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В Госдуме предлагают отменить геббельсовскую версию Катыни

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О да, детка.

В повестку Госдумы поступило предложение депутатов фракции КПРФ о протокольном поручении комитету по международным делам подготовить “отмену постановления думы 2010 г. о Катынском деле, где вопреки историческим данным в угоду тогдашней политической коньюнктуре вина за расстрел польских военнослужащих была возложена на СССР, а не на фашистскую Германию”.

Уха-ха.
Если дозреют до отмены, будет забавно посмотреть на парад переобуваний.
Авторам инициативы успехов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8519376.html
Метки: государственная дума, Катынь, КПРФ
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