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Праздничный концерт в честь 90-летия Беломорканала

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Праздничный концерт в честь 90-летия Беломорканала

У нас тут местные либералы устроили легкую истерику по поводу того, что в Медвежьегорске собираются устроить праздничный концерт по случаю 90-летия Беломорканала.

Про его строительство я уже писал – А БЕЛОМОРКАНАЛ — НЕ «ПОЦЕЛУЙ ДВУХ ОКЕАНОВ»? https://dzen.ru/a/Y-tSKud6lH_ob3Xz

Вообще же, про ББК можно рассказывать очень много и долго. Про то, что идея строительства такого канала впервые была высказана ещё Петром I. Про то, что мир был поражен размахом строительства, о нем писали приезжавшие на ББК именитые советские и иностранные писатели. (Для скептиков — это были не идиоты, чтобы их можно было легко обмануть или купить). Про то, что во время перестройки количество умерших на канале людей умудрились увеличить в двадцать и тридцать раз. Про то, что с 1933 по 1941 год по Беломорканалу было переведено на Север 10 эсминцев, 3 сторожевых корабля и 26 подводных лодок и это сыграло важную роль в годы Великой Отечественной. Про то, что еще 22 июня 1941 года (когда Финляндия не была в состоянии войны с СССР) с озера Оулуярви стартовали два самолета «Хейнкель-115» с финскими диверсантами. Их задачей было взорвать шлюзы ББК и остановить проход судов по каналу…

Тема огромная. Остановлюсь всего на одном аспекте. Солженицына помните? Что в «Архипелаге ГУЛАГе» написано про Беломорканал?

Цитата: «Захотел я в 1966 году, кончая эту книгу, проехать по великому Беломору, посмотреть самому… От Повенца достигаю сразу канала и долго иду вдоль него, трусь поближе к шлюзам, чтоб их посмотреть. Запретные зоны, сонная охрана. Но кое-где хорошо видно. Стенки шлюзов — прежние, из тех самых ряжей, узнаю их по изображениям. А масловские ромбические ворота сменили на металлические и разводят уже не от руки.

Но что так тихо? Безлюдье, никакого движения ни на канале, ни в шлюзах. Не копошится нигде обслуга. Не гудят пароходы. Не разводятся ворота. Погожий июньский день, — отчего бы?…

Так прошел я пять шлюзов Повенчанской «лестницы» и после пятого сел на берегу. Изображенный на всех папиросных пачках, так позарез необходимый нашей стране — почему ж ты молчишь. Великий Канал?

…В тот день провел я около канала восемь часов. За это время одна самоходная баржа прошла от Повенца к Сороке и одна, того же типа, от Сороки к Повенцу. Номера у них были разные, и только по номерам я их различил, что эта — не возвращалась. Потому что нагружены они были совершенно одинаково: одинаковыми сосновыми бревнами, уже лежалыми, годными на дрова».


Неужели та самая баржа?

Итак, Солженицын провел на берегу канала восемь часов, за которые мимо него прошли две самоходные баржи с дровами. (У меня есть подозрение, что «совесть нации» не могла отличить дрова от деловой древесины, ну да ладно). Спрашивается — а за что в 1983 году в связи с 50-летием эксплуатации никому не нужный Беломорско-Балтийский канал был награжден орденом Трудового Красного Знамени?

Смотрим источники: после войны объем грузоперевозок по ББК нарастал постоянно. За 50-60-е годы количество шлюзований выросло почти втрое, а объем перевезенных грузов почти на миллион тонн в навигацию. В 1970 году ББК произвел 43033 шлюзований, пропустив 4 миллиона 200 тысяч тонн грузов. В 1980 году количество шлюзований в течение навигации составило 50674, а объем грузопотока 5 миллионов 895 тысяч тонн.

В 1984 году интенсивность грузоперевозок достигла своего максимума: 62030 шлюзований и 7 миллионов 200 тысяч тонн грузов. На таком уровне она удерживалась в течение примерно восьми лет.

На рубеже 90-х в страну вернулся капитализм. Значительная часть хозяйственных связей между регионами оборвалась. А почти все суда смешанного типа «река-море» Беломорско-Онежского пароходства постепенно ушли в порты Европы.

В 1992 году Беломорско-Балтийский канал произвел 25056 шлюзований, пропустив лишь 2 миллиона 595 тысяч тонн грузов. В 1995 году объем грузопотока впервые за четыре десятилетия оказался менее миллиона (960 тысяч тонн). А еще через год грузоперевозки упали до 500 тысяч тонн.

После 90-х большого роста объема грузоперевозок не произошло, как пишут, этот показатель уступает даже довоенному времени. Но это именно та реальность, за которую боролся Солженицын и ему подобные.

Хотя о том, что у ББК большие перспективы, сейчас говорят очень много. Мол, идет интенсивное осваивание месторождений Севера, требуется доставка материалов и оборудования из центра. А ведь с географией ничего поделать нельзя, и ББК как был, так и остался кратчайшим путем из европейской части России на Северный морской путь. Но пока это больше разговоры.

Просто констатируем, что «великий писатель земли русской», «властитель дум» и «либеральный светоч», на мнение которого многие привыкли ссылаться, в своей книжке нахально соврал про Беломорканал. Впрочем, если бы только про это…

(с) А.Степанов

https://dzen.ru/a/ZMKThUnpIVKEEV7m – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8530592.html
Метки: антисоветизм, история, капитализм, Солженицын, ссср, транспорт, фальсификации
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