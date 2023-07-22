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Список требований РФ для возобновления “зерновой сделки”

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Список требований РФ для возобновления "зерновой сделки"


Список официальных требований России, выполнение которых сделает возможным возобновление зерновой сделки.

1. Реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки.

2. Должны быть сняты все препятствия для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений.

3. Должны быть возобновлены поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений.

4. Должны быть решены все вопросы с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечена вся логистика продовольственных поставок.

5. Должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти — Одесса.

6. Должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью.

7. Должно произойти восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки. Она должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче"

За последние недели список требований расширился с 5 до 7. Их выполнение Западом выглядит крайне маловероятным. У Эрдогана же нет ресурсов, чтобы повлиять на Запад в этих вопросах. Поэтому вероятность продления зерновой сделки на прежних условиях исчезающе мала.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8511470.html
Метки: война на украине, Запад, Россия, США, турция, Украина, экономика, эрдоган
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 4582 3946
    Андрей Попов два часа назад

      Вот Россия никогда запад не обманывает.))

    • 3462 2293
      Voyager два часа назад

        С Вами типа, “народом” Никто не, Делиться!!
        Россия не обманывала)))))
        С Тобой Чем, Поделились с Преобретенным!!Те,Кто “не обманывает”
        ПУСТОМЕЛЯ!))))

      • 13016 12022
        Stelm 48 мин. назад

          Прежних условий продления нет вообще. Для нас. В отличие от других, 5й пункт для нас выполним. Было бы желание руководства. Сделать Одессу российским городом, и все, вопрос снимается. Но это все теория. Практика часто идет вразрез, а то и против.
          Пока до наших не дойдет простая вещь,: с упырями договориться невозможно априори, вот и будем иметь такой кардебалет.

        • 13016 12022
          Stelm 47 мин. назад

            Прежних условий продления нет вообще. Для нас. В отличие от других, 5й пункт для нас выполним. Было бы желание руководства. Сделать Одессу российским городом, и все, вопрос снимается. Но это все теория. Практика часто идет вразрез, а то и против.
            Пока до наших не дойдет простая вещь,: с упырями договориться невозможно априори, будем и иметь такой кардебалет.

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