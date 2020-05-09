От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы

В Великом Новгороде под окнами ветеранов пройдут парадные расчеты, а по телевизору покажут праздничный концерт “Минувших лет живая память”, записанный в пустом зале Новгородской областной филармонии.

В регионах Центральной России в День Победы пройдут концерты под окнами ветеранов, традиционные праздничные салюты и авиашоу, а на улицах прозвучат музыка и песни военных лет.

Власти Калужской области призвали присоединиться к международной акции “Сад памяти” и посадить у себя на участке дерево. Над Ростовом-на-Дону экипажи истребителей Су-30 и штурмовиков Су-25 выстроятся в боевой порядок в виде цифры 75, а артисты ансамбля песни и пляски ЮВО исполнят концерты для жителей ростовских дворов.

Торжественный пролет авиационной техники состоится также над Краснодаром и Новороссийском. В День Победы праздничные салюты озарят небо Севастополя, Керчи и Симферополя. В небе над городами-героями пролетят более полусотни самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота и других соединений. На рейде в Севастополе в парадной линии выстроятся корабли. Впервые в ознаменование 75-й годовщины Победы со всех кораблей парадной линии будут произведены холостые артиллерийские выстрелы.

В Волгограде состоится акция “Бессмертный полк”, но вместо шествия по городу проедут колонны ретро-автомобилей и военной техники с портретами героев Советского Союза. Среди участников машины УАЗ, ГАЗ, Willys, в колонне поедут “Катюша” и танк Т-34. Акция “Свет Великой Победы”, которая ежегодно проводится на Мамаевом кургане с 2016 года и представляет собой видеоинсталляцию на монументе “Родина-мать зовет!”, в этом году пройдет без зрителей, но будет вестись теле- и интернет-трансляция.