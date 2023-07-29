Мир Навыка. Отцовский клуб “ПапаЯ”.
Лето – самое лучшее время для развивающих увлекательных походов с детьми. Об очень простых и фундаментальных основах развития и укрепления взаимоотношений отцов и детей мы говорим с основателем отцовского клуба “ПапаЯ” и автором книги “Папастартапа”, наставником и руководителем детских программ в проекте “Мир Навыка” Дмитрием Александровичем Абрамовым.
6+
Содержание видео:
02:03 Об отцовском клубе “ПапаЯ”
11:04 Обмен опытом семейных традиций(ритуалов)
23:27 Почему важно общаться с детьми?
27:27 Раскрытие обширной программы проекта “Мир навыка”
Дмитрий Александович Абрамов:
Отец четверых х детей, предприниматель, лидер отцовского клуба PapaYa, руководитель АНО “Папа и Я”, председатель СоветОтцовТольятти, автор книг по современному воспитанию “Папастартапа”– бизнес или семья? Книга про баланс и полезные методики для родителей. «Карантин. Почуствуй себя мамой в декрете» – как сделать декрет эффективным для своего роста и масштабирования.
Автор собственных игровые методики развития soft skills в детях.
Сооснователь Отцовского событийного клуба путешествий PapaYа – авторские туры. От маленьких приключений к большим путешествиям.
Автор проекта “Возрождаем Дворовые игры” – возрождение дворовых игр для современных детей. Бесплатные игровые встречи с детьми 4-9 лет на площадках города; социализация ребенка и крупная моторика.
Автор обучающего курса для родителей, педагогов и наставников “Дворовые игры: философия будущего”. Основатель детской столярной мастерской PapaYa в г. Тольятти.
Наставник и руководитель детских программ в проекте “Мир навыка”. Тренинговые программы для детей и подростков в 5 регионах России.
В январе 2023г запустил онлайн проект для родителей “Игротека”. Простые и полезные совместные игры детей и родителей. Помощь, подсазкии, видеоинструкции и поддерржка в чате. Адаптация игр под возраст и способности, в том числе трансформация для совместной игры удаленно.
Миллионер детских улыбок и архитектор развивающего пространства для детей: его миссия: начиная с себя жить счастливой и полноценной жизнью, быть успешным словом и делом, создавать полезные игры для детей каждый день и воспитать поколение счастливых и успешных детей. Цель – каждый день двигаться в векторе своей миссии и создавать больше улыбок!
Визитка: https://taplink.cc/papastartapa
Отцовский клуб «ПапаЯ»: https://papayaclub.ru/
Проект «Мир Навыка»:
https://skillcamp.ru/catalog/detail/programma-zozh-leto-2023/
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
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