Кое-что о прогнозах. Ньютон предсказал конец света в 2060 году. Валентин Касатонов

Великого английского физика Ньютона принято называть образцом искренне верующего ученого, и это справедливо. Но мало кто задумывается над тем, во что́ он верил









В сентябре нынешнего года на книжном рынке США появилась книга австрийского журналиста и популяризатора науки Флориана Фрайштеттера (Florian Freistetter). Ее название на английском языке: «Isaac Newton, The Asshole Who Reinvented the Universe». Она посвящена английскому ученому Ньютону, вернее, его пророчествам. Книга уже успела стать бестселлером.

Ньютон умер почти три века назад. Однако, как пишет автор указанной книги, великий англичанин оставил нам в наследство некоторые предсказания о будущем, которым еще предстоит состояться. Учитывая авторитет Ньютона, многие отнеслись к прогнозам англичанина очень серьезно.

Кое-что о прогнозах

Людей всегда интересовало будущее, но сегодня интерес к прогнозам достиг, кажется, своего апогея. Каждая вторая публикация в СМИ содержит прогнозы в самых разных сферах жизни: политике, экономике, науке, технике. Прогнозы с разными временны́ми горизонтами - на завтрашний день, на год, на следующее столетие. Но на чем они основываются?

Львиная доля современных прогнозов - откровенное шарлатанство. К предвидению будущего они не имеют ни малейшего отношения. Их задача - управление общественным сознанием и поведением. Например, «предсказания» экономического кризиса делают для того, чтобы посеять панику и организовать набеги на банки. Организация кризисов - очень крупный бизнес, и так называемые «прогнозы» - важный его инструмент.

Если же говорить о прогнозах как реальных попытках проникнуть в будущее, то чаще всего они строятся на экстраполяции (проецировании тенденций прошлого на будущее). Все прекрасно понимают несовершенство метода экстраполяции, так как он не учитывает (и не может учесть) каких-то неожиданных факторов, которые ломают спроецированную тенденцию. Сегодня, конечно, с помощью компьютеров удается создавать сложные модели, которые принимают во внимание множество параметров. Но замечено, что когда модель оказывается «перегруженной» большим набором факторов, качество прогнозов падает.

Попытка проникнуть в будущее с помощью мистики

Многие профессиональные прогнозисты, философы, социологи и политологи рано или поздно приходят к выводу о том, что будущее определяется некими невидимыми силами. Теми силами, которые принято называть духовным миром. И чтобы понять будущее, надо выйти за пределы физического мира и проникнуть в тайны мира духовного.

В эти тайны, по их мнению, можно проникнуть двумя основными способами.

Первый - попытаться войти в контакт с такими силами и установить с ними доверительные отношения. Ярким примером такого способа является история средневекового искателя тайн мира Фауста, который заключил договор с Мефистофелем.

Второй - попытаться определить некоторые видимые знаки, которые содержат зашифрованную информацию о тайнах мира, найти нужные шифры и с их помощью узнать об этих тайнах, в том числе тайнах будущего. Такие знаки можно искать на небе (звезды, планеты, метеоры и т. п.), на земле (те или иные природные катаклизмы, аномалии, знамения и т. п.). А также в Библии, которая, по мнению «продвинутых» исследователей, представляет собой «запечатанные тексты», которые еще предстоит раскрыть и понять.

«Прогнозированием» будущего на основе мистических методов занимались многие ученые, философы и даже богословы разных веков и стран. Например, на стыке Средних веков и Нового времени это Нострадамус, Яков Беме, Эммануил Сведенборг. Я называю только тех, кого сегодня чаще других вспоминают современные философы.

Попытка открыть дверь в будущее с помощью каббалы

Но у них были очень серьезные учителя и предшественники, без которых они не смогли бы достичь столь больших успехов в познании тайн и стать знаменитыми. Я имею в виду каббалистов. Они занимались каббалой (слово, означающее в иврите «получение, принятие, предание»). Это религиозно-мистическое, оккультное и эзотерическое течение в иудаизме. Как пишут словари и энциклопедии, оно появилось в XII веке и получило распространение в XVI веке. На самом деле все обстоит несколько иначе.

Каббала зародилась еще до Рождества Христова, а в Средние века лишь легализовалась, стала известна европейцам. Каббала использует оба мистических метода познания тайн: через установление «живых» контактов с невидимым миром и через расшифровку тайных знаков, присутствующих в видимом мире. Каббала оказывала и продолжает оказывать сильное влияние на мировоззрение европейцев и всего мира, который было принято называть «христианским». Каббалой были заражены многие философы, причем не только протестантского толка, но и те, кого мы относим к русской религиозной философии. Ярким представителем таких русских философов, зараженных каббалистическим духом, является Владимир Соловьев.

Говоря о еврейских каббалистах, следует отметить, что важнейшим направлением их интеллектуальных поисков была расшифровка Торы (первых пяти книг Ветхого Завета - Пятикнижия Моисеева). Для этого была создана целая наука под названием «нумерология». Она представляет собой набор приемов, позволяющих извлекать из текста Торы нужные тайны, в том числе тайны будущего. Один из основных приемов (он называется гематрия) заключается в том, что тексты можно переводить на язык цифр и чисел, т. к. каждая буква еврейского алфавита имеет свой номер, числовое значение. Можно проделывать и обратную операцию: переводить цифры и числа в слова. У каббалистов буквы и цифры, слова и числа были равнозначны. В христианской Европе слово было важнее числа, а у каббалистов они были взаимозаменяемы. Значимость цифры и числа в Европе возросла в Новое время, в том числе благодаря возникшему интересу к каббале. На излете Возрождения даже появилась европейская разновидность этого учения, получившая название «христианская каббала».

Мы сегодня говорим о том, что мир входит в «цифровую эпоху». Для многих это резкое изменение мирового порядка и общественного сознания оказалось неожиданным. На самом деле подготовка к «цифровому миру» началась еще на излете Средних веков и при переходе Европы к Новому времени.

Каббалистические изыскания Исаака Ньютона

Трудно сказать, кто из великих ученых и философов Европы не испытал на себе влияния каббалы. Более того, некоторые из них, по сути, имели каббалистическое сознание. Назову всем известного англичанина Исаака Ньютона (1643-1727 гг.). Мир его знает как знаменитого математика, механика, астронома, одного из создателей классической физики. Ньютон - автор фундаментального труда «Математические начала натуральной философии», в котором он изложил закон всемирного тяготения и три закона, ставшие основой классической механики. Но мало кто знает, что на первом месте у великого Ньютона были увлечения, связанные с вещами, имеющими далекое отношение к классической науке. Он был поглощен изысканиями в области алхимии и теологии.

Ньютона почти всегда приводят как пример верующего ученого. Да, он был верующим, даже фанатично верующим. Но вот во что он верил, многие представляют весьма туманно. Исследователи жизни и творчества великого английского физика с удивлением для себя открывают, что Ньютон постепенно утрачивал интерес к точным наукам, все более погружаясь в мистику. Он все более уверялся в мысли, что физические законы занимают подчиненное место в мире, что вселенная и человечество управляются в первую очередь некими высшими божественными силами. Теологические изыскания Ньютона имели ярко выраженную каббалистическую окраску. Хотя формально он принадлежал к англиканской церкви, однако ставил под сомнение даже те «усеченные» догматы, которые принимались протестантами, например, догмат о троичности Бога (Троице). Биографы Ньютона отмечают, что по своим религиозным взглядам он был близок к арианству (первая серьезная ересь раннего христианства). Но я полагаю, что Ньютон был классическим пантеистом, что выводит его за границы даже усеченного протестантского мировоззрения.

Тем более несовместимым с христианством было увлечение Ньютона каббалой. Ньютон был очень увлечен библейской герменевтикой - той областью богословия, которая занимается интерпретацией и толкованием текстов Библии. Однако ньютоновская герменевтика имела мало общего с христианской, даже ее протестантской разновидностью. Это была ярко выраженная иудейская библейская герменевтика, базирующаяся на каббале. Ньютон подвергал текст Библии математическому препарированию. Для того чтобы в его изыскания не вкрались ошибки, он предпочитал работать с текстами оригиналов книг Библии, а не с переводами. Для этого великий физик в совершенстве освоил древнееврейский язык. Заимствованные Ньютоном у каббалистов методы изучения Библии были даже усовершенствованы английским ученым: он дополнил их своими знаниями из астрономии, механики и физики.

Ньютон написал подробнейшие толкования последней книги Священного Писания - Апокалипсиса. Объектами его научного и богословского интереса были не только тексты Библии, но и древние храмы, в архитектуре и устройстве которых он также усматривал высший, таинственный смысл. Особенно его интересовал Иерусалимский храм, Храм Соломона. Эзотерические изыскания Ньютона, связанные с Храмом Соломона, были использованы масонами, в ритуалах и учениях которых этот храм занимает особое место. Но об этих теологических изысканиях английского физика при его жизни мало кто знал. Некоторые биографы и комментаторы богословских изысканий Ньютона коротко называют их поиском «Библейского кода» - ключа, с помощью которого можно открыть дверь, соединяющую два мира: видимый (материальный) и невидимый (духовный).

Примечательно, что теологические рукописи Ньютона ныне хранятся в Иерусалиме, в Национальной Библиотеке. Видимо, теологическое творчество англичанина очень интересно современным еврейским каббалистам.

Иван Панин - отечественный искатель «Кода Библии»

Дело Ньютона продолжили многие другие европейские ученые и философы. Но свой вклад в поиск «Библейского кода» внесли и некоторые наши соотечественники. Особо следует выделить Ивана Николаевича Панина (1855-1942 гг.).

В 1874 году его выслали из России за участие в революционной деятельности. Он окончил математическое отделение Берлинского университета, в 1878 году переехал в США, получил степень бакалавра искусств в Гарвардском университете. В Америке Иван Николаевич стал известным лектором по русской литературе и литературным критиком.

До какого-то момента он был убежденным агностиком, но потом увлекся изучением числовых совпадений в тексте Библии, пренебрег карьерой и поселился с женой на маленькой канадской ферме в провинции Онтарио, где более 50 лет занимался нумерологическим анализом текста Библии. Панин изучал библейские тексты на языках оригинала и считал слова и буквы в этих словах. Им были рассчитаны числовые значения слов и букв и получены значения слов и букв в отдельно взятом отрывке. Он сгруппировал слова и числа по признаку симметрии (напр., первые и последние слова), по подгруппе (напр., предложения, имена, темы, лексикон в отрывке) и так далее. Будучи неплохим математиком, Панин сумел облечь в современную математическую форму традиционные пифагорейские и каббалистические приемы обработки текстов. Некоторое время Панин был известен в Америке и даже за ее пределами. Но после второй мировой войны его изысканиями интересовались лишь немногие теологи и философы-мистики.

Современный искатель «Кода Библии» и оракул Илья Рипс

Но сама идея найти «Библейский код» не умерла. В каждом новом поколении появляются все новые фанатики, желающие открыть с помощью заветного ключа дверь между двумя мирами. В конце прошлого века на штурм этой двери пошел математик Илья Рипс.

Интересна его биография. Илья родился в Советском Союзе в 1948 году, в Риге. Рипс вырос в Латвии в семье преподавателя математики Арона Залмановича Рипса. Он был первым латвийским школьником, участвовавшим в Международной математической олимпиаде. За восемь лет с золотой медалью окончил 23-ю среднюю школу (ныне Ломоносовская гимназия) г. Риги. В 1968 году 20-летний студент Латвийского университета Рипс совершил попытку самосожжения в центре Риги у памятника Свободы в знак протеста против вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию. В 1972 году ему удалось эмигрировать в Израиль. Изначально Рипс был атеистом, но впоследствии (видимо, под влиянием своих библейских изысканий) стал ортодоксальным иудеем. Его методология поиска «кода» Библии принципиально не отличалась от традиционной нумерологии, но Рипс многократно повысил эффективность поиска за счет использования компьютера.

Изыскания Рипса получили большой резонанс благодаря тому, что в 1997 году американский журналист Майкл Дрознин (Michael Drosnin) опубликовал книгу «Библейский код» (Bible code). Долгие годы она была бестселлером на Западе, а в начале нулевых годов появилась на нашем книжном рынке. Эта книга в популярной форме излагала результаты нумерологических опытов израильского математика. В книге утверждалось, что в Торе было обнаружено пророчество об убийстве израильского премьера Ицхака Рабина в 1995 году, а также предсказание о том, что в 1992 году президентом США станет Билл Клинтон. По книге было снято несколько документальных фильмов, один из которых так и называется - «Библейский код».

Несостоятельность и вредность поисков «Кода Библии»

Тема библейского кода была популярна в 1990-х годах, однако впоследствии потерпела крах - аналогичные «коды» были обнаружены в других литературных произведениях. Так, австралийский математик Брендон Маккей применил метод «библейского кода» к английскому роману «Моби Дик», в результате чего обнаружил схожие «сенсационные» пророчества: убийства Авраама Линкольна, Индиры Ганди, Мартина Лютера Кинга, Джона Кеннеди и Ицхака Рабина, автомобильную катастрофу принцессы Дианы. Подобные опыты с использованием различных (помимо Библии) источников проделывали и другие математики, добиваясь неплохих результатов. Правда, никто не дерзал заниматься будущим: опыты представляли собой так называемое ретроспективное прогнозирование.

Нумерологические изыскания по текстам Священного Писания однозначно не приветствуются христианством. Они не имеют ничего общего с христианской библейской герменевтикой. Каббалистическая нумерология - сфера оккультизма, она сродни астрологии, гаданиям, картам Таро и т. п. Поиски «Библейского кода» отвлекают христианина от дела спасения, от исполнения заповедей, ясно и внятно прописанных в книгах Ветхого и Нового Завета. Каббалистическая мистика в конечном счете заманивает человека в капканы, расставленные врагом рода человеческого. Современный «цифровой мир» все более отдаляет человека от Слова, о котором ясно и лаконично сказано в самом начале Евангелия от Иоанна: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог (Ин. 1:1). Попадая в цифровые сети, человек пытается искать спасения в неких палочках-выручалочках, которые якобы можно получить с помощью «Библейского кода» и других цифровых и числовых манипуляций.

Реинкарнация оракула Ньютона

И вот теперь я возвращаюсь к тому, с чего начал - книге «Isaac Newton, The Asshole Who Reinvented the Universe». Перевести на русский язык не очень просто, поскольку не слишком приличное слово «asshole» чаще всего употребляется в значении, нелестном для человека, которого так назвали. Но автор оценивает Ньютона очень позитивно, поэтому в контексте книги это слово можно перевести скорее как «безумец». Ведь многие гении часто воспринимаются обычными людьми как безумцы, ибо остаются непонятыми. Итак, моя версия перевода:

Исаак Ньютон, безумец, который переосмыслил Вселенную.

Книга содержит некоторые фрагменты рукописей Ньютона, относящихся к толкованию «Апокалипсиса» (Откровения от Иоанна). Так вот, Ньютон на основе своих каббалистических изысканий пришел к выводу, что в 2060 году начнется новая эра в истории Земли. Она совсем не за горами. Многие из живущих сегодня могут стать свидетелями исторического перелома.

В записях Ньютона нет однозначной оценки того, что именно произойдет через 42 года. Знатоки Ньютона и ранее знали об этой дате, полагая, что англичанин имел в виду буквальный апокалипсис, означающий конец земной истории. Однако в изданной книге с учетом дополнительных архивных материалов делается вывод, что это нечто вроде «перезагрузки Вселенной», после которой Земля станет «Божьим царством». Изыскания Ньютона - в чистом виде каббалистика. Но, как показывают рейтинги упомянутой книги, спрос на каббалистику на Западе не ослабевает.

P.S. Несколько удивляет, что многие современные православные авторы, пишущие на тему «Наука и религия», любят приводить Ньютона как пример верующего ученого, но при этом не объясняют читателям, в какого бога и как верил английский физик. Вот один любопытный исторический сюжет.

В 1936 году архив Ньютона был выставлен на аукцион. Здесь часть рукописей, связанных с алхимическими изысканиями Исаака Ньютона, приобрел лорд Джон Мейнард Кейнс, известный английский экономист. Позже на основе их изучения он опубликовал скандальную статью «Другой Ньютон», в которой утверждал, что великий физик считал себя прежде всего мистиком и теологом и при этом верил... в Бога не столько в христианском, сколько в иудейском смысле этого слова. Я бы еще уточнил: верил как каббалист.

Валентин Катасонов