Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа
00:02. 3 июня 2020 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Источник: ria.ru
Госдуму просят отменить постановление об осуждении пакта Молотова-Риббентропа — оно было принято под давлением извне, искажает историю, стало одним из факторов начала распада СССР и дало иллюзию легитимности выхода из Союза Прибалтики. Открытое письмо в поддержку соответствующего законопроекта направили в адрес спикера Вячеслава Володина и автора инициативы депутата Алексея Журавлева 38 учёных, общественных деятелей и офицеров.
На прошлой неделе Журавлев внес в Госдуму законопроект, которым предлагается признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении подписания советско-германского договора о ненападении от 1939 года. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
«Не вызывает сомнения, что постановление не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности конца ХХ века, сопровождавшейся давлением на руководство нашей Родины со стороны внешних сил», — говорится в обращении, которое подписали семь Героев РФ, Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, свыше 20 докторов и кандидатов исторических, юридических и политических наук, а также другие эксперты.
Факты и обоснование
По мнению авторов письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости, комиссия, подготовившая 30 лет назад постановление, руководствовалась не принципами объективности и беспристрастности, а была ориентирована на осуждение пакта.
«В своих выводах и проекте постановления комиссия сделала акцент на тайном характере протокола и заявила, что его положения находились в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран. Между тем, указанные выводы не могут быть признаны состоятельными, поскольку практика заключения секретных протоколов была характерной чертой дипломатии 1920-х –1930-х годов, а экономические и политические интересы государств, в том или ином регионе всегда присутствуют в международных отношениях. При этом протокол не предусматривал изменение границ других стран каким-либо образом, в том числе военным», отмечается в документе.
«Важно заметить, что договор Советский Союз подписал с гитлеровской Германией последним и исключительно в целях отсрочки начала агрессии против СССР. До этого, в период с 1933 года по 1939 год с фашистской Германией заключили аналогичные договора 12 государств: Польша, Великобритания, Япония, Италия, Франция, Венгрия, Маньчжоу-Го, Испания, Литва, Дания, Латвия и Эстония», — напоминают подписанты.
В этой связи, считают они, договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, включая секретный дополнительный протокол, правильно признать «вынужденным шагом советского руководства, продиктованным стремлением защитить национально-государственные интересы СССР и его безопасность». Авторы обращения подчеркивают, что протокол не предусматривал и не предопределил раздел Польши, присоединение Бессарабии, Буковины и Прибалтийских государств к СССР — «такой подход не отражает фактических событий».
Историческая необъективность
Подписанты считают аргументы и обвинения, которые послужили основанием для принятия постановлении от 1989 года, «несостоятельными с точки зрения исторической правды».
«На новом этапе развития российской государственности лавры победителей, политическая самостоятельность и независимость наследников Великой Победы не дают покоя разжигателям Второй мировой войны… Согласны с мнением автора законопроекта о том, что члены комиссии, принявшие активное участие в его подготовке, попутно преследовали и другую цель – создание иллюзии легитимности выхода из состава СССР прибалтийских республик, якобы вошедших состав СССР не по своей воле», — говорится в документе.
В итоге, отмечается в обращении, принятие постановление стало ещё одним, дополнительным фактором начала распада Советского Союза и создало «нормативную» базу для дальнейших фальсификаций истории Второй мировой войны и истории Великой Отечественной войны.
«Разделяем мнение, что дальнейшее действие постановления на территории Российской Федерации, искажающего суть исторических событий, их причин и последствий, не отвечает государственным интересам России и создает почву для спекуляций, направленных на раскол гражданского общества и обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией», — заключают авторы.
Среди них — член ОП Ольга Воронова, Герои России Александр Головашкин, Анатолий Кнышов, Сергей Липовой, Дибиргаджи Магомедов и Павел Шевченко, Герой Советского Союза Владимир Горовой, директор Центра европейских исследований МГИМО Николай Грибин, доктора исторических наук Вячеслав Зимонин, Георгий Ипполитов, Владимир Кикнадзе, Анатолий Кошкин и Олег Назаров, заслуженные юристы РФ Владимир Зубрин и Владимир Колесников, доктор политических наук Сергей Смульский и доктор экономических наук Виталий Черенков.
Обложка: Фридрих Гаусс, Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. Архивное фото © AP Photo
Источник: https://nstarikov.ru/gosdumu-prosjat-otmenit-dokument-ob-osuzhdenii-pakta-molotova-ribbentropa-115931