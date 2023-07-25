Как конфисковывали иностранную собственность в СССР в 1939 году
Актуальный документ о конфискации иностранной собственности на территориях Западной Украины и Западной Белоруссии после того, как они вошли в состав СССР после Освободительного похода 1939 года. В отношении почти всех претензий реализовывалась позиция – ничего не отдавать и не компенсировать. В отношении Германии существовала "особая позиция", которая подразумевала возможность "особого подхода" по договору 1925 года.
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) п. 13/92 "О претензиях, связанных с национализацией иностранных имуществ на территории Западной Украины и Западной Белоруссии" с приложением материалов. 27 февраля 1940 г.
Архив – РГАСПИ Ф.17, Оп.166, Д.621, Л.46-55
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