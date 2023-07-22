Список требований РФ для возобновления “зерновой сделки”
Список требований РФ для возобновления "зерновой сделки"
Список официальных требований России, выполнение которых сделает возможным возобновление зерновой сделки.
1. Реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки.
2. Должны быть сняты все препятствия для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений.
3. Должны быть возобновлены поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений.
4. Должны быть решены все вопросы с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечена вся логистика продовольственных поставок.
5. Должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти — Одесса.
6. Должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью.
7. Должно произойти восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки. Она должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче"
За последние недели список требований расширился с 5 до 7. Их выполнение Западом выглядит крайне маловероятным. У Эрдогана же нет ресурсов, чтобы повлиять на Запад в этих вопросах. Поэтому вероятность продления зерновой сделки на прежних условиях исчезающе мала.
Вот Россия никогда запад не обманывает.))
Кто не Обманывал? Назови!
Народ Своим Решением или Правители России со Своим Интересом?
С Вами типа, “народом” Никто не, Делиться!!
Россия не обманывала)))))
С Тобой Чем, Поделились с Преобретенным!!Те,Кто “не обманывает”
ПУСТОМЕЛЯ!))))
Прежних условий продления нет вообще. Для нас. В отличие от других, 5й пункт для нас выполним. Было бы желание руководства. Сделать Одессу российским городом, и все, вопрос снимается. Но это все теория. Практика часто идет вразрез, а то и против.
Пока до наших не дойдет простая вещь,: с упырями договориться невозможно априори, вот и будем иметь такой кардебалет.
Прежних условий продления нет вообще. Для нас. В отличие от других, 5й пункт для нас выполним. Было бы желание руководства. Сделать Одессу российским городом, и все, вопрос снимается. Но это все теория. Практика часто идет вразрез, а то и против.
Пока до наших не дойдет простая вещь,: с упырями договориться невозможно априори, будем и иметь такой кардебалет.