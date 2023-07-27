От Вашингтонского консенсуса к экосистеме созидания
Ефимов Виктор Алексеевич – Член Экспертного Совета Высокого Уровня БРИКС, экономист и публицист, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор – открыл IV Народный индустриальный Совет, прошедший 22 июля 2023 года в г. Тюмени.
Тема доклада: ОТ ВАШИНГТОНСКОГО КОНСЕНСУСА К ЭКОСИСТЕМЕ СОЗИДАНИЯ – ПУТЬ ГАРМОНИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО, ФИНАНСОВОГО И ТОРГОВОГО КАПИТАЛА
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