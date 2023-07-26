Главная » Видео, Политика, Экономика

Трансформация мира, или Развитие без одичалого Запада

47 0

«Современная форма капитализма базируется на либеральном подходе, который постулирует сокращение государственного участия в непосредственной экономической деятельности. Опыт последних 30 лет показывает, что это не подходит даже для внутреннего развития России, а в случае работы со странами Азии, Африки, Латинской Америки либеральные принципы не применимы априори. Необходимость развития новых рынков, плотной работы с ними связана не только с тем, что они России необходимы, но и из-за более глобальной причины: для того, чтобы добиться победы в ведущейся против России экономической войне нам придется выдержать сражение с долларовой финансовой системой, добиться дальнейшего снижения доли доллара США в международной торговле. Такие сражения в одиночку не выигрываются, России необходимы внешние страны-попутчики с шансом роста до уровня стран-партнеров», – Борис Марцинкевич предлагает собственную концепцию развития.

ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology
Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point
Вконтакте «Точка сборки» — https://vk.com/point_assemblage
Rutube «Точка сборки» — https://rutube.ru/channel/30805971/

#БорисМарцинкевич #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uGk2R0i7NKI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сетевые мир и война. Часть 1.1
Сетевые мир и война. Часть 1.2
Весь мир насилья мы разрушим?
Девиз Всемирной Имперской Победы трудовых ресурсов Мироздания, Империума Светлых сил семьи единого трудового братства созидателей и тружеников Цивилизации, Всемирной Империи Светлых сил «Золотой Век» Человечества: «Честь и Верность, Светлые силы мира, наше Отчество!»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru