- Не дадим Платошкина в обиду! – заявили в венедиктовском „Эхе” и западном Amnesty International
09:39. 19 июня 2020 139 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Для кого-то это может и неожиданность, что венедиктово-быковское либероидное русофобское „Эхо Москвы” вместе с не менее либероидной глобальной русофобской НГО „Amnesty International” дружно встали на защиту Платошкина, однако мы ещё в январе прошлого года обратили внимание на повторяющуюся ложь Николая Николаевича, а в марте того же года прямо объяснили, почему Платошкин как политик опасен для страны.
Собственно, бывший дипломат не менее вредоносен для России, чем то же „Эхо”, уже не говоря об упомянутой иностранной НГО.
Неожиданностью же подобная защита либералами общественника, открыто призывающего к восстановлению социализма, а значит – к выбиванию даже минимальной властной почвы из-под ног либералов – может быть лишь для нежелающего думать гражданина с левыми убеждениями. Большинству же давно стало ясно, что Платошкин – обычный провокатор, разжигающий страсти у немалой части людей несбыточными обещаниями и посулами.
Судите сами: говорить в нынешнее время, что за три месяца можно восстановить социализм в РФ – это как? Это ли не гнусная провокация, ибо подобная идея мобилизует людей на создание майданной обстановки в стране. А что случается после майданов и подобных массовых выступлений толпы – мы видели не только на Украине, но и в СССР в период, не к ночу будь упомянутой, перестройки.
Построить за три месяца социализм в РФ – это, в первую очередь, национализировать недра (по факту), а также прочие тысячи важных для страны предприятий. Одновременно с этим – национализировать ЦБ РФ.
Вот только во всех этих предприятиях даже официальная доля иностранцев весьма значительна. Уже не говоря о различных неопубликованных договорах и соглашениях. И как вы думаете, Запад вот так, просто, согласится потерять свою собственность? Пусть она хоть сто раз нажита неправедно, но по существующей практике международных отношений это уже чужая для нас частная собственность.
И вот Платошкин своим указом декларирует национализацию. И никакой реакции Запада, а также их российских шестёрок не будет? Никто за пределами России не будет арестовывать наши счета? Конфисковывать российскую собственность за рубежом? Никто не устроит полную блокаду РФ за вопиющее, с точки зрения Запада, нарушение права частной собственности?
Клинтониты и прочие ставленники Сороса и ФРС, МВФ, МБР, вкупе с тысячами явных российских и прочих „спящих” агентов на нашей территории, а также с тысячами и тысячами чиновников и богатеев, имеющих собственность за границей – все они молча проглотят подобные действия новоявленных российских властей и подобострастно прогнутся перед Николаем Николаевичем?
И никто не будет массово запускать боевиков на российскую территорию через Среднюю Азию? Никто не будет устраивать новых Чернобылей и Саяно-Шушенских аварий?
А у платошкинцев, у них есть ресурсы в количестве, достаточном для противодействия всем названными и неназванным вражеским инициативам? Финансовые, военные, полицейские, людские, идеологические, организационные и прочие ресурсы? Или все эти проблемы Платошкин будет решать с помощью митингующих за социализм толп??!
Собственно, бывший дипломат не менее вредоносен для России, чем то же „Эхо”, уже не говоря об упомянутой иностранной НГО.
Неожиданностью же подобная защита либералами общественника, открыто призывающего к восстановлению социализма, а значит – к выбиванию даже минимальной властной почвы из-под ног либералов – может быть лишь для нежелающего думать гражданина с левыми убеждениями. Большинству же давно стало ясно, что Платошкин – обычный провокатор, разжигающий страсти у немалой части людей несбыточными обещаниями и посулами.
Судите сами: говорить в нынешнее время, что за три месяца можно восстановить социализм в РФ – это как? Это ли не гнусная провокация, ибо подобная идея мобилизует людей на создание майданной обстановки в стране. А что случается после майданов и подобных массовых выступлений толпы – мы видели не только на Украине, но и в СССР в период, не к ночу будь упомянутой, перестройки.
Построить за три месяца социализм в РФ – это, в первую очередь, национализировать недра (по факту), а также прочие тысячи важных для страны предприятий. Одновременно с этим – национализировать ЦБ РФ.
Вот только во всех этих предприятиях даже официальная доля иностранцев весьма значительна. Уже не говоря о различных неопубликованных договорах и соглашениях. И как вы думаете, Запад вот так, просто, согласится потерять свою собственность? Пусть она хоть сто раз нажита неправедно, но по существующей практике международных отношений это уже чужая для нас частная собственность.
И вот Платошкин своим указом декларирует национализацию. И никакой реакции Запада, а также их российских шестёрок не будет? Никто за пределами России не будет арестовывать наши счета? Конфисковывать российскую собственность за рубежом? Никто не устроит полную блокаду РФ за вопиющее, с точки зрения Запада, нарушение права частной собственности?
Клинтониты и прочие ставленники Сороса и ФРС, МВФ, МБР, вкупе с тысячами явных российских и прочих „спящих” агентов на нашей территории, а также с тысячами и тысячами чиновников и богатеев, имеющих собственность за границей – все они молча проглотят подобные действия новоявленных российских властей и подобострастно прогнутся перед Николаем Николаевичем?
И никто не будет массово запускать боевиков на российскую территорию через Среднюю Азию? Никто не будет устраивать новых Чернобылей и Саяно-Шушенских аварий?
А у платошкинцев, у них есть ресурсы в количестве, достаточном для противодействия всем названными и неназванным вражеским инициативам? Финансовые, военные, полицейские, людские, идеологические, организационные и прочие ресурсы? Или все эти проблемы Платошкин будет решать с помощью митингующих за социализм толп??!
У Платошкина есть хотя бы проверенная временем, закалённая в трудностях суперорганизованная партия умных единомышленников? Есть, да? А если нет, то кто и как будет управлять страной в этом тяжелейшем переходном периоде, кто и как???
Социализм – это действительно здорово! Социализм – это максимально справедливое общество без явной эксплуатации человека человеком. С реальными возможностями развития любого и каждого человека. С работающими социальными лифтами, с талантливой и грамотной молодёжью – оплотом счастливого будущего.
Вот только сегодня мы при капитализме либерального образца существуем. И мечтать о социализме, безусловно, можно и нужно. Как необходимо и понимать, что не освоив правильные методы управления, не разобравшись в его сути, не учитывая современную ситуацию, в которой оказалась страна – без всего этого любое разрушение существующей, пусть достаточно плохой, пусть несовершенной и со множеством изъянов, даже и системных - со стопроцентной гарантией приведёт к дальнейшему распаду России, а тогда о суверенитете и хоть каком-то будущем для наших детей можно будет даже и не мечтать.
Успех любого дела зависит от правильной оценки, от профессиональной подготовки и его ведения. А в призыве Платошкина выстроить за три месяца в современной России новый социализм нет ни грамма ни учёта среды (субъекта упрвления, между прочим), ни понимания того, как практически осуществляется власть, ни партийных или орденских кадров, способных выстоять в переходный период, ни ресурсов противостояния атаке Запада – этого вообще ничего у Платошкина и его толпы последователей нет.
Следовательно, Платошкин – провокатор, а идущие за ним – слепцы, у которых вместо мозгов лишь благие намерения. Которые известно куда ведут.
И именно потому, что Платошкин – засланный казачок, его и защищают отъявленные либероиды и русофобы, вроде „Эха” или мощных западных НГО.
Люди, будьте бдительны!
P.S. Кстати, либералы и тут солгали, назвав Платошкина узником совести. У бывшего дипломата совести нет, как нет её у любого провокатора.
Потому что Платошкин как-никак закончил МГИМО, а в советские времена полных идиотов туда не брали. Следовательно, Николай Николаевич прекрасно понимает, что даёт заведомо лживые обещания насчёт воссоздания нового социализма в современной России. Также он понимает, что массовой митинговой активностью непременно воспользуются имеющие богатейший опыт западные кукловоды.
Т.е. Платошкин знает заранее, что в случае его успеха по мобилизации на митинговый бордель большого числа людей нынешняя Россия распадётся, и будет уже не крипто, а полноценная классическая колония на территории бывшей РФ.
С.Ю. Сальников
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