- Не дадим Платошкина в обиду! – заявили в венедиктовском „Эхе” и западном Amnesty International

С.Ю. Сальников



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У Платошкина есть хотя бы проверенная временем, закалённая в трудностях суперорганизованная партия умных единомышленников? Есть, да? А если нет, то кто и как будет управлять страной в этом тяжелейшем переходном периоде,Социализм – это действительно здорово! Социализм – это максимально справедливое общество без явной эксплуатации человека человеком. С реальными возможностями развития любого и каждого человека. С работающими социальными лифтами, с талантливой и грамотной молодёжью – оплотом счастливого будущего.Вот только сегодня мы при капитализме либерального образца существуем. И мечтать о социализме, безусловно, можно и нужно. Как необходимо и понимать, что не освоив правильные методы управления, не разобравшись в его сути, не учитывая современную ситуацию, в которой оказалась страна – без всего этого любое разрушение существующей, пусть достаточно плохой, пусть несовершенной и со множеством изъянов, даже и системных -, а тогда о суверенитете и хоть каком-то будущем для наших детей можно будет даже и не мечтать.Успех любого дела зависит от правильной оценки, от профессиональной подготовки и его ведения. А в призыве Платошкина выстроить за три месяца в современной России новый социализм нет ни грамма ни учёта среды (), ни понимания того, как практически осуществляется власть, ни партийных или орденских кадров, способных выстоять в переходный период, ни ресурсов противостояния атаке Запада –Следовательно,, а идущие за ним –, у которых вместо мозгов лишь благие намерения. Которые известно куда ведут.И именно потому, что Платошкин – засланный казачок,, вроде „Эха” или мощных западных НГО.Кстати, либералы и тут солгали, назвав Платошкина узником совести. У бывшего дипломата совести нет, как нет её у любого провокатора.Потому что Платошкин как-никак закончил МГИМО, а в советские времена полных идиотов туда не брали. Следовательно, Николай Николаевич прекрасно понимает, что даёт заведомо лживые обещания насчёт воссоздания нового социализмаРоссии. Также он понимает, что массовой митинговой активностью непременно воспользуются имеющие богатейший опыт западные кукловоды.Т.е. Платошкин знает заранее, что в случае его успеха по мобилизации на митинговый бордель большого числа людей нынешняя Россия распадётся, и будет уже не крипто, а полноценная классическая колония на территории бывшей РФ.