времена, чтобы уничтожать своих генералов. Да и германский след тоже весьма сомнителен. Тем более, как раз Скобелев-то был не во всем прав. Германию все время, два раза — в двух мировых войнах — намеренно сталкивали с нами. И когда распался Союз трех императоров (России, Австрии и Германии), как раз все и началось: Антанта, и, соответственно, Первая мировая война, а потом и Вторая, как её продолжение. Так что Скобелев рассчитал все только тактически, а стратегически-то он и не видел, как идет игра.

Вместо заключения

Выходит, что истинная причина смерти не может быть определена однозначно, и именно это ставит под сомнение официальную версию гибели Михаила Дмитриевича Скобелева из-за слабости сердца. Слишком уж много подозрительных совпадений, странных обстоятельств и сильно отличающихся друг от друга мнений современников. Все это дает повод всерьез задуматься о том, что гибель Скобелева, скорее всего, связана с преступлением. Но история, к сожалению, надежно хранит свои секреты, а нам остается только теряться в догадках, пытаясь понять, что же на самом деле сгубило белого генерала в номере кокотки Ванды.

Обложка: Репродукция рисунка, изображающего участника Русско-турецкой войны 1877-1878 годов генерал-лейтенанта Михаила Скобелева (1843-1882). Из фондов Государственного Исторического музея. Фото: РИА Новости

Источник: https://nstarikov.ru/chto-zhe-javljaetsja-istinnoj-prichinoj-gibeli-generala-skobeleva-115888