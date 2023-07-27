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Шаг вперёд: российские инженеры создали ЭКЗОСКЕЛЕТ

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В России производятся уникальные экзоскелеты «ЭкзоАтлет», которые помогают людям после травм и заболеваний снова встать на ноги и, буквально, заново научиться ходить. При внешней простоте, это невероятно сложное техническое изделие, система управления которым сложнее, чем система управления космическим кораблём. В этом выпуске о разработке нам расскажет директор по науке компании «ЭкзоАтлет» Е.В. Письменная.

Заодно мы покажем вам открывшийся недавно кластер «Ломоносов», резидентами которого стала 61 инновационная компания, в том числе «ЭкзоАтлет». «Ломоносов» — самый масштабный проект Правительства Москвы за последнее десятилетие. Современное десятиэтажное здание из стекла и бетона построено с опережением графика – всего за 2 года.

Резиденты кластера на 10 лет освобождаются от уплаты налогов на прибыль, имущество и добавленную стоимость и другие льготы. Так государство помогает развивать перспективные технологические компании.

Сайт «ЭкзоАтлета»: www.exoatlet.ru

«ЭкзоАтлет» в Телеграме: https://t.me/ExoAtletRussia

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00:00 Вступление
01:17 Назначение экзоскелетов
02:41 Механизм реабилитации
04:40 Детский экзоскелет
06:56 О доступности экзоскелета
12:59 О системе управления
14:52 О патентах
16:11 Влияние МГУ
18:12 Молодёжь меняется?
19:05 Польза кластера
21:06 Разговор о кластере
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GxKweXlb6XM
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