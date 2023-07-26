Трансформация мира, или Развитие без одичалого Запада
«Современная форма капитализма базируется на либеральном подходе, который постулирует сокращение государственного участия в непосредственной экономической деятельности. Опыт последних 30 лет показывает, что это не подходит даже для внутреннего развития России, а в случае работы со странами Азии, Африки, Латинской Америки либеральные принципы не применимы априори. Необходимость развития новых рынков, плотной работы с ними связана не только с тем, что они России необходимы, но и из-за более глобальной причины: для того, чтобы добиться победы в ведущейся против России экономической войне нам придется выдержать сражение с долларовой финансовой системой, добиться дальнейшего снижения доли доллара США в международной торговле. Такие сражения в одиночку не выигрываются, России необходимы внешние страны-попутчики с шансом роста до уровня стран-партнеров», – Борис Марцинкевич предлагает собственную концепцию развития.
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