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Подарить Финляндии Финляндскую губернию

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Так сказать исторический предшественник Хрущева.

Документ в архиве – РГИА Ф. 1361 Оп. 2 Д. 22 Л. 2-4
По наводке историка Баира Иринчеева – https://vk.com/bair.irincheev

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8510775.html
Метки: xix век, история, российская империя, финляндия
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