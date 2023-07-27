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Дело N. “Искатель справедливости” Владимир Короленко

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Дело N. "Искатель справедливости" Владимир Короленко

Автор легендарного афоризма "человек создан для счастья, как птица для полета", писатель, революционер-"народник", гуманист и правозащитник, родившийся в 1853 и году и скончавшийся в 1921-м, несколько раз сидел в тюрьме и отбывал ссылку при царском режиме, а после установления Советской власти стал ходатаем по делам невинно осуждаемых в ЧК, за что был раскритикован Лениным.

Короленко разоблачал царское правительство, восставал против черносотенных погромов и бессудных казней, выступал в защиту угнетенных народов России, проповедовал идеи межнациональной братской дружбы. После революции В.Г. Короленко предостерегал новые власти от повторения трагических ошибок "старого режима".

В фондах РГАЛИ сохранились уникальные документы, свидетельствующие о неустанной гуманитарной деятельности Владимира Короленко, в частности, его переписка с председателем Всеукраинского ЦИК Петровским и наркомом просвещения Луначарским. К слову, последний считал, что именно Короленко после Февральской революции может стать первым президентом Российской республики.

Гость – Сергей Николаевич Дмитриев, писатель, кандидат исторических наук.


Цикл историко-документальных передач приподнимает завесу малоизвестных страниц истории. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LyBnlsxvBj0
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