Мрачная дата: 30 лет Вашингтонскому консенсусу. Валентин Катасонов

Термин «Вашингтонский консенсус» (ВК) ассоциируется с Международным валютным фондом (МВФ). Под ВК понимается набор рекомендаций Фонда в области макроэкономической и финансовой политики, адресуемых тем странам, с которыми он работает (предоставляет кредиты и займы, техническую помощь, консультирует). На сегодняшний день членами МВФ являются 189 государств. Примерно 90% из этого списка относятся к странам развивающимся и с переходной экономикой. К ним и адресуются рекомендации ВК.

Впервые Вашингтонский консенсус был сформулирован в 1989 году английским экономистом Джоном Уильямсоном, сотрудником частного Института международной экономики (Institute for International Economics), называемого также Институтом Петерсона (Peterson Institute),. Рекомендации ВК были изложены в работе: Williamson, John. Latin American Adjustment: How Much Has Happened? – Washington: Institute for International Economics, 1989. Как видно из названия, работа содержала рекомендации для стран Латинской Америки, но подразумевалось, что их можно распространить на все страны. После выхода этой работы в свет термин «Вашингтонский консенсус» быстро утвердился в политическом лексиконе.

Решение о создании МВФ было принято на международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году. Краеугольным камнем послевоенной международной валютно-финансовой системы, согласно решениям конференции, должен был стать золотодолларовый стандарт. С его помощью обеспечивались стабильные валютные курсы денежных единиц разных стран. Для того чтобы держать валютные курсы на стабильно заданном уровне, странам следовало иметь равновесные платёжные балансы. В случае возникновения существенных дефицитов или профицитов платёжных балансов страны должны были принимать соответствующие меры. Последней линией обороны для стран с дефицитными балансами должны были стать кредиты МВФ. Собственно, Фонд для того и создавался, чтобы с помощью кредитов помогать странам выравнивать свои платёжные балансы.

В 1970-е годы валютно-финансовая системы Бреттон-Вудса рухнула. На Ямайской конференции в 1976 году было принято решение отказаться от золотодолларового стандарта и фиксированных курсов. Валютам было позволено свободно «плавать». Строго говоря, с этого момента МВФ должен был прекратить своё существование, ибо отпала необходимость в кредитах для выравнивания платёжных балансов. Многие ожидали, что «лавочка» будет закрыта.

Однако МВФ устоял, а в 70-80-е годы подвергся радикальным метаморфозам, которые для многих оказались незамеченными. Из международного финансового института, призванного обеспечивать стабильность мировой валютной системы, Фонд превратился в инструмент политики Вашингтона. На момент развала Бреттон-Вудской системы США и их ближайшие союзники сохраняли контрольный пакет акций (доли в капитале и голосах) МВФ. Переход к Ямайской валютно-финансовой системе открывал неограниченные возможности для разворачивания курса на экономическую и финансовую глобализацию. Збигнев Бжезинский как-то признал, что глобализация – не что иное, как продвижение интересов США по всему миру. Пользуясь своим привилегированным положением в Фонде, Вашингтон кардинальным образом изменил цели и задачи МВФ. Фонд теперь выступал в качестве бульдозера, расчищающего дорогу глобализации.

Выполнять функцию бульдозера Фонд стал уже в начале 1980-х годов, когда в мире разразился долговой кризис. Он особенно болезненно затронул страны Латинской Америки, которые во второй половине 70-х годов подсаживались на иглу кредитов банков Уолл-стрит. МВФ приходил в страны, поражённые долговым кризисом, под видом спасителя и предлагал кредиты в обмен на реформы экономической и финансовой системы. Это был набор мер по либерализации экономики, которые в конечном счёте окончательно загоняли страну в финансовую зависимость от транснациональных банков и корпораций. Постепенно стал формироваться набор самых важных условий, которые должны были быть приняты странами, рассчитывавшими на кредиты Фонда.

В 1989 году появилась работа британца Джона Уильямсона, в которой был представлен полный список условий, которые должны выполнить страны-получательницы кредитов МВФ. Работа должна была придать этим условиям видимость академической благопристойности, но, по сути, это было обобщением той глобалистской и бандитской политики, которую МВФ в 1980-е годы проводил в отношении стран Латинской Америки.

Данный набор условий и получил название Вашингтонского консенсуса; он был согласован и одобрен рядом организаций, расположенных в Вашингтоне. Это Минфин США, сам МВФ, Институт Петерсона (откуда вышла работа Джона Уильямсона) и некоторые другие.

Антиглобалисты называют ВК «символом веры» глобалистов и сторонников экономического либерализма. За три десятилетия он не претерпел никаких изменений. В нём содержатся десять незыблемых пунктов (догматов):

1.Поддержание фискальной дисциплины (минимальный дефицит бюджета);

2.Либерализация финансовых рынков для поддержания реальной ставки по кредитам на невысоком, но всё же положительном уровне;

3.Свободный обменный курс национальной валюты;

4.Либерализация внешней торговли (в основном за счет снижения ставок импортных пошлин);

5.Ликвидация ограничений для прямых иностранных инвестиций;

6.Приватизация государственных предприятий и госсобственности;

7.Дерегулирование экономики;

8.Защита прав собственности;

9.Снижение предельных ставок налогов;

10.Приоритетность здравоохранения, образования и инфраструктуры среди государственных расходов.

Некоторые догматы ВК, на первый взгляд, кажутся справедливыми. Однако дьявол прячется в деталях. Взять, к примеру десятый пункт. Кто станет возражать против него? Однако пункт 10 надо рассматривать с учётом других пунктов, особенно 1 и 9. Если расшифровывать пункты 1 и 9, то они предполагают уменьшение масштабов государственного бюджета. При резком снижении всех бюджетных расходов ничто не спасёт от того, что расходы на образование и здравоохранение в абсолютном выражении тоже будут снижены.

А за программами образования, навязываемыми Фондом, скрываются не только повышение так называемой финансовой грамотности и освоение основ «экономического либерализма», но и «сексуальное просвещение», развитие «толерантности» по отношению к ЛГБТ-группам, другие способы духовно-нравственного развращения детей и молодёжи. В последние годы эксперты Фонда, приезжающие в страну и проводящие строгую ревизию бюджетов, настаивают на том, чтобы в них предусматривались расходы лишь на начальное образование. А что касается приоритетности расходов на здравоохранение, то здесь, по мнению Фонда, достаточно оставить ассигнования на первоочередную медицинскую помощь. Соцобеспечение по старости и инвалидности в перечень обязательных бюджетных расходов, устанавливаемый Фондом, не входит. Согласно ВК, получение образования выше начального, качественной медицинской помощи, пенсии и социального обеспечения по инвалидности – личное дело человека. Государство ему тут не помощник. Пусть сам зарабатывает, копит нужные деньги, обращается к родственникам или частным благотворителям. Здесь мы видим упразднение социальной функции государства.

В качестве приоритетных бюджетных расходов пункт 10 определяет развитие экономической инфраструктуры. Имеется в виду создание транспортных путей, портов, объектов логистики, электросетей и т. п. Это та инфраструктура, которая необходима транснациональным корпорациям, которые будут грабить страну после того, как она снимет все барьеры для иностранного капитала (пункт 5). Расходы на культуру, науку, развитие высокотехнологических отраслей экономики не приветствуется или даже запрещается.

При этом Вашингтонский консенсус никаких исправлений своей догматики не терпит; более того, его приверженцы считают, что пункты Вашингтонского консенсуса верны всегда и везде, в любой точке Земного шара.

О результатах деятельности МВФ можно судить по некоторым независимым исследованиям. Есть, например, исследование Heritage Foundation американцев Брайна Джонсона и Бретта Шефера: Brett Schaefer and Bryan Johnson. IMF Reform? Setting the Record Straight Heritage Foundation November 25, 1998. Оно охватывает деятельность Фонда в период с 1965 по 1995 год. В этот период МВФ оказывал помощь 89 странам. К моменту завершения исследования (1997 год) 48 из них оставались примерно в такой же ситуации, как и до помощи МВФ, а в 32-х ситуация ухудшилась. Авторы констатируют, что деятельность Фонда носила деструктивный характер. Критика в адрес ВК звучит с разных сторон. Прежде всего, со стороны тех стран, которые стали жертвами этого самого «консенсуса». Последний пример – Украина, которая в последние годы вошла в список крупнейших клиентов Фонда, исправно выполняя все условия МВФ. Сейчас на Украине усиливаются протесты против дальнейшего сотрудничества с Фондом. Так, депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович требует немедленного разрыва всех отношений с МВФ. Фонд загнал Украину в такую долговую ловушку, что теперь несколько поколений украинцев будут вынуждены трудиться только на благо Международного валютного фонда (МВФ).

Против ВК выступают некоторые политики и финансисты и на Западе. Среди наиболее известных критиков ВК − лауреат Нобелевской премии, бывший главный экономист Всемирного банка Дж. Стиглиц. Он называл Вашингтонский консенсус причиной финансового кризиса 1997-98 гг. в Азии. Кстати, в апреле 2011 года тогдашний исполнительный директор МВФ Доминик Стросс-Кан констатировал, что причиной кризиса 2008-2009 гг. стало именно выполнение правил Вашингтонского консенсуса.

Что касается России, то она стала членом Международного валютного фонда с мая 1992 года, и с самого начала согласилась на условия ВК в обмен на несколько кредитов Фонда (начиная с 1992 г. до конца 1990-х годов Россия в общей сложности восемь раз воспользовалась кредитами МВФ на общую сумму около 22 млрд. долл. США). По общепринятому мнению, наибольший разрушительный ущерб России в 1990-е годы нанесла приватизация предприятий государственного сектора. И главным аргументом в пользу тогдашней приватизации было то, что она являлась условием получения Россией кредитов МВФ. Текущая стоимость активов, ставших объектом приватизации, исчислялась триллионами долларов. Теперь сравним эти астрономические суммы (триллионы) с 22 млрд. долларов кредитов МВФ. Разница двух величин – это цена выполнения Россией правил Вашингтонского консенсуса.



