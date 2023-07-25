В Госдуме предлагают отменить геббельсовскую версию Катыни
В повестку Госдумы поступило предложение депутатов фракции КПРФ о протокольном поручении комитету по международным делам подготовить “отмену постановления думы 2010 г. о Катынском деле, где вопреки историческим данным в угоду тогдашней политической коньюнктуре вина за расстрел польских военнослужащих была возложена на СССР, а не на фашистскую Германию”.
Уха-ха.
Если дозреют до отмены, будет забавно посмотреть на парад переобуваний.
Авторам инициативы успехов.
Вряд ли в ближайшее время созреют. Здесь гешефтом не пахнет.